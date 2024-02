Übertragung von "Lego Masters Allstars" im TV und Stream

"Lego Masters Allstars" läuft derzeit mit neuen Folgen auf RTL. Hier erfahren Sie alles zur Übertragung der neuen Staffel im TV und Stream.

" Lego Masters Allstars" bringt zu Beginn des Jahres 2024 einige der beliebtesten Kandidaten und Teams vergangener Staffeln zurück in die Welt der Bausteine. Die Produktion von "Lego Masters Allstars" erfolgte bereits von Mai bis Juli 2023 in Köln. Derzeit ist die neue Staffel der Sendung auf RTL zu sehen.

Die TV-Show, die Erwachsene in die Welt von Lego zurückbringt, startete am Freitag, den 26. Januar 2024. Anders als sonst ist es keine normale Staffel, sondern eine besondere Ausgabe. Denn in den neuen Folgen werden ausschließlich erfahrene Baumeister aus früheren Episoden in der Fernsehsendung antreten.

Wann und wo wird "Lego Masters Allstars" 2024 im TV übertragen? Kann die Show auch im Stream gesehen werden? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

"Lego Masters Allstars" 2024: Übertragung & Wiederholung im TV und Stream?

Die Übertragung der Show erfolgt sowohl im Fernsehen als auch im Stream. RTL zeigt die Sendung im TV, während sie parallel im Live-Stream auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar ist. Die Episoden von "Lego Masters Allstars" können nach der TV-Ausstrahlung als Wiederholung auf der Streaming-Plattform RTL+ angesehen werden. Der Service steht jedoch ausschließlich Abonnenten zur Verfügung. Die Kosten belaufen sich zwischen 6,99 und 14,99 Euro pro Monat, je nach Abo-Variante.

Die Sendetermine von "Lego Masters" 2024 bleiben dem bewährten Freitagabend treu. Die neue Staffel besteht aus nur vier anstelle der bislang üblichen sechs Folgen. Diese werden wie folgt übertragen:

Folge 1: Freitag, 26. Januar um 20.15 Uhr ( RTL )

) Folge 2: Freitag, 2. Februar um 20.15 Uhr ( RTL )

) Folge 3: Freitag, 9. Februar um 20.15 Uhr ( RTL )

Folge 4: Freitag, 16. Februar um 20.15 Uhr ( RTL )

"Lego Masters Allstars" 2024: Was ist neu und wie funktioniert die Staffel?

In den neuen Folgen stellen sich sechs neu formierte Allstar-Teams verschiedenen Baustein-Herausforderung. Über vier Episoden müssen Bauvorhaben zu unterschiedliche Themenwelten gemeistert werden, um am Ende den Titel "LEGO Masters Allstars" zu erringen. Zudem gibt es einen Gewinn von bis zu 20.000 Euro.

Moderator Daniel Hartwich führt wie gewohnt durch die Baustein-Battles und präsentiert die sechs neu zusammengestellten Allstars-Teams:

Dominik (23) aus Ergolding & Ben (20) aus Berlin

& Ben (20) aus Philipp (20) aus Erlangen & Christin (33) aus Berlin

(20) aus Erlangen & Christin (33) aus Basti (38) aus Offenbach & Jule (43) aus Bad Soden

& Jule (43) aus Christoph (33) aus Gescher & Philipp B. (32) aus Wien

& (32) aus Thomas (42) aus München & Frank (52) aus Remagen

& Frank (52) aus Sven (39) aus Korschenbroich & Yvonne (40) aus Trossingen

Neu in dieser Staffel sind außerdem prominente Gäste, die erstmals die Lego-Bühne betreten. Die Frage, ob ihre Lego-Fähigkeiten mit denen der Profis mithalten können, bleibt offen. Überzeugen müssen die Teams Deutschlands wohl einzigen zertifizierten LEGO-Modellbauer René Hoffmeister und Spielzeug-Designerin Elisabeth Kahl-Backes.

In jeder Episode von "Lego Masters Allstars" 2024 unterstützen die prominenten Gäste die Teams durch ihr Wissen und ihr Können. In der Auftaktfolge zum Thema "Dschungel" stand der ehemalige Dschungelkönig Prince Damien den Kandidaten zur Seite. In den darauf folgenden Sendungen bringen weitere Promis ihre Erfahrungen ein: Susan Sideropoulos ist in der zweiten Folge zum Thema "Film & Schauspiel" zu sehen, während Tom Beck in der dritten Ausgabe der Staffel mit seinem Wissen zum Thema "Automobil & Sport" glänzt. Zum Abschluss der vier Folgen hilft Wigald Boning zum Thema "Lebe deinen Traum".