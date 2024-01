"Lego Masters Allstars" 2024: Brickmaster René Hoffmeister ist im Guinessbuch der Rekorde

"Lego Masters Allstars" 2024 ist ab Januar bei RTL zu sehen. Juror und Lego-Experte ist der sogenannte Brickmaster René Hoffmeister. Wir stellen ihn im Porträt vor.

Bei "Lego Masters Allstars" 2024 dreht sich wieder einmal alles um die bunten Lego-Bausteine, die auf kreative Art und Weise zusammengesteckt werden müssen. Die Kandidaten und Teams treten wie gewohnt in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Allerdings sind dieses Mal ausschließlich " Lego Masters"-Veteranen dabei, viele ehemalige Sieger treten erneut in der Show an. Am Ende entscheidet allerdings auch hier wieder der Brickmaster René Hoffmeister mit der Hilfe von Lego Designdirektorin Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes darüber, welche Kandidaten weiter kommen und wer ausscheidet. Für die Teilnehmerinnen und Kandidaten geht es dabei natürlich in erster Linie darum, sich gegenüber den anderen Profis zu beweisen.

Sie möchten mehr über René Hoffmeister erfahren? Wie kam er zu seiner Liebe für die Bausteine und wie wurde er zertifizierter Lego-Modellbauer? Im Porträt stellen wir Ihnen den "Brickmaster" näher vor.

"Lego Masters Allstars" 2024: René Hoffmeister ist Deutschlands einziger zertifizierter Lego-Modellbauer

René Hoffmeister lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern im kleinen Ort Niemegk im Landkreises Potsdam-Mittelmark in Brandenburg. Seit 2008 ist er der einzige deutsche und gleichzeitig einer von weltweit insgesamt nur 18 "LEGO Certified Professionals". Bereits in seiner Kindheit baute er leidenschaftlich gerne mit den bunten Lego-Bausteinen und schaffte es schließlich sein Hobby zum Beruf zu machen.

Während seines BWL- und Informatik-Studiums gründete er die Internetplattform "1000steine", ein Hobbyportal für erwachsene Lego-Bauer, stellte aber bald fest, dass entweder seine Ausbildung oder seine Leidenschaft zu kurz kommen würde. Hoffmeister entschied sich für die Steine und gründete 2009 seine Firma "BrickFabrik", die damals noch den Namen "Design in Stein" trug.

"Lego Masters Allstars" 2024 bei RTL: Brickmaster René Hoffmeister hat es ins Guinessbuch der Rekorde geschafft

Heute produziert der gebürtige Berliner in seiner Werkstatt in Kooperation mit LEGO komplexe Modelle für zahlreiche Auftraggeber, zu denen unter anderem auch Porsche oder die Deutsche Bahn gehören. Zu Hoffmeisters beeindruckendsten Projekten gehören eine "Star Wars"-Orgel, ein sieben Meter langes Modell der "Queen Mary 2" und die längste Lego-Brücke der Welt, mit der er es ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte. Auf Instagram hat der Juror fast 9000 Abonnenten. Auf seinem Kanal postet er regelmäßig Kreationen und Infos zu seinem Berufsalltag. Im März 2022 hat er ein besonders großes Projekt fertig gestellt - für die Firma JB Spielwaren fertigte er einen Triceratops aus 120.000 Lego-Bausteinen an:

In der Show ist es auch in der Allstar-Staffel wieder seine Aufgabe, die Kreationen bei "Lego Masters Allstars" 2024 zu bewerten. Am Ende entscheidet er als Brickmaster gemeinsam mit Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes, welches Team eine Runde weiter kommt und wer ausscheidet.

Die Show läuft ab dem 26. Januar 2024 an vier Freitagen um 20.15 Uhr. Die Übertragung von "Lego Masters Allstars" gibt es auf RTL und RTL+. Den Pokal, den die Gewinner am Ende der Show erhalten, baut der Brickmaster übrigens schon seit der ersten Staffel selbst.