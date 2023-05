Julia Beautx bei "Let's Dance": YouTube-Star und Sängerin macht Schauspielkarriere

Julia Beautx kann lustig sein, singen und schauspielern. Die bekannte YouTuberin klettert aktuell die Karriereleiter zur Sängerin und Schauspielerin hoch. Nun will sie sich auch bei "Let's Dance 2023" beweisen.

Die Sendetermine von "Let's Dance" 2023 stehen fest, Mitte Februar ging die Tanz-Show an den Start. Eine der Kandidatinnen ist die deusche Influencerin und Youtuberin Julia Beautx. Doch der Name von Julias YouTube Kanal "Julia Beautx" täuscht: Die 23-Jährige kann viel mehr als nur Beauty. YouTube-Videos mit Lifehacks, Comedy und Challenges dienten ihr als Sprungbrett in eine vielversprechende Musik- und Schauspielkarriere.

Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 übernimmt auch in diesem Jahr natürlich wieder RTL. Die Nordrhein-Westfälin tritt bei "Let's Dance" 2023 mit einem der Profitänzer an, der zusammen mit ihr das Tanzbein schwingt - es ist Zsolt Sándor Cseke. Hat die vielseitig begabte Künstlerin auch rhythmisches Talent? Alle Infos zur Kandidatin Julia Beautx finden Sie hier.

"Let's Dance"-Kandidatin Julia Beautx: Anfänge auf YouTube

Julia Willecke wurde am 27. April 1999 geboren. Bereits im November 2013 startete sie noch als Schülerin einen YouTube-Kanal und gehört somit trotz ihres jungen Altes bereits zu den "Urgesteinen" der YouTube-Szene. Ihre Schulbildung beendete sie mit dem Abitur. Auf ihrem Kanal "Julia Beautx" veröffentlicht sie bis heute regelmäßig Lifehacks, DIYs, Hauls, Favoriten-Videos und Comedy-Videos. Manchmal testet Julia Produkte oder Lifehacks gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Jana, die auch ab und zu ihre Gegnerin in Challenge-Videos ist. Inzwischen hat der Kanal Julia Beautx 2,4 Millionen Follower.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Julia Beautx hat seit 2016 eine eigene Beauty-Marke namens "BEAUTXful" und vertreibt eine Pflegeserie für die Hände. Sie verdient außerdem ihr Geld durch Werbepartner, mit denen sie in manchen Videos zusmmenarbeitet. Seit Oktober 2020 ist sie beispielsweise auf dem YouTube-Kanal "Mach mal" mit Obi zu sehen, wo sie DIYs und Hacks vorstellt. Auch im Fernsehen hat sie mittlerweile häufiger Auftritte: Sie war unter anderem bei "Ninja Warrior Germany Kids" und den "Nickelodeon Kids’ Choice Awards" als Moderatorin dabei.

Julia Beautx privat: Hat sie einen Freund?

Ja, seit drei Jahren schon ist die YouTuberin in einer festen Beziehung - ihr Freund heißt Matthias. Kennengelernt haben sich die beiden laut Promi-Flash, als Julia versucht hat eines seiner Tiktok Videos nachzustellen. Auf Instagram teilt Julia wenig von ihrem Privatleben und so ist auch ihr Freund nur selten zu sehen. Bei einem gemeinsamen Urlaub, wie etwa ein Skiurlaub im Januar 2022 oder an Silvester gibt es dann aber doch ein seltenes Pärchen-Bild zu sehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

YouTuberin, Sängerin und Schauspielerin - und jetzt Kandidatin bei "Let's Dance" 2023

Seit 2019 kann sich Julia offiziell als Sängerin bezeichnen, denn da startete ihr erster Song "Immer du" durch. In den darauffolgenden Jahren brachte sie immer Mal wieder Singles heraus und erhielt stets große Unterstützung von ihren Fans. Das sind ihre bisherigen Songs:

Lesen Sie dazu auch

2019: Immer du

2019: Komm wieder

2020: Glücklicher allein

2020: Mars

2020: Girl mit den Likes

2022: Ego

Nicht nur auf YouTube, auch auf der Leinwand bringt Julia ihr Schauspiel-Talent zum Besten. So spielt sie in der 2022 produzierten Fernsehserie "Gestern waren wir noch Kinder" eine der Hauptrollen. Seit 9. Januar 2023 läuft die Serie im ZDF.

Julia Beautx sieht ihre Schauspiel-Karriere als Anlass, ihren alten Namen "Beautx" loszuwerden, denn dieser existiert bereits seitdem sie 14 Jahre alt ist. Sie möchte künftig mit ihrem bürgerlichen Namen Julia Willecke als Schauspielerin auftreten.

"Let's Dance" 2023: Julia Beautx will "sowas Magisches" auch mal machen

Trotz fehlender Tanzerfahrung ist Julias Motto bei " Let's Dance" 2023: "Ich liebe Herausforderungen und wenn ich etwas will, dann hänge ich mich zu 110 Prozent rein!" Seit ihrer Kindheit ist Julia Fan von "Let’s Dance" und träumte schon damals davon, "sowas Magisches" auch mal zu machen. Motivation und ein fröhliches Lächeln reichen jedoch nicht um bei "Let's Dance" 2023 wahre Erfolge zu erzielen. Die Schauspielerin weiß, dass sie "doppelt Gas" geben muss, um sich den Kandidaten von "Let's Dance" 2023 zu stellen: "Umso mehr werde ich mich anstrengen, diesem Traum gerecht zu werden und alles geben", sagte sie vor der Sendung im Interview mit RTL.