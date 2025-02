„Lego Masters“ 2025: Start, Sendetermine und alle Infos zu Staffel 6

„Lego Masters“ ist eine Fernsehshow, die seit 2018 in Deutschland ausgestrahlt wird. Die Sendung kommt ursprünglich aus Großbritannien und läuft in mehreren Ländern. In Deutschland ist die RTL Group für die Produktion zuständig. In jeder Staffel treten Zweierteams in verschiedenen Herausforderungen mit den kleinen, bunten Lego-Steinen gegeneinander an, um den Titel „Lego Master“ zu gewinnen. Dabei müssen die Kandidaten mit Millionen bunter Klemmbausteine anspruchsvolle und kreative Projekte umsetzen.

2025 geht „Lego Masters“ mit einer weiteren Staffel auf Sendung. Die sechste Staffel des Formats und wird erstmals bei Vox ausgestrahlt. Um zu gewinnen sind Präzision, Kreativität und starke Nerven gefragt, denn die Jury stellt hohe Anforderungen an die Kandidaten. Zudem wartet ein Preisgeld auf die Sieger.

Sie wollen mehr über Staffel 6 von „Lego Masters“ erfahren? Wann ist der Start? Wo läuft die Show 2025 nach dem Senderwechsel? Alle Infos gibt es hier.

„Lego Masters“ 2025: Start von Staffel 6 - Wann läuft die neue Staffel?

Die 6. Staffel von „Lego Masters“ startet am Dienstag, dem 11. Februar 2025, um 20.15 Uhr auf Vox. Damit zieht die Show von RTL zu Vox und wird nicht mehr freitags ausgestrahlt, sondern hat einen festen Sendeplatz in der Primetime am Dienstagabend. In der Auftaktfolge werden die neuen Teams vorgestellt und die erste Herausforderung steht an.

„Lego Masters“ 2025: Die Sendetermine von Staffel 6 bei Vox

Die 6. Staffel von „Lego Masters“ umfasst insgesamt sechs Folgen, die wöchentlich dienstags um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt werden. Die genauen Sendetermine lauten:

Dienstag, 11. Februar 2025: ab 20.15 Ihr

Dienstag, 18. Februar 2025: ab 20.15 Uhr

Dienstag, 25. Februar 2025: ab 20.15 Uhr

Dienstag, 4. März 2025: ab 20.15 Uhr

Dienstag, 11. März 2025: ab 20.15 Uhr

Dienstag, 18. März 2025: ab 20.15 Uhr

Wer die Sendung nicht im TV verfolgen kann, hat die Möglichkeit, alle Folgen online eine Woche vor der Ausstrahlung auf RTL+ zu streamen.

Moderator von „Lego Masters“ 2025

Moderator auch dieser Ausgabe ist die TV-Allzweckwaffe Daniel Hartwich.

„Lego Masters“ 2025: Übertragung

Die Übertragung von Staffel ist – medienkonzern-intern – von RTL auf Vox übergegangen. Auch der Sendetag hat sich geändert.

Wer ist Brickmaster bei „Lego Masters“ 2025? Und was ist das eigentlich?

Brickmaster ist wie bisher René Hoffmeister. Seit 2008 ist er der einzige deutsche und gleichzeitig einer von weltweit insgesamt nur 18 „Lego Certified Professionals“. Er hat also sein Hobby mit den bunten Klötzchen zum Beruf gemacht.

„Lego Masters“ 2025: Jury & bisherige Gewinner der Show

Auch in der sechsten Staffel setzt sich die Jury aus erfahrenen Lego-Experten zusammen. Die Bauwerke werden von folgenden Juroren bewertet:

Die Kandidaten treten in mehreren Bau-Challenges gegeneinander an. Jede Aufgabe verlangt den Teams neue kreative Lösungen ab. Neben klassischen Bauaufträgen gibt es auch Spezialaufgaben, bei denen es um Technik, Beweglichkeit oder die Nutzung bestimmter Bausteine geht. Während des Wettbewerbs müssen die Teams in verschiedenen Herausforderungen unter Zeitdruck kreative Bauwerke erschaffen. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2018 gab es bereits fünf Staffeln. Die bisherigen Gewinner, die die Herausforderungen am besten gemeistert haben, waren folgende:

Staffel 1 (2018): Samuel (9) & Simon (14) sowie Christoph (38) & Claus-Marc (42)

Staffel 2 (2020): Annalena (24) & Felix (18)

Staffel 3 (2021): Justin (21) & Dominik (21)

Staffel 4 (2022): Alex (32) & Basti (38)

Staffel 5 (2023): Julian (22) & Matthias (42)

In der sechsten Staffel kämpfen erneut acht Teams um den Titel „Lego Master 2025“ und ein Preisgeld von 25.000 Euro.