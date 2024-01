"Lego Masters Allstars" 2024: Kandidaten und Teams - Diese Teilnehmer sind dabei

LEGO Masters Allstars läuft 2024 mit einigen der beliebtesten Kandidaten vergangener Staffeln im TV. Wir verraten, welche Teilnehmer und Teams dabei sind.

"LEGO Masters Allstars" kehrt zu Beginn des Jahres 2024 mit einigen der beliebtesten Kandidaten vergangener Staffeln in die Welt der Bausteine zurück. Die Produktion der Show fand bereits von Mai bis Juli 2023 in Köln statt. Die TV-Show, die erwachsene Zuschauer in die Faszination von Lego eintauchen lässt, startete am 26. Januar 2024. Diese Ausgabe unterscheidet sich von den üblichen Staffeln, da nur bekannte und erfahrene "Baumeister" aus vorherigen Episoden antreten.

Die sechs neu zusammengestellten Allstars-Teams, bestehend aus den besten LEGO-Bauern Deutschlands, treten in vier Folgen mit verschiedenen Themenwelten gegeneinander an. Dabei kämpfen sie in Challenges um den Titel "LEGO Masters Allstars 2024" und einen Gewinn von bis zu 20.000 Euro. Die Show wird erneut von Daniel Hartwich moderiert, die Übertragung von "LEGO Masters Allstars" übernimmt RTL. Dabei werden die Teams vom zertifizierten LEGO Modellbauer und Brickmaster René Hoffmeister sowie der Spielzeug-Design-Direktorin Elisabeth Kahl-Backes begleitet.

Doch wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Wer bildet zusammen ein Team? Was gibt es über die Teilnehmer zu wissen? Wir verraten Ihnen alle Infos rund um die Teams.

"Lego Masters Allstars" 2024: Diese Teams sind noch dabei

Hier sind die Teams und ihre Mitglieder, welche sich auf RTL offiziell vor dem Start der Show vorgestellt haben:

Dominik (23) aus Ergolding & Ben (20) aus Berlin

Ben Jacob (l.) und Dominik Nirschl sind bilden ein Team bei der "Lego Masters Allstars"-Edition. Foto: RTL / Frank Hempel

Dominik, 23 Jahre alt und Tierfachhandelangestellter, ist seit seiner Kindheit ein begeisterter LEGO-Bauer. Seine LEGO-Sammlung im Wert von über 30.000 Euro spiegelt seine Vorliebe für Bausteine aller Art bezüglich Landschaften, Star Wars und imposanten Gebäuden wider. Mit selbstbewussten Ansprüchen an innovative Bautechniken ist er ein erfahrener Teilnehmer, der bereits in vorherigen Staffeln triumphierte.

Sei Teamkollege Ben ist ebenfalls LEGO-Enthusiast und vertieft sich lange in seine Bauwerke. Seine Stärke liegt im präzisen Charakterdesign. Ob in den Skateparks Berlins oder beim Warten auf neue Steine - Ben zeigt gerne seine kreative Ader. In der Staffel 2022 überzeugte er mit originellen Bauwerken und sicherte sich mit Teampartner Philipp den roten Winter-Pokal. Wie wird er in der Allstars-Staffel abschneiden?

Philipp (20) aus Erlangen & Christin (33) aus Berlin

Christin Hilgendorf (l.) und Philipp Beger bilden ein Team bei der "Lego Masters Allstars"-Edition. Foto: RTL / Frank Hempel

Philipp entdeckte seine Leidenschaft für LEGO bereits mit sechs Jahren und schätzt die kreative Freiheit, die ihm die bunten Bausteine bieten. Neben dem Sieg in der Winterstaffel 2022 mit Teampartner Ben, zeichnet er sich durch Witz und Kreativität aus. Abseits der LEGO-Welt ist er in der Fotografie und beim Fußball als Torwart aktiv.

LEGO-Steine bedeuten für Christin Entspannung, kreativen Ausdruck und die Möglichkeit, logisch zu denken. Sie findet in den Klemmbausteinen ein kreatives Ventil. Architektur und 3D-Figuren sind ihre Spezialgebiete. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit in der Illustration und dem Zeichnen widmet sie sich mit Begeisterung den Themen wie Ninjago, Drachen, Autos und Piraten. 2021 trat sie mit ihrem besten Freund an.

Basti (38) aus Offenbach & Jule (43) aus Bad Soden

Jule Wondra (l.) und Basti Pellin sind zusammen ein Team bei der "Lego Masters Allstars"-Edition. Foto: RTL / Frank Hempel

Basti, Familienvater aus dem Main-Taunus Gebiet, verbringt gerne Zeit mit seinen Kindern. Am Wochenende, wenn die Kinder bei den Schwiegereltern sind, genießt er 48 Stunden im Baustein-Zimmer. Als Tätowierer und kreativer Kopf gewann Basti bereits eine Sommerstaffel von "LEGO Masters" und holte in einer anderen Staffel den zweiten Platz. Somit weiß er also, wie man erfolgreich auf dem Treppchen landet.

Nach 20 Jahren als Ergotherapeutin hat sich Jule der Hausarbeit verschrieben. Neben der Betreuung ihrer Stieftochter und Katzen taucht sie gerne in die Welt der bunten Bausteine ein. Als ordnungsliebende Chaotin entstehen in ihrer Freizeit originelle Bauprojekte, darunter beeindruckende Lampen. Jule hat für ihre Teilnahme Allstars Staffel intensiv geübt und nimmt nun teil, um sich erneut zu beweisen.

Christoph (33) aus Gescher & Philipp B. (32) aus Wien

Philipp Sperl (l.) und Christoph Baumann sind eines der Teams bei der "Lego Masters Allstars"-Edition. Foto: RTL / Frank Hempel

Christophs Interesse an Bausteinen begann, als seine Mutter seine alten Spielzeugkisten aussortieren wollte. Beim Durchstöbern seiner Sammlung vor ein paar Jahren wurde seine Begeisterung wieder geweckt. Neben der Organisation von LEGO-Treffen und Stammtischen ist Christoph auch gerne auf dem Longboard unterwegs, fährt Rad und surft. Durch einen Zufall in die Sommerstaffel 2022 geraten, verfehlte er mit Thomas knapp den Sieg und strebt nun in der Allstars-Staffel einen Triumph an.

Philipp ist 32 Jahre alt, Polizist und Familienvater. Zudem hat er bereits eine Krebserkrankung überstanden, welche ihn auf seinem Lebensweg prägte. Er teilt seine Erfahrungen in einem Buch, um anderen Mut zu machen. Neben dem Bauen schätzt er vor allem den verbindenden Aspekt der Klemmbaustein-Community im kleinen und großen Rahmen. Trotz weltweiter Vernetzung und eigenen Entwürfen auf der LEGO Ideas-Plattform bewertet er seine Fähigkeiten eher bescheiden.

Thomas (42) aus München & Frank (52) aus Remagen

Ein weitres der Teams bei der "Lego Masters Allstars"-Edition bilden Frank Boor (l.) und Thomas Stephan. Foto: RTL / Frank Hempel

Thomas, Fotograf für Commercials in München und frischgebackener Vater, freut sich darauf, mit seiner Tochter LEGO zu bauen. In der letzten Staffel belegte er mit Christoph den zweiten Platz und strebt nun den Sieg bei "LEGO Masters Allstars" an. Die bunten Klemmbausteine sind seine Leidenschaft neben dem Cheerleading und der Fotografie. Als Ehrenbürger im LEGOLAND möchte er diesmal den wohl größten Klemmbaustein-Wettbewerb der Welt gewinnen.

Franks Wohnung spiegelt seine Leidenschaft für Klemmbausteine wider. Ein eigener Keller fehlt zwar, aber der Kleiderschrank muss als Stauraum herhalten - allerdings nicht für Kleidung, sondern für zahlreiche Baustein-Sets. Als "DERBOOR" bekannt, beeindruckte er in der letzten Staffel mit einem beleuchteten Hogwarts-Schloss. Gemeinsam mit Basti sicherte er sich den zweiten Platz.

"Lego Masters Allstars" 2024: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Jede Folge muss sich ein Team bei " Lego Masters Allstars" verabschieden. Hier finden Sie einen Überblick über die ausgeschiedenen Teams:

Sven (39) aus Korschenbroich & Yvonne (40) aus Trossingen

Yvonne Schrempp (l.) und Sven Comeyne sind das sechste Team bei der "Lego Masters Allstars"-Edition auf RTL. Foto: RTL / Frank Hempel

Sven ist Lebensmittelmarkt-Manager und rheinische Frohnatur. Neben seinem Job in Neuss spielt er Darts und baut gerne mit bunten Steinen. Besonders Technik und Architektur faszinieren ihn. Obwohl die letzte Staffel enttäuschend verlief, sah er im Allstars-Special eine Chance zur Wiedergutmachung.

Yvonne, lebenslustig und sportlich, lebt nach dem Motto "Ich geb' Gas, ich will Spaß!" Neben Motorradfahren und Klettern zeigt sie ihre kreative Ader beim Malen, Sand- und Schneeformen. Die bunten Klemmbausteine begleiten sie seit der Kindheit. Neben ihrer Arbeit engagiert sie sich im Tierschutz. Direkt in der ersten Folge mussten sich die Beidenjedoch wieder verabschieden. Nur ein halber Punkt fehlte ihnen zum Weiterkommen.