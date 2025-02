„Lego Masters“ 2025: Das sind die Kandidaten und Teams in Staffel 6

Seit 2018 läuft das Format „Lego Masters“ regelmäßig im deutschen TV. Im Rahmen der Sendung treten ambitionierte Lego-Baumeister und Baumeisterinnen in Zweierteams gegeneinander an – sie kämpfen in einem Wettbewerb um den Titel „Lego Master 2025“, einen Pokal sowie eine Siegprämie in Höhe von 25.000 Euro. Um weiterzukommen, müssen die Kandidaten in jeder Folge innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums ein Bauprojekt meistern. Dabei sind vor allem Kreativität, starke Nerven und viel Geschick gefordert.

Die Herausforderungen werden im Laufe des Wettbewerbs zunehmend anspruchsvoller und es scheiden immer wieder Teilnehmer aus, bis am Ende nur noch ein Team übrigbleibt. Vorgegeben werden die jeweiligen Aufgaben von der zweiköpfigen Jury - diese besteht aus der Spielzeug-Design-Direktorin Elisabeth Kahl-Backes und Deutschlands einzigem zertifizierten Lego-Modellbauer René Hoffmeister. Als Moderator der Show fungiert Daniel Hartwich, den TV-Zuschauer schon von der Tanzshow „Let‘s Dance“ kennen dürften. Als Brickmaster sitzt wie bisher René Hoffmeister in der Jury.

Bislang lief „Lego Masters“ stets im Programm von RTL, die Sendetermine der Staffel 6 des Formats werden jedoch ab dem 11. Februar bei Vox übertragen – insgesamt besteht die sechste Staffel aus sechs einzelnen Episoden. Welche Kandidaten und Teams bei „Lego Masters“ 2025 antreten, lesen Sie hier.

„Lego Masters“ 2025: Diese Kandidaten und Teams sind dabei

Folgende Kandidaten treten in den Folgen von „Lego Masters“ gegeneinander an:

Felicia (24) & Lea (25)

Lea (l.) und Felicia Foto: RTL / Frank Dicks

Feli und Lea sind beste Freundinnen und haben das Bauen mit Lego-Steinen erst kürzlich für sich entdeckt. Über die Anime-Szene kamen sie erstmals im Juli 2022 in Kontakt mit ihrem jetzigen Hobby und präsentierten anschließend auf der DoKomi direkt ihr erstes gemeinsames MOC, also ihr erstes gemeinsames Bauprojekt. Die Abkürzung steht für „My Own Creation“. Lea beschäftigt sich aktuell mit Lego-Technik, wobei ihr ihre KFZ-Mechatroniker-Ausbildung und ihre Erfahrungen aus einem Robotik-Kurs zugute kommen.

Filippos (32) & Tobias „Studi Tobi“ (20)

Filippos Tsialidis (l.) und Tobias „Studi Tobi" Keim Foto: RTL / Frank Dicks

Während Zahntechniker Filippos dafür brennt, Autos und Raumschiffe zu bauen, tobt sich Student Tobi am liebsten beim Bauen von Landschafts-MOCs aus. Seine Kunstwerke stellt er regelmäßig auf internationalen Messen aus. Gemeinsam haben die beiden sehr viel Lego-Erfahrung und scheuen vor fast nichts zurück. Laut eigenen Angaben ergänzen sie sich in ihren Stärken und Schwächen perfekt.

Leon (20) & Marc (21)

Leon Herter (l.) und Marc Keßler Foto: RTL / Frank Dicks

Die Freundschaft zwischen Leon und Marc begann bereits vor 8 Jahren, nämlich in der fünften Klasse. Im Unterricht stellten die beiden schnell fest, dass sie eine gemeinsame Leidenschaft für das Bauen mit Lego teilen. Seitdem bauen die besten Freunde regelmäßig zusammen. Neben den bunten Steinen begeistert sich das Duo auch für Star Wars, Fahrradfahren und Volleyball.

