"Krieg der Welten"-Serie im Free-TV 2023 - Besetzung, Trailer, Handlung und Stream

"Krieg der Welten" wurde wieder einmal verfilmt. Hier erfahren Sie alles rund um die Besetzung, Handlung und Übertragung der neuen Serie im Free-TV und Stream.

Orson Wells "Krieg der Welten" sorgte seit seinem Erscheinen immer wieder für Aufsehen. Besonders in Erinnerung ist die Hörspiel-Aufführung von Halloween 1938 geblieben, als die Radiohörenden in New York City die Geschichte für wahr hielten und in Panik gerieten. Seitdem ist der Roman immer wieder verfilmt worden, unter anderem unter der Regie von Steven Spielberg im Jahr 2005.

Nun wurde die Geschichte 2020 abermals auf die Leinwand gebracht, diesmal jedoch in Form einer Serie. Diese ist dieses Jahr kurz nach Halloween bei uns im Free-TV zu sehen. Alles rund um die Handlung und die Übertragung der Neuverfilmung erfahren Sie hier.

"Krieg der Welten": Sendetermine der neuen Serie

Alle acht Folgen der 1. Staffel der "Krieg der Welten"-Serie werden im Free-TV gezeigt. Auf RTL2 werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils vier Folgen ausgestrahlt. Los ging es am 3. November ab 20.15 Uhr. Sci-Fi-Fans konnten dann den ganzen Abend über den "Krieg der Welten" verfolgen. Am 4. November werden dann die verbliebenen Folgen der 1. Staffel gezeigt.

Das sind die Sendetermine der 1. Staffel von "Krieg der Welten":

Folge 1: 3. November, 20.15 Uhr

Folge 2: 3. November, 21.20 Uhr

Folge 3: 3. November, 22.20 Uhr

Folge 4: 3. November, 23.25 Uhr

Folge 5: 4. November, 20.15 Uhr

Folge 6: 4. November, 21.15 Uhr

Folge 7: 4. November, 22.15 Uhr

Folge 8: 4. November, 23.20 Uhr

Besetzung bei "Krieg der Welten": Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

Die Hauptrollen der Serie wurden mit echten Top-Schauspielern besetzt. Diese sind sowohl aus Filmen als auch aus Serien bekannt. So übernimmt etwa Gabriel Byrne die Rolle des Bill Ward. Der Schauspieler ist aus dem Blockbuster "Die üblichen Verdächtigen" bekannt. Auch die aus der britischen Erfolgsserie "Downtown Abbey" bekannte Elizabeth McGovern ist dabei.

Das sind die wichtigsten Schauspieler im Cast der Serie sowie die Rollen, die sie verkörpern:

Schauspieler Rolle Gabriel Byrne Bill Ward Elizabeth McGovern Helen Brown Léa Drucker Catherine Durand Ty Tennant Tom Gresham Daisy Edgar-Jones Emily Gresham Bayo Gbadamosi Kariem Gat Wich Machar Aaron Heffernan Ash Daniel Adel Bencherif Colonel Mokrani

Handlung von "Krieg der Welten"

Auch die Handlung der Neuverfilmung von "Krieg der Welten" orientiert sich am Original von Orson Wells. Die Geschichte dreht sich darum, dass die Menschheit eine Übertragung aus einer weit entfernten Galaxis entdeckt. In freudiger Erwartung nehmen die Menschen Kontakt auf, doch die Außerirdischen kommen nicht in friedlicher Absicht. Schon bald nach ihrem Eintreffen steht die Menschheit am Rande der Auslöschung.

Die glaubhafte Schilderung der Geschichte führte 1938 zu einer Massenpanik, als die Menschen die Ausstrahlung im Radio für eine echte Nachrichtenübertragung hielten. Diesen Charakter hat die neue "Krieg der Welten"-Serie beibehalten, die Geschehnisse allerdings ins moderne Europa verlegt.

"Krieg der Welten" im Free-TV und Stream

Die komplette 1. Staffel von "Krieg der Welten" wird von RTL2 ins deutsche Free-TV gebracht. Gleich zwei Abende in Folge widmet der Kanal der Übertragung des Sci-Fi-Spektakels. Wer die Übertragung im TV verpasst, kann sie allerdings wie gewohnt auch im Stream sehen. Derzeit bieten Amazon Prime, Disney+, Apple TV und Google Play die Serie an. Allerdings gibt es nur bei Disney+ alle drei Staffeln zu sehen, die anderen Anbieter haben lediglich die 1. Staffel im Angebot.

Trailer zu "Krieg der Welten"

Da die Serie bereits vor einigen Jahren das erste Mal zu sehen war, gibt es jede Menge Videomaterial dazu zu finden. Den schon etwas älteren offiziellen Trailer zur 1. Staffel von "Krieg der Welten" haben wir Ihnen hier mitgebracht: