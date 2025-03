„Lego Masters“ 2025: Wer ist am 04. März raus?

Mit der sechsten Staffel geht die Serie „Lego Masters“ 2025 in die nächste Runde. Seit 2018 wird im deutschen Fernsehen regelmäßig mit den kleinen Klemmbausteinen um die Wette gebaut.

In der Show „Lego Masters“ treten acht Teams mit jeweils zwei Personen gegeneinander an. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen kreative und oft riesige LEGO-Bauwerke kreieren. Von fantasievollen Szenen über technische Bauwerke bis hin zu beweglichen Konstruktionen ist alles dabei. In jeder Woche gibt es zwei Runden, in denen die Teams ihr Können unter Beweis stellen müssen. Nachdem Moderator Daniel Hartwich das Thema und die Bauaufgabe vorgestellt hat, geht es für die Teilnehmer in die Bauphase.

Die Jury bestehend aus der Designdirektorin und Creative Lead der Lego-Gruppe Elisabeth Kal-Backes und Deutschlands einzigem zertifizierter Lego-Baumeister René Hoffmeister. Sie bewerten am Ende der Show die Bauwerke der Kandidaten und bestimmen, wer die Show verlassen muss. Das Gewinnerteam erhält den Titel „Lego Masters“, einen Pokal aus Legosteinen und ein Preisgeld in Höhe von mindestens 25.000 Euro.

„Lego Masters“ 2025: Wer ist raus in Folge 4 vom 4. März 2025?

In der gestrigen Folge lautete das Überthema: Diskofieber! In der Vorrunde mussten die Show-Teilnehmer einen Charakter erstellen, der eine Tanzbewegung ausführen sollte. Nach Ende dieser Vorrunde gewannen Erik und Michel mit ihrem Elvis, den goldenen Klemmbaustein, den sie einsetzen konnten, um die Show nicht verlassen zu müssen.

In der Hauptrunde mussten die Teilnehmer ein Bauwerk gestalten, das einen kleinen Wasserfall hinuntergestürzt wurde und im besten Fall spektakulär zerschellen sollte. Innerhalb von sieben Stunden konnten sich die Teams kreativ austoben, um am Ende mit ihren Lego-Bauten eine kleine Geschichte zu erzählen. Die Gewinner der Hauptrunde waren mit 9,5 Punkten Tobi K. und Filippos. Sie konnten die Jury mit ihrem „Griechen auf einer Banane“ überzeugen.

Nach der Bewertung der Jury musste in Folge vier Tobi und Martin die Show verlassen. Ihr Bauwerk konnte laut Expertenmeinung nicht mit dem ihren Mitstreitern mithalten. Auch die dahinter steckende Geschichte und die schlichte Bauweise ihres Bootes wurden kritisiert.

„Lego Masters“ 2025: Welche Teams sind nicht mehr dabei?

In der laufenden Staffel haben sich bereits mehrere Teams von dem Wettbewerb verabschieden müssen. Hier gibt es eine Aufstellung der Teams, die nicht ins Halbfinale der Show kommen:

Sören (34) & Sven (38): raus in Folge 1

Felicia (24) & Lea (25): raus in Folge 2

Mäkkes (44) & Tobias „Metal Tobi“ (31): raus in Folge 3

Tobias „Trainer Tobi“ (53) & Martin (30): raus in Folge 4

Das sind die Teams, die weiter um den Titel „Lego Masters 2025“ kämpfen.

In bisher acht Herausforderungen mussten sich die ursprünglichen acht Teams in die jeweils nächste Runde bauen. Woche für Woche schieden zwei aus. Im Halbfinale treten jetzt noch folgende Teams gegeneinander an:

Filippos (32) & Tobias „Studi Tobi“ (20)

Leon (20) & Marc (21)

Michel (23) & Eric (39)

Thomas „Tommy“ (47) & Uwe (55)

„Lego Masters“ 2025: Folge 4 von Staffel 6 als Wiederholung ansehen.

Wer eine Folge verpasst hat, muss nicht darauf verzichten. Zwar werden die Episoden nicht im regulären Fernsehprogramm wiederholt, dennoch gibt es die Möglichkeit, die Folge zu nachzuholen. Dies ist über die Mediathek von RTL+ möglich. Hier lassen sich die Folgen für einen gewissen Zeitraum kostenlos streamen.

Wann läuft die nächste Folge 5 von „Lego Masters“.

Ab 2025 wechselt „Lego Masters“ den Sender zu VOX. Jeden Dienstag um 20.15 ist eine neue Folge im Free-TV zu sehen. Wer die neue Folge lieber online schauen möchte, kann dies bereits eine Woche vor der regulären Ausstrahlung machen. RTL+ bietet verschiedene Abo-Modelle an, die bei 5,99 Euro im Monat starten.