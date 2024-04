"Lena Lorenz: Kreuz und queer": Termin, Handlung und Übertragung im TV oder Stream

Insgesamt sechs Folgen beinhaltet die zehnte Staffel von "Lena Lorenz". Alle Infos rund um Termin, Handlung und Übertragung der dritten Folge lesen Sie hier.

"Lena Lorenz" ist eine Heimatfilm-Reihe rund um die Hebamme Lena Lorenz. Seit Anfang April 2024 läuft die 10. Staffel der Serie. "Lena Lorenz: Kreuz und queer" ist die dritte von insgesamt sechs neuen Folgen, die in Staffel 10 auf die Zuschauer und Zuschauerinnen warten. Erstmals ausgestrahlt wurde "Lena Lorenz" im April 2015. Seitdem hat sich einiges geändert. Die Hauptrolle wird zum Beispiel seit 2019 nicht mehr von Patricia Aulitzky sondern von Judith Hoersch gespielt. Worum geht es in "Lena Lorenz: Kreuz und queer"? Wann ist der Termin und welche Schauspieler sind mit dabei? Alle Infos zur dritten Folge lesen Sie hier.

"Lena Lorenz: Kreuz und queer": Wann kommt die neue Folge?

Gestartet ist die zehnte Staffel am Donnerstag, den 11. April 2024. Im TV erscheint alle zwei Wochen eine neue Episode. Die dritte Folge "Lena Lorenz: Kreuz und queer" läuft demnach also heute, am 25. April 2024, um 20.15 Uhr. Die nächste Folge wird dann am 2. Mai 2024 ausgestrahlt.

"Lena Lorenz: Kreuz und queer": Übertragung im TV oder Stream

Wie bereits erwähnt wird die zehnte Staffel wöchentlich ausgestrahlt. Die Übertragung der Heimatfilm-Reihe übernimmt wie auch in den letzten Staffel das ZDF. Wer nicht auf die Ausstrahlung im linearen TV-Programm warten will, kann auf den Stream zurückgreifen. In der ZDF-Mediathek kann man die gesamte Staffel schon seit dem 4. April 2024 ansehen. Eine offizielle Wiederholung im TV wird es nicht geben.

"Lena Lorenz: Kreuz und queer": Besetzung und Darsteller

Die Hauptfiguren Lena Lorenz und ihre Mutter Eva Lorenz werden weiterhin von Judith Hoersch und Eva Mattes gespielt. In der dritten Folge gibt es jedoch auch einige Überraschungen. Jochen Schropp spielt die Rolle von Götz Schreiber und ist nicht nur Schauspieler sondern auch TV-Moderator. Er ist beispielsweise schon seit Jahren fester Bestandteil der Show "Big Brother". Maxine Kazis schlüpft in die Rolle von Franzi Winkler-Ertl und Pina Kühr spielt Alex Winkler-Ertl. Die beiden spielen in Folge 3 ein Frauenpaar, das gleichzeitig schwanger ist. Die Mutter von Lena, Eva Lorenz, bekommt außerdem Besuch von ihrer Schwester Liesl oder "Liz". Die Schwester wird gespielt von Bettina Redlich. Die Besetzung von "Lena Lorenz" im Überblick:

Rolle Darsteller Franzi Winkler-Ertl Maxine Kazis Alex Winkler-Ertl Pina Kühr Götz Schreiber Jochen Schropp Kilian Ertl Daniel Fritz Liesl Jordan Bettina Redlich Daniel Eckert Fabian Lichottka Anton Hintermeyer Felix Auer Theresa Pfeiffer Ewa Patricia Klosowski

Die Handlung von "Lena Lorenz: Kreuz und queer"

Die Hebamme Lena erwarten in Folge drei gleich zwei Babys auf einmal. Alex und Franzi Winkler-Ertl sind ein lesbisches Paar und wollen gemeinsam schwanger sein und gemeinsam Mutter werden. Franzi ist dabei begeistert von der Idee von totaler Gleichberechtigung, ein Konzept das Alex in einigen Momenten überfordert. Als Alex dann nach der Geburt ihres Kindes ein interessantes Jobangebot als Juristin bekommt, entwickelt Franzi Ängste. Sie befürchtet, dass das Paar in eine allzu klassische Rollenverteilung rutschen könnte. Die freischaffende Künstlerin will nicht, dass das ihre Liebe zerstört. Auch bei Lena Lorenz ist das Liebesleben turbulent. Sie beginnt gerade sich auf Rob Manzini einzulassen, da eröffnet ihr Rob, dass er kurzfristig ein Jobangebot in Kirgistan angenommen hat. (lob)