„Kölle Alaaf - die Mädchensitzung“ 2025 im TV und Stream: Wiederholung, Gäste und alle Infos

Am Donnerstag vor Rosenmontag wird Weiberfastnacht gefeiert, auch bekannt als Altweiberfasching oder Schmotziger Donnerstag. An Weiberfastnacht übernehmen verkleidete Frauen symbolisch die Kontrolle über die Rathäuser und haben bis Aschermittwoch das Sagen. Außerdem gibt es an dem rheinischen Feiertag noch einen weiteren Brauch: Die Frauen schneiden den Männern die Krawatte ab, die als Symbol ihrer Männlichkeit gilt. Um den Männern den Verlust zu versüßen, erhalten sie als Trost ein „Bützchen“ (rheinhessisch für Kuss).

Mit der Weiberfastnacht hat gestern auch die Hochphase des diesjährigen Karnevals begonnen. Die Feierstimmung in den traditionellen Hochburgen findet inzwischen verstärkt ihren Platz im Fernsehprogramm. Neben den bekannten Faschingsumzügen in der kommenden Woche gab es gestern ein weiteres Faschingshighlight im TV zu sehen: „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ 2025.

Wo wurde die Kölner Karnevalssitzung im TV und Stream übertragen? Welche Gäste waren dabei? Wer moderierte die Karnevalsshow und gibt es eine Wiederholung? Hier in diesem Artikel beantworten wir Ihnen alle wichtigen Fragen zu „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ 2025.

„Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ 2025: Gibt es eine Wiederholung?

Eine erneute Ausstrahlung von „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ im ZDF ist nicht vorgesehen. Die Karnevalsshow kann jedoch kostenlos in der ZDF-Mediathek abgerufen werden.

Kölner Karneval: Übertragung von „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ 2025 im TV und Stream

Die Mädchensitzung wurde bereits am 15. Januar 2025 in Köln aufgezeichnet. Im Fernsehen läuft die Karnevalssitzung am heutigen Donnerstag, dem 27. Februar 2025, über die Bildschirme. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Um die TV-Übertragung kümmert sich in diesem Jahr der öffentliche-rechtliche Sender ZDF. Wer „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ lieber online im Stream schauen möchte, kann sich an das Livestream-Angebot in der ZDF-Mediathek wenden.

Die Sendung am 27. Februar 2025 um 20.15 Uhr umfasst insgesamt 90 Minuten. Die vollständige Version von „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ mit einer Laufzeit von etwa 150 Minuten steht seit Donnerstag, dem 27. Februar 2025, in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

„Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ 2025: Welche Gäste sind dabei?

Die ZDF-Mädchensitzung ist seit Langem fester Bestandteil des Karnevalskalenders. In diesem Jahr stehen unter anderem Druckluft, Lupo, Stadtrand, Klüngelköpp, Miljö und die Räuber auf der Karnevalsbühne. Für humorvolle Auftritte sorgen Achnes Kasulke, Marc Metzger, Willi und Ernst, Jörg Runge sowie Ingrid Kühne. Ergänzt wird das Programm durch die Tanzgruppe Rheinveilchen, das Traditionskorps Jan von Werth und den Auftritt des Kölner Dreigestirns der Session 2025. Die musikalische Begleitung übernimmt das Orchester Helmut Blödgen.

Hier haben wir alle Gäste in einer kompakten Übersicht:

Druckluft

Lupo

Stadtrand

Klüngelköpp

Miljö

Räuber

Achnes Kasulke

Marc Metzger

Willi und Ernst

Jörg Runge

Ingrid Kühne

Tanzgruppe Rheinveilchen

Traditionskorps Jan von Werth

Kölner Dreigestirn 2025

Karneval 2025: Diese Moderatorin führt durch die Mädchensitzung

Die Moderation von „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ übernimmt Sitzungspräsidentin Tanja Wolters. Laut dem Kölner Stadt Anzeiger steht die Moderatorin an der Spitze der Karnevalsgesellschaft GKG Frohsinn Köln. Zuvor war sie als Mariechen bei den „Roten Funken“ aktiv. Außerdem ist Tanja die Partnerin von Michael Gerhold, dem ehemaligen Karnevalsprinzen und Präsidenten der Nippeser Bürgerwehr. Beruflich leitet sie das Unternehmen Wolters Reisen.