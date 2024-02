"Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024: Termin, Übertragung und alle Infos

Auch 2024 wird "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" wieder im TV gezeigt. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Übertragung und Wiederholung des Events.

Zur fünften Jahreszeit gibt es auch in diesem Jahr wieder die eine oder andere Karnevalssendung im TV zu sehen. Das närrische Treiben lässt sich dabei keineswegs von den (Bundes-)Ländergrenzen aufhalten. Gefeiert wird in allen Teilen Deutschlands. Karnevalshauptstadt ist dabei weiterhin Köln. Hier findet eine Vielzahl an Faschings-Veranstaltungen statt, so wie zum Beispiel die kabarettistische "Stunksitzung 2024".

Neben solchen Veranstaltungen sind aber sebstverständlich auch die großen, traditionellen Prunksitzungen wieder am Start. Bei diesen übernehmen zwar für gewöhnlich die Faschingsprinzen die Hauptrollen, doch ist das nicht bei allen Sitzungen der Fall. Bei "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024 müssen sich die Herrschaften wieder zurücknehmen, denn es handelt sich um eine von "echten Kölsche Mädchen" konzipierte und auch moderierte Show.

Die "Kölle Alaaf Mädchensitzung" selbst hat selbstverständlich auch Tradition, denn sie ist fester Bestandteil des Kölner Faschings. Daneben hat sie sich auch schon im TV etabliert. Bereits zum neunten Mal ist "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" in diesem Jahr im Fernsehen zu sehen. Wann genau die Sendung ausgestrahlt wird und wer alles bei der Kölner Karnevalssause auftritt, erfahren Sie hier.

"Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024: Sendetermin im ZDF

Die Höhepunkte von "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024 werden auch in diesem Jahr wieder an der sogenannten "Weiberfastnacht" gezeigt. An diesem Tag haben natürlich die Frauen das Sagen und schneiden den Männern vielerorts die Krawatte ab. Der Tag wird zwar in unterschiedlichen Regionen gefeiert, trägt aber nicht überall den selben Namen. So kennt man die Weiberfastnacht auch noch unter den Namen Lumpiger Donnerstag, Gumpiger Doschdig, Schmutziger Donnerstag und vielen mehr.

2024 fällt der Temin auf den 8. Februar. Wie die unterschiedlichen Namen des Festtages bereits vermuten lassen, handelt es sich dabei um einen Donnerstag. Aufgezeichnet wurde die Sendung allerdings bereits im Voraus. Schon am 17. Januar fand "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" im Kölner Tanzbrunnen statt. Nur die Höhepunkte der Show werden zur Weiberfastnacht im TV gezeigt.

"Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024: Moderatorin der Kanevalssause

Wie schon bei der vergangenen "Mädchensitzung" 2023 übernimmt auch diesmal wieder Nathalie Bergdoll die Moderation der Karnevalssause - als Sitzungspräsidentin ist das naturgemäß ihre Aufgabe. Sie stand schon im "ARD Studio 1" und beim "Bonner Wirtschaftstalk" vor der Kamera. Daneben ist sie aber auch noch als Autorin, Schauspielerin, Sängerin und eben auch als Moderatorin tätig. Die Gastgeberin von "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024 bringt also viel Erfahrung mit.

Gäste bei "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024

Die eingeladenen Gäste bei "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024 sind wieder echte Größen der Kölner Karnevall-Szene. Mit dabei ist eine bunte Mischung aus Comedians und Musikern, die für die richtige Stimmung sorgen sollen. Bei der Übertragung der Show am 8. Februar werden die Höhepunkte des Programms der unterschiedlichen Künstler gezeigt.

Diese Comedians sind 2024 bei der "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" dabei:

Marc Metzger

Ingrid Kühne

Jörg Runge als "Dä Tuppes"

Achnes Kasulke

Willi & Ernst

Ebenfalls dabei sind diese Musiker und Bands:

Die Höhner

Cat Ballou

Die Domstürmer

Kasalla

Die Klüngelköpp

Die Paveier

Übertragung von "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024 im TV und Stream

Traditionell werden die Kölner Karnevalsveranstaltungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Das gilt genauso für den Fasching in anderen Regionen, etwa Schwaben oder Franken. Auch "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" hat während der fünften Jahreszeit ihren festen Sendeplatz im TV. Zur Weiberfastnacht am 8. Februar läuft "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" um 20.15 Uhr im ZDF.

Darüber hinaus gibt es auch wieder die Möglichkeit, die Show im Live-Stream mitzuverfolgen. Das Programm des ZDF ist auch online zu sehen, auf der Homepage des Senders finden Sie den Live-Stream

Wiederholung von "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024 im TV und der Mediathek

Eine Wiederholung von "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024 ist vom ZDF bislang nicht geplant. Damit sind die Höhepunkte der diesjährigen Veranstaltung nur zur Weiberfastnacht im TV zu sehen. Allerdings gibt es dennoch eine Möglichkeit, die Karnevalssitzung auch im Nachhinein noch einmal zu sehen. Denn die am 8. Februar im ZDF gezeigten Höhepunkte der Show sind auch nach der Ausstrahlung im TV noch in der ZDF-Mediathek zu finden.