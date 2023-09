"Lego Masters" 2023: Kandidaten und Teams in Staffel 5

Bei "Lego Masters" treten wieder Deutschlands beste Lego-Bauer gegeneinander an. Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidaten und Teams in Staffel 5.

Der große Lego-Wettbewerb auf RTL findet bereits seit einigen Jahren statt. Im vergangenen Jahr gab es mit "Lego Masters" Winterchampion sogar eine Sonderausgabe. In den Wettkämpfen treten Teams aus je zwei Lego-Profis gegeneinander an.

In der neuen Staffel sind wieder insgesamt acht dieser Teams dabei, die sich in den sechs Folgen der Sendung in den unterschiedlichsten Challenges gegeneinander antreten. Bei diesen müssen die Kandidaten nicht nur ihre Kreativität, sondern auch ihr Geschick unter Beweis stellen.

Wer sind die Kandidaten bei " Lego Masters" 2023? Hier stellen wir Ihnen die Teams der diesjährigen, wieder von Daniel Hartwich moderierten Staffel kurz vor.

"Lego Masters" 2023: Diese Kandidaten sind raus

In jeder Sendung muss eines der Zweierteams die Show verlassen. Denn am Ende kann nur eines der ursprünglichen acht Teams "Lego Masters" 2023 gewinnen.

Die folgenden Kandidaten sind bereits raus:

Scherin (25) und Dennis (26) aus Bad Bramstedt

Scherin und Dennis Foto: Frank W. Hempel/RTL

Die gemeinsame Leidenschaft des Pärchens sind ganz klar die Klemmbausteine. Dennis hat seine Frau mit dieser Leidenschaft angesteckt und seitdem baut auch Scherin mindestens einmal die Woche an einem ihrer Projekte. Dass die beiden dieses Hobby teilen, zeigt sich auch an einem der Lego-Bauwerke ihres Haushalts. Denn das Paar ist sogar so weit gegangen, dass es seine Verlobung in einer Lego-Kreation festgehalten hat. Für die beiden war jedoch bei "Lego Masters" 2023 bereits in Folge 1 Schluss, die Konkurrenz war einfach zu stark.

Christian (38) aus Gelnhausen & Jürgen (36) aus Griesheim

Christian und Jürgen Foto: Frank W. Hempel/RTL

Die beiden eingefleischten Lego-Fans sind Brüder und bauen schon ihr Leben lang zusammen an den unterschiedlichsten Bauwerken. Derzeit arbeitet Christian auf seinem Dachboden an einer gewaltigen Lego-Stadt. Sein Bruder hat seine Baukünste sogar genutzt, um sich mit einer Lego-Konstruktion für sein Architekturstudium zu bewerben. Jürgen zeigt aber auch in der Technik großes Talent und kennt sich entsprechend mit den bewegten Lego-Modellen gut aus. In Folge 2 war für das Duo jedoch Schluss.

Michael (33) aus Tengen und Julia (30) aus Gedern

Michael und Julia Foto: Frank W. Hempel/RTL

Michael ist 2023 bereits zum dritten Mal bei "Lego Masters" mit dabei. Er hat über die Jahre dazugelernt und möchte nun zeigen, dass er sich neben den eigentlichen Bausteinen mittlerweile auch sehr gut mit den Motoren und der Technik auskennt. Seine Teampartnerin Julia ist zum ersten Mal mit dabei, kennt aber das Bauen vor Publikum ebenfalls. Sie zeigt ihre Baukünste regelmäßig auf YouTube. Nach Folge 3 war Schluss für die beiden.

Phil (42) aus Borken & Yvonne (40) aus Trossingen

Phil und Yvonne Foto: Frank W. Hempel/RTL

Dieses Team hat schon einige beachtenswerte Dinge gebaut. Phil kann dabei nicht nur mit Lego-Steinen bauen, sondern auch mit anderen Materialien. Unter anderem hat er sein Haus fast allein gebaut. Yvonne auf der anderen Seite hat mit Lego-Steinen sogar schon eine zweigleisige Bahn für ihren Hamster kreiert. Auch für ihre Kinder baut sie regelmäßig großartige Lego-Bauwerke. In Folge 4 war für das Duo jedoch Schluss.

"Lego Masters" 2023: Diese Teams sind noch dabei

Die Kandidaten bei "Lego Masters" sind teilweise sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Einige der bisherigen Kandidaten waren Lego-YouTuber, andere bauen nur privat mit den Steinen. Manche der Lego-Profis sind bereits im fortgeschrittenen Alter, andere sind noch Teenager. Auch beruflich war das Kandidatenfeld bislang immer sehr gemischt: Von Schülern über Erziehern bis zu Fotografen war schon alles vertreten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

Das sind die Kandidaten und Teams, die diesmal bei den "Lego Masters" mit dabei sind:

Willi (25) und Rudi (25) aus München

Willi und Rudi Foto: Frank W. Hempel/RTL

Für die Bildung eines Teams haben die beiden Münchner die beste Voraussetzung - sie sind Zwillinge. Da fällt es nicht schwer, die Zusammenarbeit zu koordinieren. Denn wessen Stärken und Schwächen kennt man schon besser als die des eigenen Zwillings? Dementsprechend haben die beiden auch die Arbeit längst untereinander aufgeteilt: Willi übernimmt den kreativen Teil, Rudi den technischen.

Julian (22) aus Kelheim und Matthias (42) aus Hockenheim

Julian und Matthias Foto: Frank W. Hempel/RTL

Das Team bestehend aus den beiden IT-lern liebt es, sogenannte MOCs zu bauen. MOC steht für "My Own Creation" und bezieht sich auf nicht-offizielle Sets. Matthias hat dafür sogar einen eigenen Lego-Keller. Das hat Julian noch nicht und muss daher auf das Zimmer seines Bruders zurückgreifen, um seine ganzen Lego-Bausteine zu lagern.

Joel (31) aus Barum und Carsten (44) aus Köln

Joel und Carsten Foto: Frank W. Hempel/RTL

Sowohl Joel als auch Carsten haben ihre eigenen Video-Kanäle. Auf diesen zeigen sie ihren Zuschauern unter anderem, wie sie Sets zu verschiedenen Filmen bauen. Gemeinsam haben sie schon oft online an Projekten gebaut. Dieses Teamwork wollen sie jetzt auch offline bei "Lego Masters" unter Beweis stellen.

Michael (37) und Philipp (33) aus Österreich

Michael und Philipp Foto: Frank W. Hempel/RTL

Michael ist ein echter Bastler. Er baut nicht nur mit Legosteinen, sondern auch mit Holz, Papier, Metall und allem anderen. Die Leidenschaft für die Klemmbausteine teilt auch sein Teampartner, der Polizist Philipp. Dieser widmet einen großen Teil seiner Freizeit den Steinen. Das bedeutet neben dem Bauen mit den Legos auch das Aufzeichnen von Videos und einem dem Thema gewidmeten Podcast.