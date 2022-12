Die Kandidaten von "Lego Masters" 2022: Das sind die Teilnehmer beim Winter-Special

Aktuell läuft bei RTL "Lego Masters - Winterchampion". Wir stellen Ihnen hier die Teilnehmer vor.

Den Dezember können Sie in diesem Jahr mit "Bachelor in Paradise" 2022, "Take Me Out - XXL XMas Special" oder " Lego Masters - Winterchampion"verbringen. 2022 gibt es vier neue Folgen der Winteredition.

Das Prinzip ist recht simpel. Einige der bisher besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in "Lego Masters - Winterchampion" gegeneinander an. Die Bauwerke der Kandidatinnen und Kandidaten werden von René Hoffmeister - dem Lego Experten und "Brickmaster" - sowie von der Lego Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes bewertet. Auf die Sieger wartet nicht nur der Weihnachtspokal, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. Die Moderation übernimmt, wie üblich, Daniel Hartwich.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Staffel zählen zu den besten Teilnehmern aus den Jahren 2020, 2021 und 2022. Möchten Sie gerne wissen, welche Kandidaten bei "Lego Masters - Winterchampion" mit dabei sind? Wir stellen Sie Ihnen vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Kandidaten bei "Lego Masters - Winterchampion": Die Teilnehmer im Überblick

Für den besseren Überblick, haben wir hier eine Übersicht zu allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von "Lego Masters - Winterchampion" für Sie:

Annalena (26) aus Mayen , Staffel 2020

, Staffel 2020 Frank (51) aus Holtgast , Staffel 2020

, Staffel 2020 Marlen (34) aus Kaufungen , Staffel 2021

, Staffel 2021 Philipp (19) aus Erlangen, Staffel 2021

Gary (33) aus Berlin , Staffel 2021

, Staffel 2021 Josef (42) aus Niederkreuzstetten , Staffel 2021

, Staffel 2021 Justin (22) aus Dortmund , Staffel 2021

, Staffel 2021 Guiseppe (49) aus Windsheim, Staffel 2021

Basti (38) aus Offenbach , Staffel 2022

, Staffel 2022 Jule (42) aus Bad Soden , Staffel 2022

, Staffel 2022 Alex (32) aus München , Staffel 2022

, Staffel 2022 Ben (21) aus Berlin , Staffel 2022

Die Kandidaten von "Lego Masters - Winterchampion" vorgestellt

Annalena (26) aus Mayen

Annalena aus Mayen nahm 2020 bei "Lego Masters" teil. Nun ist sie 26 Jahre alt. Nicht nur Lego zählt zu ihrer Leidenschaft, sondern Annalena ist auch sportlich sehr aktiv. Leichtathletik, Bouldern und Krafttraining gehören zu ihren Hobbys.

Frank (51) aus Holtgast

Der 51-jährige Frank kommt aus Holtgast und nahm 2020 an der Lego-Sendung teil. Außerdem veröffentlicht er seine selbst kreierten Lego-Designs online und erreicht damit sehr viele Menschen.

Marlen (34) aus Kaufungen

Marlen war Teil von "Lego Masters" 2021, ist nun 34 Jahre alt und kommt aus Kaufungen. Bekannt ist sie nicht nur aus dem Fernsehen, sondern auch aus dem Internet. Auf ihrem YouTube-Kanal "Grimmona" hat Marlen etwas mehr als 4000 Abonennten und postet regelmäßig Videos rund um das Thema Lego.

Philipp (19) aus Erlangen

Der 19-Jährige stammt aus Erlangen und nahm ebenfalls 2022 bei "Lego Masters" teil. Seine Vision ist ganz einfach: Philipp möchte gerne seiner Kreativität beim Bauen freien Lauf lassen.

Gary (33) aus Berlin

Gary ist nun 33 Jahre alt und baute 2021 mit um die Wette. Seine Leidenschaft zu Lego teilt er nicht nur mit seinen Freunden, sondern auch mit seinen Kindern.

Josef (42) aus Niederkreuzstetten

Lego, Natur und Mittelalter gehören zu der Leidenschaft von Josef aus Niederkreuzstetten. Außerdem ist der 42-Jährige mit seinem Lego-Youtube-Kanal "Peppi Onkel und die Bricks" aktiv.

Justin (22) aus Dortmund

Seit seiner Teilnahme 2021 bei "Lego Masters" konnte Justin ein Jahr lang seine Lego-Künste verfeinern. Er studiert Architektur und gehörte 2021 zum Siegerteam.

Guiseppe (49) aus Windsheim

Guiseppe ist 49 Jahre alt, kommt aus Windsheim und war 2021 mit von der Partie. Genau wie in seiner Eisdiele, lebt er beim Legobau getreu des Mottos "Kreativität".

Basti (38) aus Offenbach

Der 38-jährige Basti wohnt in Offenbach und ist Tätowierer. In seinem Beruf sowie beim Legobauen ist Fingerspitzengefühl sowie Kreativität gefragt. Dass er beides hat, konnte er bereits in der vergangenen Staffel unter Beweis stellen.

Jule (42) aus Bad Soden

Nicht nur Lego gehört zur Leidenschaft von Jule. Die 42-Jährige war Teil der diesjährigen Staffel von "Lego Masters" und liebt es außerdem in ihrer Freizeit fiktive Kriminalfälle zu lösen.

Alex (32) aus München

Alex ist 32 Jahre alt und kommt aus München. Für ihn gehört Kreativität nicht nur in seinem Beruf als Grafik-Designer zum Alltag, sondern auch beim Bauen detailreicher Lego-Szenerien.

Ben (21) aus Berlin

Ben ist 21 Jahre alt und stammt aus Berlin. Seine Leidenschaft für Lego teilt er gerne mit seinen Brüdern - und sie kommt ihm auch beruflich zugute. Er ist nämlich in der Gaming-Branche im Fachbereich "Character Design" tätig.

Wer sind die Gewinner bei "Lego Masters - Winterchampion"? - Das sind die Sieger

Im Finale entschieden die Juroren, der Brickmaster René Hoffmeister und Elisabeth Kahl-Backes, welches Team am Ende als "Lego Masters - Winterchampion" nach Hause gehen durfte. Die Wahl fiel auf Ben und Philipp, die zwei konnten sich letzen Endes gegen die anderen durchsetzen und durften daher mit der Trophäe nach Hause gehen.