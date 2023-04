Let's Dance 2023: Für Anna Ermakowa wird ein Traum wahr

Anna Ermakowa ist längst nicht mehr ausschließlich als Tochter von Ex-Tennisprofi Boris Becker weltbekannt. Jetzt macht das britische Model bei "Let's Dance" 2023 mit. Alle Infos zu Größe, Alter und ihren prominenten Eltern haben wir hier für Sie.

Anna Ermakowa ist ein erfolgreiches Model und inzwischen weltweit bekannt. Die gebürtige Britin fühlt sich aber nicht nur vor der Kamera wohl, sie ist außerdem tanzbegeistert und gehört zu den Kandidaten von "Let's Dance" 2023. Gemeinsam mit Valentin Lusin, einem der Profi-Tänzer von "Let's Dance" 2023, schwingt Anna in Staffel 16 das Tanzbein.

Alle Infos rund um die " Let's Dance"-Kandidatin Anna Ermakowa, ihre Größe und ihr Alter haben wir hier für Sie. Wer sind eigentlich ihre prominenten Eltern? Und was denkt Anna zu ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" 2023?

Wer ist "Let's Dance"-Kandidatin Anna Ermakowa?

Anna Ermakowa ist am 22. März 2000 in London geboren und dort bei ihrer Mutter aufgewachsen. Als uneheliche Tochter des russischen Models Angela Ermakowa und des ehemaligen deutschen Tennis-Profis Boris Becker ist sie inzwischen selbst ein bekanntes Model. Ihre ersten Modeljobs bekam sie bereits zu Schulzeiten in den Sommerferien.

Mit 14 Jahren kam Anna bei einer Hamburger Model-Agentur unter Vertrag und lief im Jahr darauf bei der Fashion Week in Berlin für die Modemarke "Riani" über den Laufsteg. Ihren ersten großen Werbe-Deal erhielt sie im Jahr 2016 und wurde das Gesicht für die Frühjahrs-und Sommerkollektion von "Buffalo". Im Jahr darauf war sie außerdem auf den Covern des Magazins MC1R und der britischen Mode- und Lifestyle-Zeitschrift You zu sehen.

Anna spricht fließend Englisch, Russisch und Französisch und außerdem etwas Deutsch. Vor Kurzem schloss sie ihr Studium der Kunstgeschichte am renommierten „Courtauld Institute of Art“ in London erfolgreich ab.

Anna Ermakowa bei "Let's Dance" 2023: Größe und Alter

Die im Jahr 2000 geborene Anna feiert am 22. März 2023 ihren 23. Geburtstag. Nicht mehr lange ist sie also noch 22 Jahre alt. Anna ist trotz ihrer zierlichen Figur 1,79 Meter groß und ihre Figur entspricht somit dem klassischen Model-Standard.

Hier sind alle Informationen zur "Let's Dance" 2023 Kandidatin Anna Ermakowa noch einmal zusammengefasst:

Name: Anna Ermakowa

Alter: 22 Jahre

Geburtstag: 22. März 2000

Größe: 1,79 Meter

Mutter: russisches Model Angela Ermakowa

Vater: deutsche Tennislegende Boris Becker

Herkunft: London , Großbritannien

, Tätigkeiten: Model, abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte

"Let's Dance" 2023: Kandidatin Anna Ermakowa und ihre prominenten Eltern

Im "Let’s Dance" Podcast von RTL erzählt Anna, wie seltsam es für sie sei, dass die ganze Welt ihre Familiengeschichte kennt: Ihre Mutter, das russische Model Angela Ermakowa, hatte eine kurze Affäre mit dem ehemaligen deutschen Tennisspieler Boris Becker, aus der Anna entstand. Becker hatte die Affäre auch nach der Geburt seiner Tochter geleugnet, ihre Abstammung dann aber durch einen positiven Vaterschaftstest im Jahr 2001 bestätigt. Anna führte mit ihrer Mutter lange ein Leben abseits der Öffentlichkeit, bis sie ihre ersten Modeljobs annahm.

Obwohl sie bei ihrer Mutter aufgewachsen ist, hat Anna inzwischen auch ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Auf Instagram teilte dieser im Januar ein Video, in dem sie von ihrer Teilnahme bei "Let’s Dance" 2023 berichtete und schrieb dazu: "Wunderbar!!!". Auch als publik wurde, dass Becker ins Gefängnis muss, zeigten Anna und ihre Mutter öffentlich ihr Mitgefühl.

"Let's Dance" 2023: Kandidatin Anna Ermakowa erfüllt sich einen Traum

Dass sie zu den Sendeterminen von "Let’s Dance"2023 auf dem Tanzparkett stehen darf, ist für Anna ein wahrer Traum, wie sie im Interview mit RTL verrät: "Ich wollte schon immer die Zeit und die Gelegenheit haben, auf eine professionelle Art und Weise Tanzen zu lernen, und jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist."

Anna wollte früher einmal Ballerina werden und hat diesen Traum nie wirklich verworfen. Nun darf sie ihre Begeisterung für das Tanzen bei "Let's Dance" 2023 vor der Kamera ausleben. Gleichzeitig hat die 22-Jährige aber auch Lampenfieber vor den Auftritten und macht sich Sorgen, dass ihr Deutsch nicht gut genug sei - in ihrer Kindheit hat die Britin nämlich kein Deutsch gelernt und begann damit erst vor Kurzem.