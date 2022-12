"Lego Masters - Winterchampion": Sendetermine und alle Infos

"Lego Masters - Winterchampion": Die Klötzchen-Olympiade läuft aktuell. Hier erfahren Sie alles über Sendetermine und Sendezeit.

" Lego Masters" ist bereit für die Wintersaison - es gibt neue Folgen unter dem Titel "Lego Masters - Winterchampion". Moderator Daniel Hartwich präsentiert auch diesmal wieder spektakuläre Bauwerke, und RTL kündigt mächtig Remmidemmi an. Einige der besten Teilnehmer und Kandidatinnen aus den vorigen drei Staffeln treten in neuen Team-Konstellationen an und versuchen, den Titel "Lego Masters Winterchampion", den Lego Masters Weihnachtspokal und satte 20.000 Euro Preisgeld zu ergattern. Bewertet werden die Klötzchen-Werke wieder von Deutschlands einzigem offiziell zertifizierten Lego-Experten und "Brickmaster" René Hoffmeister sowie der Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes. Die neue Staffel läuft seit dem 8. Dezember 2022. Vier Wochen lang wird es eine neue Folge geben.

"Lego Masters - Winterchampion": Wie liegen die Sendetermine?

Es gibt diesen Winter vier neue Folgen von "Lego Masters". Wann sind die Show und die hoffnungsvollen Anwärter auf den Titel "Winterchampion" zu sehen?

Folge 1: Donnerstag, 8. Dezember 2022, 20.15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 15. Dezember 2022, 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 22. Dezember 2022, 20.15 Uhr - hier geht es schon um Weihnachten

Folge 4: Donnerstag, 29. Dezember 2022, 20.15 Uhr - mit fulminater Einstimmung auf Silvester

Kandidaten

Einige der besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vergangenen Staffeln treten als Kandidaten beim Winterchampion von "Lego Masters" 2022 an:

2020

Annalena (26) aus Mayen

Frank (51) aus Holtgast

2021

Marlen (34) aus Kaufungen

Philipp (19) aus Erlangen

Gary (33) aus Berlin

Josef (42) aus Niederkreuzstetten (Österreich)

(Österreich) Justin (22) aus Dortmund

Guiseppe (49) aus Windsheim

2022

Basti (38) aus Offenbach

Jule (42) aus Bad Soden

Alex (32) aus München

Ben (21) aus Berlin

Brickmaster René Hoffmeister

René Hoffmeister fungiert auch beim Winterchampion der "Lego Masters" wieder als sogenannter "Brickmaster". Seit 2008 ist er der einzige deutsche und gleichzeitig einer von weltweit insgesamt nur 18 "Lego Certified Professionals". Schon als kleiner Junge hantierte er voller Begeisterung mit den bunten Lego-Steinchen. Später brachte er sogar das Kunststück fertig, sein Hobby zum Beruf zu machen. Noch während er BWL und Informatik studierte, gründete er die Internetplattform "1000steine", ein Hobbyportal für nicht mehr ganz so kindliche Lego-Fans. Als er merkte, dass man sich zwischen Studium und Hobby entscheiden muss, fiel seine Wahl auf die Steine. Mittlerweile ist er Inhaber eines Unternehmens namens "BrickFabrik". Er produziert in seiner Werkstatt in Kooperation mit Lego anspruchsvolle Modelle für zahlreiche Auftraggeber.

Übertragung

Die vier Folgen von "Lego Masters" Winterchampion laufen im linearen TV-Programm bei RTL und im Stream bei RTL+. Der Streaming-Dienst wird Sie auch noch eine Weile mit der Wiederholung der Show versorgen.