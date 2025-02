„Lego Masters“ 2025: Übertragung im TV und Stream - Anderer Sender und neuer Sendeplatz

„Lego Masters“ ist 2025 mit einer weiteren Staffel zurückgekehrt. In der Show, in der sich alles um die ikonischen Klemmbausteine dreht, treten auch in diesem Jahr wieder talentierte LEGO-Baumeister in Zweierteams gegeneinander an, um bunte Kunstwerke aus Millionen bunter Klemmbausteine zu erschaffen. Die kleinen Bauklötze kennen Generationen von Kindern und Erwachsenen. Doch während das Bauen mit LEGO-Steinen zu Hause oft spielerisch und entspannt abläuft, wird es in der Sendung mehr als anspruchsvoll - immerhin geht es am Ende um insgesamt 25.000 Euro an Preisgeld. Moderiert wird die Sendung von Daniel Hartwich, während die Jury, bestehend aus Deutschlands einzigem zertifizierten LEGO-Experten René Hoffmeister und der LEGO-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes, die Bauwerke bewertet.

Die 6. Staffel hat sechs Sendetermine, sie startete am 11. Februar 2025 und wird wöchentlich übertragen. Wenn Sie wissen möchten, wann und wo sie „Lego Masters“ 2025 live im Fernsehen oder als Wiederholung sehen können, werden Sie hier fündig. Wir haben in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung der Show im TV oder Stream.

Übertragung von „Lego Masters“ 2025 im TV

„LEGO Masters 2025“ wird erstmals auf VOX ausgestrahlt. Die Show wechselte damit von RTL zum neuen Sender und erhält einen festen Sendeplatz zur Primetime am Dienstagabend um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können jede Woche eine neue Episode verfolgen, in der die Kandidaten unter der Leitung von Moderator Daniel Hartwig neue Bauaufgaben lösen müssen.

„Lego Masters“ 2025 im Stream - Wo kann man die Show online sehen?

Wer die Show lieber online statt im Fernsehen verfolgen möchte, kann das über den hauseigenen Streaming-Dienst der RTL Group tun. RTL+ bietet die neuen Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung im Stream an. Zuschauer mit einem kostenpflichtigen RTL+-Abonnement können die Episoden jederzeit abrufen und flexibel anschauen. Die Folgen können im Laufe des Veröffentlichungstages abgerufen werden.

Die Sendetermine im Stream, die im Vergleich zu den TV-Ausstrahlungen eine Woche früher verfügbar sind, gestalten sich wie folgt.

Dienstag, 4. Februar 2025, auf RTL+

Dienstag, 11. Februar 2025, auf RTL+

Dienstag, 18. Februar 2025, auf RTL+

Dienstag, 25. Februar 2025, auf RTL+

Dienstag, 4. März 2025, auf RTL+

Dienstag, 11. März 2025, auf RTL+

Die verschiedenen Abo-Modelle bei RTL+ ermöglichen den Zugriff auf die Sendung in unterschiedlichen Paketen. Ein Abonnement ist ab 5,99 Euro pro Monat (Stand: Februar 2025) verfügbar. Der Streaming-Dienst bietet zudem eine kostenlose Probephase für Neukunden an.

„Lego Masters“ 2025: Ganze Folge als Wiederholung

Falls eine Folge verpasst wurde, gibt es die Möglichkeit, sie nachträglich anzusehen. Eine offizielle TV-Wiederholung ist derzeit nicht geplant, jedoch können alle Episoden nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek von RTL+ abgerufen werden. Dort stehen die Folgen für eine begrenzte Zeit auch kostenlos zur Verfügung.