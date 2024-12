„Kitchen Impossible - Weihnachtsedition“ 2024: Sendetermin, Übertragung und alle Kontrahenten

„Ho Ho Ho!“, heißt es originellerweise über der Pressemitteilung zur 2024er-Ausgabe von „Kitchen Impossible – Weihnachtsedition“. Bevor 2025 die Jubiläumsstaffel von „Kitchen Impossible“ startet, bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Vox pünktlich zur Weihnachtszeit ein Special auf den Tisch. Zum ersten Mal nach drei Jahren sind Tim Mälzer und Tim Raue wieder im Team vereint. Die beiden Stars am Herd müssen gegen Roland Trettl und Sepp Schellhorn bestehen. Schon Appetit? Dann bleiben Sie bei uns und lassen sich die Infos zu der weihnachtlichen Koch-Sause auf der Zunge zergehen.

„Kitchen Impossible - Weihnachtsedition“ 2024: Der Sendetermin

Der Sender hat die Ausstrahlung von „Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition“ für Sonntag, 22. Dezember 2024, angekündigt. Pünktlich zur Primetime geht es los bei Vox – um 20.15 Uhr. Bereits eine Woche vorher ist die Show beim Streaming-Anbieter RTL+ abrufbar.

„Kitchen Impossible - Weihnachtsedition“ 2024: Tim Mälzer und Tim Raue im Porträt

Tim Mälzer und Tim Raue werden von ihren Kontrahenten Roland Trettl und Sepp Schellhorn in die Schweiz geschickt. Es erwartet sie eine Reise in die Vergangenheit – zurück zu Tim Mälzers allererstem Originalkoch in der Geschichte von „Kitchen Impossible“, dem 3-Sternekoch Andreas Caminada. Er wurde damals von niemand Geringerem als Tim Raue hingeschickt.

Tim Mälzer

Tim Mälzer, Sohn eines Kaufmanns, begann nach dem Abitur an der Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg seinen beruflichen Weg als Zivildienstleistender in einer Klinik. Seine Kochausbildung absolvierte der 1971 in Elmshorn geborene Starkoch im renommierten Hamburger Hotel InterContinental. Nach seiner Gesellenprüfung wechselte er ins Londoner Ritz, eines der bekanntesten Nobelhotels der Welt.

Später arbeitete Mälzer im „Neal Street Restaurant“ des Starkochs Gennaro Contaldo, wo er den damals noch unbekannten Jamie Oliver kennenlernte. Zurück in Hamburg kochte er unter anderem im „Tafelhaus“ von Christian Rach, im „Café Engel“ und im „Au Quai“.

Tim Raue

Tim Raue wuchs im Berliner Wrangelkiez auf, einer Gegend im Stadtteil Kreuzberg, die von einfachen Lebensverhältnissen geprägt war. Das sagte er in einem Interview mit Jost Kaiser für Focus Style. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Kochausbildung im Chalet Suisse im Grunewald. Nach dem Abschluss führte ihn sein Weg in mehrere renommierte Küchen, darunter das „First Floor“, wo er 1994 wichtige Erfahrungen sammelte.

1997 übernahm Raue seine erste Position als Küchenchef im Restaurant „Rosenbaum“. Bereits mit 23 Jahren leitete er die Küche der „Kaiserstuben“, eine Station, die ihn bekannt machte. Für seine Leistungen wurde er von der Fachzeitschrift Der Feinschmecker als „Aufsteiger des Jahres“ gewürdigt.

Was wird gekocht? Tim Mälzer und Tim Raue in der Schweiz

Zanderfilet Kapuziner Kohlrabi

Reh mit Rotkraut und Dörrpflaumenbrot

Crème Brûlée mit Crumble

Mälzers und Raues Gegner bei „Kitchen Impossible - Weihnachtsedition“ 2024

Roland Trettl und Sepp Schellhorn sind es, die gegen Tim Mälzer und Tim Raue in den Wettstreit am Herd treten.

Roland Trettl

Roland Trettl wurde 1971 in Bozen (Italien) geboren. Er absolvierte die Kochausbildung 1987 in seiner Heimat Südtirol und sammelte anschließend Erfahrung in renommierten Restaurants wie dem „Tantris“ und der „Aubergine“ in München. Von 1997 bis 2001 war er Küchenchef im Restaurant „Ca’s Puers“ auf Mallorca, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Später führte er das Restaurant „Ikarus im Hangar-7“ in Salzburg, das unter seiner Leitung ebenfalls einen Stern erhielt.

Sepp Schellhorn

Josef „Sepp“ Schellhorn stammt aus Schwarzach im Pongau - das liegt im österreichischen Salzburger Land. Dort wurde er 1967 geboren. Aufgewachsen ist er in einer Gastronomenfamilie in Goldegg. 1996 übernahm Schellhorn den elterlichen Betrieb „Der Seehof“. Er führt mehrere Restaurants, darunter das „M32“ in Salzburg und die „Alm Weitblick“ in Sportgastein. 2021 übernahm er den „Bierführer“ in Goldegg. Seit 2022 produziert er Kochvideos auf TikTok, wo er eine große Fangemeinde erreicht hat.

Hier kommt die Speisenfolge von Roland Trettl und Sepp Schellhorn auf Kreta (Griechenland)

Xinochondros-Suppe

Antikristo mit Kartoffeln und Wildkräutern

Galaktobouriko

Übertragung von „Kitchen Impossible - Weihnachtsedition“ 2024 im TV und Stream

Wenn nur alles so easy wäre – die Anhänger des herkömmlich-linearen Fernsehens setzen sich einfach zur veröffentlichten Sendezeit vor ihr Gerät und drücken auf der Fernbedienung die Vox-Taste. Die Fans des in mehrfacher Hinsicht freizügigen TV-Genusses kommen auch nicht zu kurz: Der sendereigene Streaming-Dienst RTL+ steht allen Digital-Menschen gern zu Gebote.

Das Grundgerüst von RTL+ ist vollständig kostenlos – hier kann man die meisten Shows der Sendergruppe mindestens eine Woche nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich nur registrieren. Die “Basic”-Version allerdings, die man zum Beispiel für Live-Sendungen braucht, kostet ab 5,99 Euro monatlich (Stand: Dezember 2024). Infos zu den Konditionen finden Sie stets auf der Website des Anbieters.

„Kitchen Impossible - Weihnachtsedition“ 2024 in der Wiederholung sehen

Gibt es auch eine Wiederholung? Na klar – die weihnachtliche Koch-Sause kann man noch eine ganze Weile nachschmecken – ebenfalls bei RTL+. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm bei Vox allerdings ist bislang nicht in Sicht. Produziert wird „Kitchen Impossible“ übrigens von EndemolShine Germany und Potatohead Pictures – soviel Zeit muss sein.