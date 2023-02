"Let's Dance" 2023: Kandidat Knossi überlebte sieben Tage allein im Dschungel

Streamer und Entertainer Knossi zeigt bei "Let's Dance" 2023 seine Tanzkünste. Wir haben den Werdegang des Kandidaten hier im Porträt etwas genauer beleuchtet.

Promis sind im deutschen TV bei so ziemlich allen erdenklichen Aktivitäten zu sehen. In der Tanzshow " Let's Dance", müssen die prominenten Kandidaten echtes tänzerisches Geschick und Durchhaltevermögen beweisen, um es weit zu bringen. Dabei werden sie jeweils von Profi-Tänzerinnen und Tänzern unterstützt. Das ist auch bitter nötig, denn an jedem Sendetermin von "Let's Dance" scheidet jeweils derjenige Promi-Tänzer aus, der die wenigsten Punkte für seine Performance bekommen hat.

Mittendrin in dem TV-Spektakel ist diesmal auch der in den letzten Jahren enorm erfolgreich gewordene Entertainer Jens "Knossi" Knossalla. In der neuen Staffel von "Let's Dance" will das Multitalent zeigen, dass auch das Tanzen vor der fachkundigen Jury keine Herausforderung für ihn darstellt. Wenn er so gut tanzt wie er unterhält, dann hat Knossi wohl auch gute Chancen auf den Sieg. Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 übernimmt übrigens wie immer der Privatsender RTL.

Doch wer ist der selbsternannte "König des Internets" eigentlich? Und was hat sein Erfolg mit Casinos zu tun? Wir stellen Ihnen den Werdegang des Entertainers etwas genauer vor.

"Let's Dance" 2023 Kandidat Knossi: Der Durchbruch gelang dem Entertainer im Internet

Seit einigen Jahren ist Knossi aus dem Leben seiner vielen Twitch-Zuschauer wohl nicht mehr wegzudenken. Der Entertainer ist mittlerweile auch im TV in einer immer größer werdenden Liste an Unterhaltungsformaten ganz vorne mit dabei. Doch wer ist Knossi überhaupt? Hier erst einmal ein Steckbrief mit einigen Infos:

Name: Jens "Knossi" Knossalla

Geburtsort: Malsch (Bei Karlsruhe , Baden-Württemberg )

(Bei , ) Geburtsdatum: 7. Juli 1986

Alter: 36

Sternzeichen: Krebs

Seine ersten Auftritte im TV hatte Knossi schon lange Zeit bevor er wirklich bekannt wurde. Wie schon so manch anderer Promi vor ihm war auch er in Sendungen wie "Richterin Barbara Salesch" oder "Richter Alexander Holdt" in kleinen Nebenrollen zu sehen. Das war etwa ab dem Jahr 2011. In dieser Zeit hatte er sogar eine kleine Rolle in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Vor diesen Auftritten erlangte er das allererste Mal ein wenig Bekanntheit durch seine Teilnahme an einer Poker-Castingshow. Denn neben seinen Versuchen, durch das Fernsehen berühmt zu werden, hatte Knossi schon immer eine ausgeprägte Leidenschaft für das Glücksspiel. Diese beiden Interessen konnte er später auch verbinden, er wurde zum Poker-Moderator und Kommentator.

Auch selbst spielte er weiterhin aktiv Poker. Dabei bewies er einiges an Können und schaffte es, sich für die "Poker World Series" in Las Vegas zu qualifizieren. Das Turnier ist weltweit auch als Poker-Weltmeisterschaft bekannt. Von den über 6.000 Teilnehmern erreichte Knossi sogar den 234. Platz und sicherte sich damit ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro. Auch wenn er an diesen Erfolg im Profi-Poker nicht mehr anknüpfen konnte, so schaffte es der ehrgeizige Entertainer dennoch, mithilfe des Poker-Spielens seine Karriere weiter zu befördern. Sein nächstes großes Projekt hat ihn nämlich so richtig berühmt gemacht hat: Das Live-Streamen auf der Streaming-Plattform twitch.tv. Das Online-Pokern war dabei immer fester Bestandteil seines Streaming-Programms. Er nahm jedoch auch jede Menge weiterer Aktivitäten in sein Repertoire auf, von Online-Casinos bis zum Spielen von Videospielen. Besonders für seine ekstatischen Auftritte beim Spielen in Online-Casinos wurde er schließlich zur Kultfigur. Mittlerweile ist Knossi zum drittgrößten Twitch-Streamer Deutschlands avanciert.

Lesen Sie dazu auch

Jens Knossalla bei "Let's Dance" 2023: Er überlebte bei "7 vs. Wild" allein im Dschungel

Die Darstellung von Glücksspiel in seinen Streams hat Knossi auch viel Kritik eingebracht. Insbesondere, weil viele der Zuschauer auf der Streaming-plattform twitch minderjährige Kinder sind. Nachdem die Kritik immer heftiger wurde, lenkte Knossi jedoch ein und unterließ seitdem das Spielen an sogenannten "Einarmigen Banditen" während seiner Streams. Diese Entscheidung hat er vor seinen Fans mehrfach verteidigt, da er seiner Vorbildfunktion gerecht werden möchte.

Diese Art von Stream hat Knossi aber auch gar nicht mehr nötig. Längst hat er sich weiterentwickelt und neue Wege gefunden, seine Zuschauer zu unterhalten. Dabei ist der gebürtige Württemberger sehr kreativ und sein stetig steigender Erfolg bestätigt ihn jedes Mal auf Neue in dem, was er tut. Zu seinen neueren Unternehmungen gehören unter anderem Live-Streams mit anderen deutschen Berühmtheiten wie Sido oder Pietro Lombardi. Außerdem ist Knossi in diversen weiteren Formaten zu sehen, von Talk Shows bis hin zu Reality-Sendungen wie "7 vs. Wild". In der Show schaffte er es sogar ohne jegliche Vorerfahrung, die gesamten sieben Tage allein im Dschungel durchzuhalten. Sein Erfolgsrezept scheint dabei die Vernetzung mit anderen bekannten TV-Promis zu sein. Dafür scheut Knossi auch keine Mühe. Unter anderem verlor er eine Wette mit "Die Höhle der Löwen"-Investor Ralf Dümmel und moderierte als Strafe eine seiner Verkaufssendungen. Jens Knossalla ist damit auf schon fast allen möglichen Kanälen zu sehen gewesen: Vom Streaming im Internet über klassisches TV wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bis hin zu seinem Auftritt beim Teleshopping-Kanal QVC.