„Lego Masters“ 2025 gestern am 25. Februar: wer ist raus?

Seit 2018 wird „Lego Masters“ im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. 2025 geht die Erfolgsserie in die nächste Runde mit Staffel sechs.

„Lego Masters“ ist eine TV-Show, in der talentierte Lego-Bauer in acht Teams gegeneinander antreten. Diese Teams müssen Woche für Woche neue Bau-Challenges bestehen, um weiterzukommen. Kreativität und technisches Geschick spielen hierfür eine entscheidende Rolle. Neben klassischen Konstruktionsaufgaben gibt es spezielle Herausforderungen, die den Einsatz bestimmter Bautechniken oder beweglicher Elemente erfordert. Unter Zeitdruck müssen die Kandidatinnen und Kandidaten beeindruckende Bauwerke erschaffen.

Die Bewertung erfolgt durch eine Expertenjury, die die Kreationen nach Kriterien wie Stabilität, Detailgetreue und Originalität beurteilt. Teil der Jury ist René Hoffmeister – Deutschlands einziger zertifizierter Lego-Experte und Elisabeth Kahl-Backes – Lego-Designdirektorin. Am Ende jeder Folge scheidet das schwächste Team aus.

Durch die Show führt Moderator Daniel Hartwich, der mit Humor und Spannung die einzelnen Bauphasen begleitet.

„Lego Masters“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 25. Februar 2025?

In der gestrigen Folge ging es auf den Jahrmarkt, wo die Kandidaten erneut spannende Herausforderungen zu bewältigen hatten. In der Vorrunde lautete das Thema „Kirmes“, und das Spiel drehte sich um ein Kamelrennen – allerdings nicht mit echten Kamelen, sondern mit dem Bau von organischen Objekten auf einer kleinen Fläche. In der Hauptrunde mussten die Teams Gewinne nachbauen, wie sie auf dem Jahrmarkt zu finden sind. Die Startreihenfolge der Teams in der Hauptrunde wurde durch die Platzierung in der Vorrunde bestimmt. Beispielsweise entschied sich ein Team für ein Stofftier in Form eines Haies, ein anderes für eine Kaffeemaschine. Mäkkes und Tobi entschieden sich für den Nachbau eines kleinen dekorativen Baumes mit Blüten. Jedes Team wählte einen Preis aus, den sie so detailgetreu und realistisch wie möglich nachbauen mussten. Dabei kamen es auf die genaue Nachbildung der Proportionen und die Details an. Stargast, Ross Antony, entschied schließlich, ob der Nachbau täuschend echt war.

Nach der Bewertung der Jury in Folge 3 mussten Mäkkes (44) & Tobias „Metal Tobi“ (31) die Show verlassen. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7 Punkten reichte es für die beiden nicht aus, um weiter im Wettbewerb zu bleiben.

„Lego Masters“ 2025: Welche Teams sind rausgeflogen?

Im Laufe der aktuellen „Lego Masters“ Staffel mussten bereits mehrere Teams die Show verlassen. Woche für Woche scheidet das Team mit der schwächsten Leistung aus, basierend auf der Bewertung der Expertenjury. Welche Teams bisher ausgeschieden sind, sehen Sie hier im Überblick.

Sören (34) & Sven (38): raus in Folge 1

Felicia (24) & Lea (25): raus in Folge 2

Mäkkes (44) & Tobias „Metal Tobi“ (31): raus in Folge 3

Welche Teams sind bei „Lego Masters“ 2025 weiter im Rennen?

Bei „Lego Masters“ bauen talentierte Teams um die Wette mit den kleinen bekannten Klemmbausteinen. Sie stellen sich anspruchsvollen Herausforderungen. Während einige Teams bereits ausgeschieden sind, haben die folgenden Teams noch die Chance auf den Titel „Lego Masters“ und ein Preisgeld in Höhe von 25.000 €.

Filippos (32) & Tobias „Studi Tobi“ (20)

Leon (20) & Marc (21)

Michel (23) & Eric (39)

Thomas „Tommy“ (47) & Uwe (55)

Tobias „Trainer Tobi“ (53) & Martin (30)

„Lego Masters“ 2025: Folge 3 von Staffel 6 als Wiederholung ansehen.

Wer eine Folge verpasst hat, kann diese problemlos nachträglich anschauen. Zwar sind keine TV-Wiederholungen vorgesehen, aber alle Episoden sind nach der Ausstrahlung in der Mediathek von RTL+ verfügbar. Dort können die Folgen für eine gewisse Zeit sogar kostenlos gestreamt werden.

Wann läuft die nächste Folge 4 von „Lego Masters“?

„Lego Masters“ zieht 2025 erstmals auf VOX um. Die Sendetermine der neuen Staffel sind auf VOX dienstags um 20.15 Uhr. Wer die Sendung bevorzugt online ansieht, kann die neuen Episoden bereits eine Woche vor der TV-Premiere auf RTL+ streamen. Abonnenten haben die Möglichkeit die Folgen flexibel und von überall aus anzusehen. RTL+ bietet verschiedene Abos ab 5,99€ pro Monat sowie eine kostenlose Testphase für neue Nutzer an.