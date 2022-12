Weihnachts-Special 2022 bei "Kitchen Impossible" - alle Infos zur Sonder-Edition

"Kitchen Impossible"- Weihnachts-Special 2022: Alle Infos zur Sonder-Edition finden Sie hier - Übertragung im TV und Stream, Kandidaten, Tim Mälzer, Wiederholung.

Advent, Advent, die Küche brennt? Hoffentlich nicht! Vox schickt Tim Mälzer und Kollegen bei der Weihnachts-Edition von " Kitchen Impossible" aber doch an einen Ort, wo man nicht hitzeempfindlich sein darf. Er und drei andere Koch-Stars liefern sich den kulinarischen Wettstreit am Sonntag, 11. Dezember 2022, zur besten Sendezeit - um 20.15 Uhr auf Vox. Lassen Sie sich von uns auf den Geschmack bringen!

Kandidaten: Die Teams bei der Weihnachts-Edition 2022 von "Kitchen Impossible"

Der Wettstreit findet zwischen Zweier-Teams statt. Im Weihnachts-Special müssen Lucki Maurer und Tim Mälzer sowie Tim Raue und Max Strohe jeweils mit der Challenge fertig werden, an für sie völlig fremden Orten lokaltypische Weihnachtsgerichte in Perfektion nachzukochen oder nachzubacken. Zu Haus werden die vier dann bei einem gemeinsamen Weihnachtsessen bestimmen, wer sich Krone des Siegers geschnappt hat.

Lucki Maurer und Tim Mälzer

Für dieses Team geht es ins Restaurant Jin nach München. Tim Mälzer und Lucki Maurer müssen bei der diesjährigen Weihnachts-Edition kulinarisch in eine sehr ferne Weltgegend eintauchen. Ihre Gegner Raue und Strohe stellen ihnen im besten Chinesen von München (zwei Gault-Millau Hauben) Aufgaben auf völlig unbekanntem kochkünstlerischem Terrain. Bis es in Tim Raues Lieblingsrestaurant zum Äußersten kommt, gibt es ein Weihnachts-Get-Together mit ehemaligen "Kitchen Impossible"-Protagonisten im Augustiner-Brauhaus.

Tim Raue und Max Strohe

Diese beiden Stars am Herd dürfen ihre Kochkunst im italienischen Apulien unter Beweis stellen. Für Tim Raue und Max Strohe wird es diese Weihnachten sehr familiär! In Mattinata an der Adriaküste werfen die Herausforderer Maurer und Mälzer ihre Gegner einer echten italienischen "Nonna" zum Fraß vor, wie sie im Buche steht - und diese Nonna ist keine Geringere als die Mutter von Tim Mälzers gutem Freund, dem Zwei-Sterne-Koch Matteo Ferrantino. Die Mama wird den italienischen Weihnachtsklassiker schlechthin zum Nachbacken servieren - Panettone.

Tim Mälzer ist normalerweise "Chef de Cuisine" von "Kitchen Impossible" - auch beim Weihnachts-Special 2022?

TV-Koch Tim Mälzer ist aus den Fernsehküchen dieser Nation kaum noch wegzudenken. Der Sohn eines Kaufmanns aus dem schleswig-holsteinischen Elmshorn arbeitete nach seinem Abi zunächst als Zivi in einem Krankenhaus und begann danach eine Koch-Lehre im Hamburger Nobel-Hotel InterContinental. Das toppte er noch, denn seine nächste Station war das Ritz in London - Maßstab aller edlen Hotel-Restaurants weltweit. In der britischen Metropole lernte er auch Jamie Oliver kennen, den damals allerdings ebenfalls noch kein Mensch kannte.

Nach seiner Rückkehr an die Elbe eröffnete er eine ganze Reihe eigener Restautants. Parallel dazu begann er, sich als TV-Koch einen Namen zu machen - zunächst im Nachmittagsprogramm bei Vox, später auch mit einer ganzen Reihe von Shows im ZDF, beim WDR und in der ARD.

Zu seinen charmanten Trivia gehört die Rolle als Sprecher des Souschef Horst im Pixar-Animationsfilm "Ratatouille".

"Kitchen Impossible": Übertragung des Weihnachts-Edition 2022 im TV und Stream

Wenn Sie mögen, können Sie das Weihnachts-Special ganz konventionell im linearen TV-Programm von Vox miterleben. Falls Sie es lieber digital möchten, sind Sie im Live-Stream des Sendergruppe - bei RTL+ - bestens aufgehoben - dort läuft die Koch-Sause zeitgleich. Die Live-Übertragung ist dort allerdings honorarpflichtig.

Weihnachts-Special 2022 von "Kitchen Impossible": Gibt es eine ganze Folge als Wiederholung?

Ja, die gibt es - ebenfalls bei RTL+. Dort ist die Schlacht am Herd noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit. Die jeweils aktuellen Konditionen des Streaming-Dienstes finden Sie auf der Website des Anbieters.