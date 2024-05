"Lena Lorenz: Benita und Muck" - Termin heute, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung

Das Finale der 10. Staffel von "Lena Lorenz" steht an. Hier gibt es Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Die Heimatfilm-Reihe "Lena Lorenz" erzählt die Geschichte einer Hebamme, ihrem Leben und ihren Patienten. Die titelgebende Figur lebte und litt in Berlin, bevor sie auf einen Bauernhof in Himmelsruh in ihrer Heimat zog. Zwar hoffte sie dort auf etwas Ruhe, doch ihre Mutter Eva, ihr Großvater Leo und ihre alte Freundin Julia empfingen sie zunächst nicht mit offenen Armen. Dennoch blieb Lena in Himmelsruh und eröffnete ihre eigene Praxis.

Aktuell läuft die 10. Staffel der Reihe. Diese begann am 10. April 2024 und wird mit der sechsten Folge "Lena Lorenz: Benita und Muck" enden. Doch wann ist der Termin für die letzte Folge? Welche Schauspieler sind Teil der Besetzung? Um was geht es in der neuen Folge? Und wo wird die Folge im TV und Stream übertragen? Alle diese Fragen werden hier für Sie beantwortet. Außerdem gibt es Informationen zu einer möglichen Wiederholung im TV.

"Lena Lorenz: Benita und Muck": Das ist der Termin

Das ZDF hat den Termin der Übertragung von "Lena Lorenz: Benita und Muck" für Donnerstag, den 16. Mai 2024 angesetzt.

Schauspieler und Darsteller in der Besetzung von "Lena Lorenz: Benita und Muck"

Judith Hoersch verkörpert auch in Staffel 10 die Titelfigur der Sendung. Hier finden Sie die Rollen und die Schauspieler von denen sie dargestellt werden in einer Übersicht aufgeführt:

Rolle Darsteller Lena Lorenz Judith Hoersch Eva Lorenz Eva Mattes Basti Pfeiffer Raban Bieling Vinz Huber Michael Roll Julia Obermeier Liane Forestieri Schorschi Striebel Sebastian Edtbauer Dr. Stefan Keller Thomas Limpinsel Dr. Aimee Benzweiler Julia Bremermann Rob Manzini Seán McDonagh Gloria Grubinger Sylvia Haider Anna Prückl Sarah-Lavinia Schmidbauer Martina Bechler Morena Hummel Josefine Grubinger Katharina Ronja Brusa Benita Schickler Hannah Gharib Muck Stadler Musa Gülhan Yvonne Wagner Sonja Kirchberger Josef Sommer Sebastian Kempf

Die Handlung von "Lena Lorenz: Benita und Muck"

Es gibt überraschenden Besuch auf dem Lorenzhof. Benita Schickler erwartet ein Baby und besucht Lena Lorenz. Benita und ihr Freund Muck Stadler haben sich ein Haus gekauft, doch dieses ist Asbest-belastet. Zwar planen sie es selbst zu renovieren, doch lohnt sich die Arbeit? Lena befürchtet, dass das junge Paar beim Kauf des Hauses über den Tisch gezogen wurde. Vorübergehend ziehen Benita und Muck in die Ferienwohnung auf dem Lorenzhof. Ob das Paar den Hauskauf rückgängig machen kann? Maklerin Yvonne Wagner lässt jedoch nicht mit sich reden, da Muck und Benita das Haus gesehen und danach gekauft haben. Zudem gibt es Stress mit Mucks neuer Arbeitsstelle. Er möchte sein Leben in geregelte Bahnen lenken, während Benita kurz vor der Geburt steht. Trotz tatkräftiger Unterstützung von Eva, Basti und Lena, ist Benita verzweifelt. Plötzlich taucht die Polizei auf dem Lorenzhof auf, denn die Maklerin beschuldigt das junge Paar des Diebstahls. Dr. Aimee Benzweiler hilft als Anwältin aus.

Währenddessen sieht es für Julia Obermeier auch nicht gut aus, denn ihr Mietvertrag für ihren Trekkingladen wurde nicht verlängert. Vinz Huber ist der neue Eigentümer und hat ganz andere Pläne mit der Immobilie. Julia und Lena sind empört und geraten mit Eva Lorenz aneinander, nachdem diese Vinz zwar verteidigt, aber auch deutlich macht, dass er sich um eine Lösung des Problems kümmern sollte.

Lena tut sich mit der Beziehung zwischen Vinz und ihrer Mutter Eva schwer. Sie und ihr kleiner Sohn Luis übernachten des Öfteren bei Rob Manzini, der die gemeinsame Zeit mit den beiden zunehmend genießt. Ob Lena wohl ganz zu ihm ziehen wird?

So wird "Lena Lorenz: Benita und Muck" im TV und Stream übertragen

Am 16. Mai 2024 wird "Lena Lorenz: Benita und Muck" um 20.15 Uhr im ZDF übertragen. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion vom ZDF und ORF. Die Regie wurde von Saskia Weisheit geführt. Im ORF wird die Folge bereits einen Tag vorher, am 15. Mai gezeigt. Neben den TV-Übertragungen können Sie die älteren Staffeln und Folgen von "Lena Lorenz" auf der ZDF-Mediathek im Stream sehen. Die aktuelle Staffel steht Ihnen dort bis zum April 2025 zur Verfügung.

Gibt es eine Wiederholung von "Lena Lorenz: Benita und Muck"?

Falls Sie die neue Folge nicht im Free-TV sehen können, dann müssen wir Sie enttäuschen, denn leider wird es wie es aussieht keine Wiederholung im Fernsehen geben. Aber natürlich haben Sie die Möglichkeit, die Folge im Stream in der Mediathek des ZDF zu streamen. Dort finden Sie auch Sendungen wie "Markus Lanz" und "Der Alte: Das gute Leben".