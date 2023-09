"Lego Masters" 2023: Start und Sendetermine von Staffel 5

RTL hat bereits vier Staffeln der Game Show "Lego Masters" produziert. Alle Infos rund um die Sendetermine der neuen Staffel 5 erfahren Sie hier.

In der Show " Lego Masters" dreht sich alles um die gleichnamigen bunten Bausteine, die wahrscheinlich jedes Kind und jeder Erwachsene kennt. Doch während es beim Zusammenbauen von Lego-Steinen zu Hause meistens um Spaß und Entspannung geht, wird es bei der RTL-Sendung "Lego Masters" höchst kompetetiv. Denn dort dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Klötze nicht einfach nach Lust und Laune zusammenstecken, sondern müssen sich bestimmten Herausforderungen stellen. Bereits vier Staffeln und eine Sonderausgabe von "Lego Masters" sind bei RTL über die deutschen TV-Bildschirme gelaufen. Nun wird eine weitere Staffel gezeigt.

Sie wollen wissen, worum genau es bei dieser Sendung geht und wann Sie Staffel 5 von "Lego Masters" sehen können? Wir geben Ihnen einen Überblick über alles rund um Inhalt und Sendetermine von "Lego Masters" 2023.

Start und Sendetermine von "Lego Masters" 2023

Die erste Staffel von "Lego Masters" lief zwischen November und Dezember 2018, die zweite Staffel im September 2020, Staffel 3 von Ende August bis Anfang Oktober 2021 und Staffel 4 von Mitte August bis Mitte September 2022. Zudem wurden im Dezember 2022 noch vier Sonderfolgen ausgestrahlt, in denen der "Lego Masters" Winterchampion gesucht wurde. RTL hält sich an dieses erprobte Muster und zeigt Staffel 5 seit dem 1. September. Seit diesem Datum gibt es dann wöchentlich eine neue Ausgabe des Wettbewerbs zu sehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Alte und neue Werke aus tausenden kleinen Legosteinen. Diese Kunstwerke des chinesichen Künstlers Ai Weiwei gibt es im Rahmen der Berliner Art Week zu sehen. Video: dpa

Das sind die Sendetermine von "Lego Masters", Staffel 5:

Folge 1: Freitag, 1. September

Folge 2: Freitag, 8. September

Folge 3: Freitag, 15. September

Folge 4: Freitag, 22. September

Folge 5: Freitag, 29. September

Folge 6: Freitag, 6. Oktober

"Lego Masters" 2023 - Darum geht es

Bei "Lego Masters" dreht sich, wie der Name schon vermuten lässt, alles um die kleinen bunten Steckblöcke. Die Kandidaten bekommen im Laufe der Sendung verschiedene Aufgaben und müssen Lego-Bauwerke nach bestimmten Vorgaben errichten. In der letzten Staffel lauteten die Anweisungen beispielsweise "Baue einen Paradewagen" oder "Baut euer Traum-Luftschloss". Am Ende bewertet eine Jury, wem das Lösen der Aufgabe am Besten gelungen ist.

Für alle, die sich noch nicht ganz vorstellen können, wie die finalen Bauwerke aussehen können, gibt es hier einen kurzen Highlight-Clip mit den Ergebnissen der letzten Staffel:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Moderator von "Lego Masters" 2023 - Wer führt durch die Sendung?

Bereits 2020, 2021 und 2022 hat Moderator Daniel Hartwich durch die Sendung geführt. RTL setzt seine Allzweckwaffe auch diesmal wieder ein und lässt Hartwich die fünfte Staffel von "Lego Masters" moderieren.

Und auch eine weitere Größe der "Lego Masters" Reihe ist 2023 zurückgekehrt: der sogenannte Brickmaster René Hoffmeister. Er war in den letzten Staffeln dafür verantwortlich zu beurteilen, wie gut die Bauwerke aus den bunten Blöcken gelungen sind. Er ist zugleich Deutschlands einziger zertifizierter Lego-Modellbauer.

Übertragung im TV und Stream von "Lego Masters" 2023

Selbstverständlich wird auch die neue Staffel von "Lego Masters" wieder von RTL ausgestrahlt. Immer wöchentlich am Freitagabend wird die neue Folge der Lego-Show gezeigt. Alternativ bietet RTL auch eine Übertragung im Stream an. Dieser sowie eine Aufzeichnung der Sendung sind beim sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ zu finden.

Kandidaten und Teams bei "Lego Masters" 2023

Die Lego-Profis bei "Lego Masters" treten nicht allein an. Das Wett-Bauen mit den kleinen Klötzen ist ein Team-Wettbewerb, bei dem sich je zwei Lego-Fans zusammentun. Insgesamt finden sich so 16 Kandidaten zu acht Teams zusammen, die in der neuen Staffel um den Titel "Lego Masters" kämpfen. Dazu müssen sie allerdings zunächst die vielen Challenges meistern, die Ihnen die Jury bestehend aus René Hoffmeister und Elisabeth Kahl-Backes stellen.