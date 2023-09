"Lego Masters 2023": Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

Bei "Lego Masters 2023" gehen wieder acht Teams an den Start und kämpfen um den Sieg. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Nachdem die ersten vier Staffeln von " Lego Masters" und ein exklusives Winterspecial ein voller Erfolg waren, steht jetzt ab September die fünfte Staffel in den Startlöchern. Die Kandidaten bei "Lego Masters 2023" kämpfen in sechs Folgen um den Sieg und um rund 25.000 Euro Preisgeld. In diesem Jahr gehen wieder acht Teams an den Start. Alle versuchen, die Jury mit ihrem Baukünsten zu überzeugen und aus einzelnen Klemmbausteinen echte Meisterwerke zu errichten. Was die meisten nur aus dem eigenen Wohn- oder Kinderzimmer kennen, flimmert jetzt wieder über die TV-Bildschirme. Wo kann man die aktuellen Folgen anschauen? Alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Stream und der Wiederholung der Sendungen finden Sie hier.

Übertragung von "Lego Masters 2023" im TV und Stream

Die fünfte Staffel von "Lego Masters" startete im September 2023. Seitdem erscheint wöchentlich eine neue Folge. Immer am Freitagabend wird die aktuelle Folge der Lego-Show veröffentlicht. Wie auch in den letzten Staffeln von "Lego Masters" können die Zuschauer und Zuschauerinnen die Folgen am Freitagabend bei RTL verfolgen. Die Show läuft immer zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Hier finden Sie noch einmal eine Übersicht über die Sendetermine von "Lego Masters 2023" auf einen Blick:

Folge 1: Freitag, 1. September, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Freitag, 8. September, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Freitag, 15. September, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Freitag, 22. September, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Freitag, 29. September, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Freitag, 6. Oktober, 20.15 Uhr, RTL

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

"Lego Masters 2023": Wiederholung und Stream

Eine offizielle Wiederholung der Sendungen im TV wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Wem die Sendung am Freitagabend entgeht, muss sich aber trotzdem keine Sorgen machen, etwas zu verpassen. RTL bietet nämlich auch eine Übertragung von "Lego Masters 2023" im Stream an. Alle Aufzeichnungen der Sendungen stehen beim sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung. Der erste Monat bei RTL+ ist aktuell kostenlos, danach gibt es das Abo ab 6,99 Euro pro Monat (Stand: September 2023). Aktuelle und weiterführende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Worum geht es bei "Lego Masters 2023"?

"Lego Masters 2023" setzt sich aus acht Teams, Challenges und natürlich den bunten Klemmbausteinen zusammen. Im Laufe der Sendung bekommen die Kandidaten und Kandidatinnen verschiedene, anspruchsvolle Aufgaben gestellt und müssen unter bestimmten Vorgaben Lego-Bauwerke errichten. Die Bauwerke der Teams werden dann am Ende der Sendung von einer Jury bewertet. Auf das beste Team wartet zum Schluss neben dem Pokal auch ein 25.000 Euro Preisgeld.

Moderiert wird die Sendung, wie auch in den letzten Jahren, von Daniel Hartwich. Und noch ein weiteres bekanntes Gesicht ist zurückgekehrt. Der zertifizierte Lego-Modellbauer René Hoffmeister ist wieder Teil der Jury und dafür verantwortlich die Bauwerke der Kandidaten zu bewerten.