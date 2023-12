"Lege kommt auf den Geschmack": Sendetermine und Infos zur Übertragung im TV

"Lege kommt auf den Geschmack". Hier liefern wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

"Es ist keine neue Kochshow" - auf diese programmatische Feststellung legt VOX in seiner Ankündigung von "Lege kommt auf den Geschmack" größten Wert. Was dann also? Sebastian Lege "entdeckt neue Geschmackswelten rund um die Lieblingsgerichte der Deutschen", kündigt der Sender vollmundig an. Lege ist nicht nur Koch, sondern auch ein Produktentwickler - der bekannteste Deutschlands sogar, wenn man der Pressestelle von VOX glauben darf.

Doch zurück zur Show: Der Lebensmitteltechniker sucht rund um den Globus nach Tipps und Tricks kulinarischer Cracks und gestandener Gastro-Experten. Auf dieser Reise macht er Station bei neapolitanischen Pizza-Hotspots oder Döner-Shops im türkischen Istanbul. In der Patisserie-Nation Frankreich hat er sich ebenso umgetan wie in Mexiko.

In seiner Heimat verfügt Lege über eine Art Daniel-Düsentrieb-Werkstatt, das "Lege-Lab". In diesem Labor macht er Experimente mit Zubereitungsmethoden und sucht nach Wegen zur Annäherung an den besten Geschmack. Wie erreicht man das Optimum? Und vor allem: Wie schmeckt es? Darüber entscheiden 50 Test-Esser im Finale der jeweiligen Episode.

"Lege kommt auf den Geschmack": Die Sendetermine

VOX hat vier Folgen der Show angekündigt. Start der Folgen war am 13. November 2023 zur besten Sendezeit - Primetime, 20.15 Uhr.

Die Sendetermine liegen also folgendermaßen:

Folge 1: " Lege kommt auf den Geschmack - Die beste Pizza Deutschlands ", Montag, 13. November 2023, 20.15 Uhr, VOX

kommt auf den Geschmack - Die beste Pizza ", Montag, 13. November 2023, 20.15 Uhr, Folge 2: " Lege kommt auf den Geschmack - Der beste Döner Deutschlands ", Montag, 20. November 2023, 20.15 Uhr, VOX

kommt auf den Geschmack - Der beste Döner ", Montag, 20. November 2023, 20.15 Uhr, Folge 3: " Lege kommt auf den Geschmack - Das beste Dessert Deutschlands ", Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr, VOX

kommt auf den Geschmack - Das beste Dessert ", Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr, Folge 4: " Lege kommt auf den Geschmack - Das Essen der Zukunft", Montag, 4. Dezember 2023, 20.15 Uhr, VOX

Übertragung von "Lege kommt auf den Geschmack" im TV oder Stream und Wiederholung

Wer das lineare Fernsehen bevorzugt, sollte kein Problem haben - einfach zur veröffentlichten Sendezeit die VOX-Taste auf der Fernbedienung drücken, und schon kommt Lege auf den Geschmack.

Wenn man nun aber Sebastian Lege unabhängig von zeitlichen Zwängen bei dessen Tun zuschauen möchte, steht man auch nicht im Regen. Für den oder die gibt es nämlich den konzerneigenen Streamingdienst RTL+.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist kostenlos - hier kann man das Programm der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens eine Woche nach der TV-Ausstrahlung abrufen. Eine Registrierung reicht dazu aus. Die "Premium"-Version indes, die man für Live-Übertragungen braucht, kostet den Zuschauer 6,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Sonderleistungen Wert legt, kann sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier sind zunächst 9,99 Euro pro Monat fällig, ab dem 4. Monat kostet es dann aber schon 12,99 Euro. Es gibt auch noch eine "Family"-Version für zunächst 14,99 Euro, deren Preis allerdings ebenfalls ab Monat vier angehoben wird - auf 18,99 Euro. Laut Anbieter können Neukunden alle Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand: November 2023). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie immer auf der Website des Anbieters. Ob es auch eine Wiederholung von "Lege kommt auf den Geschmack" im linearen TV-Programm von VOX geben wird, ist bisher unklar.

"Lege kommt auf den Geschmack": Wer ist Sebastian Lege?

Sebastian Lege wurde am 27. Oktober 1978 in Bremen geboren, in Achim nahe der Hansestadt wuchs er auf. Mit 15 Jahren begann er eine Kochlehre in seiner Heimatstadt, wechselte aber im zweiten Lehrjahr nach Verden an der Aller - ins "Parkhotel Grüner Jäger". Seine Karriere am Herd verzeichnet unter anderem die Stationen "Ratskeller" im Bremer Rathaus, stellvertretender Küchenchef bei der Kette Arabella-Sheraton und ein 5-Sterne-Hotel der Nikko-Gruppe.

Von 2011 bis 2015 arbeitete er als Händler für Speisefisch. Ebenfalls seit 2011 ist Lege in der Produktentwicklung für die Lebensmittel-Industrie tätig. Laut VOX startete Sebastian Lege seine TV-Karriere mit dem Rückenwind von Nelson Müller - der Koch, Gastronom, Moderator und Sänger hatte ihn 2012 in eine seiner damaligen Shows eingeladen.