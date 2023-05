Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023: Die "GZSZ"-Schauspielerin ist raus

"Let's Dance" 2023: Chryssanthi Kavazi nahm als Kandidatin an der beliebten Tanzshow teil, jetzt ist sie ausgeschieden. Hauptberuflich gehört sie zum Cast von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten".

Da hatte sie sich wohl entscheiden müssen: " Let's Dance" oder "GZSZ"? Chryssanthi Kavazi, die wir in der Rolle der "Laura Lehmann" beziehungsweise "Laura Weber geborene Schmidt" aus "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" kennen, gehörte zu den Kandidatinnen und Kandidaten bei "Let's Dance" 2023. Da die Soap immer mit einem Vorlauf von ungefähr sechs Wochen gedreht wird, dürfte die griechisch-deutsche Schauspielerin wohl so zwischen April und dem Sommer 2023 für "GZSZ" ausfallen - außer sie schafft es, beide Jobs gleichzeitig zu stemmen. Vielleicht geht es jetzt etwas besser, denn sie ist inzwischen ausgeschieden. Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 läuft seit dem 17. Februar, die Infos zu den Sendeterminen und der Sendezeit hat RTL auch schon bekanntgeben - genau wie die Liste der Profitänzer, die 2023 bei "Let's Dance" für das Training und die Performance zuständig sind. Chryssanthi Kavazis Partner ist Vadim Garbuzov. Wer aber ist Chryssanthi Kavazi? Wir stellen Ihnen die 34-Jährige in diesem Porträt näher vor.

"Let's Dance" 2023: Chryssanthi Kavazi hat bei VW gelernt und gearbeitet

Chryssanthi Kavazi kam am 28. Januar 1989 in Wolfenbüttel zur Welt. Gemeinsam mit drei Geschwistern wuchs sie in Hillersee auf - das ist ein kleiner Ort im niedersächsischen Kreis Gifhorn. Ihre Eltern betreiben dort ein griechisches Restaurant. Im Volkswagenwerk Salzgitter machte sie eine Ausbildung zur Industriemechanikerin für Produktionstechnik und war dort auch eine Weile in diesem Beruf tätig. Während dieser Zeit wohnte sie in Braunschweig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sie suchte allerdings schon früh das Rampenlicht - Chryssanthi Kavazi zog von Niedersachsen nach Köln und besuchte dort zwischen 2012 und 2014 die Schauspielschule Film Acting School Cologne und nahm nebenher auch noch privaten Schauspielunterricht. Außerdem arbeitete sie in einer Boutique.

In der deutschen Komödie "Männertag" ergatterte sie 2016 ihre erste kleine Nebenrolle. Der Film unter der Regie von Holger Haase wird allgemein als nicht besonders belangreich eingestuft, aber - merket auf! - eine der Hauptrollen, nämlich den "Chris", spielte damals ein gewisser Tom Beck, der im richtigen Leben von Chryssanthi Kavaz noch eine wichtige Rolle einnehmen sollte. Es war auch Tom Beck, mit dem sie in einer Folge der Fernsehserie "Einstein" (Sat.1) zu sehen war. In Folge 2626 von "Alles was zählt" gehörte sie ebenfalls zum Cast. Keine Sorge: Wir kommen auf das Thema "Tom Beck" gleich zurück.

Chryssanthi Kavazi: Ist "Let's Dance" 2023 nur eine Nebenrolle für den "GZSZ"-Star?

Mit ziemlicher Sicherheit, denn man darf wohl davon ausgehen, dass sie nach "Let's Dance" 2023 in die Dauer-Soap "GZSZ" zurückkehren wird. Dort spielt sie nämlich seit 2017 die Hauptrolle der "Laura Lehmann", die auch schon den Namen "Laura Weber" führte.

Chryssanthi Kavazi und der schon erwähnte Schauspieler Tom Beck sind seit 2015 ein Paar. Im August 2018 haben sie geheiratet und den Ehebund kurz darauf in der griechisch-orthodoxen Kirche zu Gifhorn auch religiös besiegelt. Ende 2019 wurden die beiden Eltern eines Sohns, und die Schauspielerin schwärmte im RTL-Format "VIPstagram" in höchsten Tönen von ihren beiden Männern. Bei gala.de dämpfte Chryssanthi Kavazi seinerzeit voreilige Spekulationen über den Wunsch nach weiteren Kindern: "Uns geht es gut. Es ist gerade so ein tolles Alter. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten, nochmal schwanger werden würden, das wäre schon starker Tobak. Also erstmal genießen wir einfach diese Zeit und das Leben zu dritt", gab die Schauspielerin damals zu Protokoll.