Mäkkes (44) & Tobias „Metal Tobi“ (31)

Tobias „Metal Tobi" Nieder (l.) und Mäkkes Schindler Foto: RTL / Frank Dicks

Die beiden Vollblut-Metalfans Mäkkes und Tobi, auch bekannt als „Metal Tobi“, haben vor allem eins gemeinsam: Lego-Technik. Gemeinsam und allein bauen sie alles rund um die Themen Motoren, Bewegung, Fortbewegungsmittel, Science-Fiction-Gebilde und vieles mehr. Je komplizierter die technische Funktion, desto besser.

Michel (23) & Eric (39)

Michel Henning (l.) und Eric Mange Foto: RTL / Frank Dicks

Eric und Michel kennen sich erst seit Kurzem, verstehen sich aber sehr gut. Michel nutzt das Bauen mit Lego nicht nur zur Entspannung, sondern betrachtet es auch als eine Form der künstlerischen Selbstentfaltung. Seit drei Jahren widmet er sich dem Bau einer mittelalterlichen Lego-Stadt. Eric ist derweil ein Meister der Detailgenauigkeit und wirkte 2023 als Ersatzkandidat bei „Lego Masters“ mit. Seine Leidenschaft für die bunten Steine inspirierte ihn sogar dazu, eine Kinder- und Jugendgruppe in einem örtlichen Lego-Verein ehrenamtlich zu leiten.

Sören (34) & Sven (38 )

Sören (l.) und Sven Hohndorf Foto: RTL / Frank Dicks

Die Brüder Sören und Sven bauen schon seit frühester Kindheit gemeinsam mit Lego. Beide kommen ursprünglich aus Halle an der Saale, was Zuschauer eventuell an ihrem Dialekt hören könnten. Zwar ist das gemeinsame Bauen bei den Familienvätern in den vergangenen Jahren etwas weniger geworden, wenn sich aber die Zeit findet, ist die alte Hierarchie schnell wieder hergestellt - Sören hat den Hut auf! Der 34-Jährige betreibt neben dem Lego-Bauen auch schweißtreibende Hobbys wie mittelalterlichen Schaukampf und Breakdance.

Thomas „Tommy“ (47) & Uwe (55)

Uwe Hensch (l.) und Thomas „Tommy" Gottwald Foto: RTL / Frank Dicks

Thomas und Uwe verbindet ihre Leidenschaft für landschaftliches Bauen. Der introvertierte Uwe ist ein strukturierter Planer, dessen Stärken in der Ideenentwicklung liegen. Obwohl sein erster Entwurf für Lego Ideas, ein Observatorium, nicht umgesetzt wurde, erhielt seine Idee 3.600 Stimmen und wurde als „Stuff Pick“ ausgezeichnet. Der extrovertierte Thomas hingegen ist ein echter Lego-Freak und nutzt seinen Keller, um seine umfangreiche Sammlung zu lagern. Nebenbei engagiert er sich ehrenamtlich und beliefert eine Stadt in der Ukraine mit Hilfsgütern.

Tobias „Trainer Tobi“ (53) & Martin (30)

Martin Rechberger (l.) und Tobias „Trainer Tobi" Linz. Foto: RTL / Frank Dicks

Tobias’ Leidenschaft für das Lego-Bauen ist so ausgeprägt, dass für seine Projekte im Keller ein eigener Raum eingerichtet werden musste. Seitdem baut er auf 20 m² an seiner beeindruckenden Stadt, die er immer wieder mit landschaftlichen Details erweitert. Der kommunikative Mittelalter- und Fantasy-Fan Martin ist seinerseits ein leidenschaftlicher Burgen- und Landschaftsbauer. Er baut gerne drauf los. Was ihm nicht gefällt, wird neu konstruiert. In ihrer Freizeit sind beide gerne sportlich aktiv.