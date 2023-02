"Let's Dance" 2023: Kandidat Abdelkarim wurde bei Dreharbeiten angegriffen

Bei "Let's Dance" 2023 ist wieder eine bunte Mischung prominenter Kandidaten mit dabei. Wir stellen Ihnen hier den Kandidaten und Comedian Abdelkarim etwas genauer vor.

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Wenn auf RTL wieder prominente Kandidaten bei "Let's Dance" ihr Tanzbein schwingen, ist diesmal auch Comedian Abdelkarim mit am Start. Wie er selbst im Interview mit RTL sagte wird " Let's Dance" 2023 eine Herausforderung werden, auf die er sich aber freue. Immerhin bekommt er ja eine Profi-Tänzerin an die Seite gestellt, die ihm dabei helfen wird, die "Let's Dance"-Jury zu überzeugen.

Wie lange er in der Sendung zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Denn bei jedem Sendetermin muss derjenige Promi die Show verlassen, der die wenigsten Punkte hat. Doch vielleicht kann Abdelkarim das Publikum auch überraschen und bis zum Ende der Übertragung von "Let's Dance" 2023 mit dabei bleiben. Es wäre nicht die erste solche Überraschung, so manch Promi, dem man es gar nicht zugetraut hätte, hat sich schon als echtes Tanztalent entpuppt.

Aber wer ist der Kandidat Abdelkarim eigentlich? Wie wurde er bekannt? Was sind seine Markenzeichen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier im Porträt des Comedian.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Let's Dance" 2023 Kandidat Abdelkarim: Vor der Comedy-Karriere studierte er Germanistik und Jura

Bereits seit einigen Jahren ist Abdelkarim Zemhoute, wie sein bürgerlicher Name lautet, eines der bekannteren Gesichter der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene. Für alle, die ihn aber noch nicht kennen oder mehr über ihn erfahren möchten, haben wir hier erst einmal die wichtigsten Informationen in einem Steckbrief zusammengefasst.

Name Abdelkarim Zahoute Geburtstag 6. Juni 1981 Alter 41 Jahre Geburtsort Bielefeld Größe 1,86 m Beruf Comedian Augenfarbe Braun

Vor seiner Comedy-Karriere machte Abdelkarim sein Abitur und fing ein Studium der Germanistik und Islamwissenschaft an. Nach einiger Zeit merkte er jedoch, dass das nicht das richtige für ihn war. Doch auch der Wechsel zum Jura-Studium machte ihn nicht so recht glücklich. Schließlich fand er seine wahre Leidenschaft in der Comedy-Szene und brach dafür dann auch sein Studium ab. Der Erfolg gibt Abdelkarim bei dieser Entscheidung recht. Mit seinen beiden Bühnenprogrammen "Zwischen Ghetto und Germanen" und "Staatsfreund Nr. 1" begeisterte er jahrelang das Live-Publikum. Mit seiner Größe von 1,86 m schien es ihm nicht schwer zu fallen, die Bühne mit seiner Präsenz auszufüllen. Dennoch war ihm das alles wohl noch nicht genug, also wechselte er ins Fernsehen. Dort wurde er unter anderem durch seine Auftritte in der ZDF "heute-show" einem noch breiteren Publikum bekannt. Doch auch davor war er immer wieder in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen, etwa bei "Die Anstalt" oder "PussyTerror TV".

Mit seinem Humor punktet der mittlerweile nicht mehr ganz jugendliche Abdelkarim auch bei jungen Menschen. Diese Gruppe spricht er auch ganz gezielt mit seiner Verwendung von Jugendsprache an. Insbesondere Stereotype über jugendliche mit Migrationshintergrund nimmt er auf, verarbeitet aber auch seine Erfahrungen als Bürger mit vermeintlich erkennbarem Migrationshintergrund in seinem Bühnenprogramm. Dadurch bekommen seine Auftritte auch immer eine politische Ebene und heben sich so vom flachen Witze-Erzählen einiger seiner Comedy-Kollegen ab. Ottfried Fischer sagte einmal in einer Laudatio über ihn: "Abdelkarim sieht nur aus wie Stand-up-Comedy. Aber wenn er seinen Alltag humoristisch verarbeitet, wird’s ganz von selbst politisch".

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Abdelkarim bei "Let's Dance" 2023: Mit seinem Kamerateam wurde er bei Dreharbeiten angegriffen

Mit seinem politischen Humor kommt Abdelkarim nicht überall gut an. Am Rande einer Corona-Demonstration im Jahr 2020 wurden er und sein Kamerateam von einer großen Gruppe vermummter Personen angegriffen. Mehrere Mitglieder des Teams mussten daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Das ganze war ein großer Schock für alle beteiligten, doch der Comedian ließ sich davon nicht beirren. Er setzte sein Engagement sowohl im TV als auch mit seinen Live-Auftritten fort. Diese Zielstrebigkeit machte sich für ihn bezahlt und er wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Im Laufe der Jahre erhielt er immer wieder Auszeichnungen, unter anderem auch in Nicht-Comedy-Bereichen wie bei seiner Auszeichnung für "beste Information" beim Deutschen Fernsehpreis. Hier haben wir Ihnen eine Liste mit all den Auszeichnungen zusammengestellt, die Abdelkarim über die Jahre erhalten hat: