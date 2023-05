"Let's Dance" 2023: Michael "Mimi" Kraus ist ausgeschieden

Er war in diesem Jahr Kandidat bei "Let's Dance" 2023: Hier finden Sie ein Porträt des Ex-Handballers Michael "Mimi" Kraus.

Viele der Fans von " Let's Dance" 2023 kennen Michael "Mimi" Kraus vermutlich noch aus seiner Zeit als erfolgreicher Handballspieler. Doch nur die klischeebeladenen "Älteren unter uns" werden sich noch an das legendäre Jugendmagazin Bravo erinnern, oder? Nein, das war natürlich nur ein müder Scherz - die Zeitschrift gibt es ja noch. Und eben dieses populäre Print-Produkt hat keinen anderen als Ex-"Let's Dance"-Kandidat Michael "Mimi" Kraus in seiner allerersten Ausgabe des neuen Jahrtausends zum "Boy des Jahres" erhoben. Jawoll! Wie wir t-online entnehmen, wird der Sportsmann den Spitznamen "Bravo-Boy" seit dem Jahr 2000 nicht mehr los. Trotz allem Erfolg bei der Bravo, bei "Let's Dance" ist nun aber Schluss, er musste die Sendung in Show 7 verlassen.

Die Übertragung der 16. Staffel von "Let's Dance" 2023 startete am 17. Februar 2023, Sendetermine und Sendezeit hat RTL ebenfalls schon bekanntgegeben. Welcher der diesjährigen weiblichen Tanz-Profis Trainerin und Ansporn-Peitsche von Michael "Mimi" Kraus war, ist mittlerweile auch klar - das war niemand anderes als Mariia Maksina.

Auf Instagram hat er ein Video unter dem Titel "Exklusive Einblicke" gepostet, das er mit dem Warnhinweis "Vorsicht…das folgende Bildmaterial kann verstörend wirken!!!" versehen hat:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Michael "Mimi" Kraus: Der Ex-"Let's Dance"-Kandidat war ein erfolgreicher Handballer

Starten wir mit den wesentlichsten Zahlen und Fakten zu seinem Leben:

Spitzname Mimi Kraus Amtlicher Name Michael Kraus Beruf Profi-Sportler, Influencer Geburtstag 28.09.1983 Sternzeichen Waage Geburtsort Göppingen , Baden-Württemberg Staatsangehörigkeit deutsch Größe 187 cm Haarfarbe dunkelblond

Ex-Handballspieler Michael "Mimi" Kraus spielte 18 Jahre lang auf der Position "Rückraum Mitte" erfolgreich im Profibereich. Er startete seine sportliche Laufbahn bei den schwäbischen Vereinen TSG Esslingen, Turnerschaft Göppingen und dem TSV Deizisau. Mit den Göppingern wurde er im Jahr 2000 Württembergischer Meister in der B-Jugend.

2005 gab der Ex-"Let’s Dance"-Kandidat seinen Einstand in der deutschen Nationalmannschaft und wurde nur zwei Jahre später Weltmeister im eigenen Land. Dabei gelang ihm die Berufung ins All-Star-Team des Wettbewerbs.

Lesen Sie dazu auch

Nach einer etwas missratenen Saison wurde er 2008 vom Bundestrainer Heiner Brand aus dem Kader geworfen, konnte sich aber wenige Monate später durch gute Leistungen in der Bundesliga ins Team zurückspielen. 2011 wurde er mit dem HSV Deutscher Meister und gewann 2013 mit demselben Verein die Champions League.

Ex-"Let's Dance"-Kandidat Michael Kraus: "Boy des Jahres" bei der Bravo war nur der Medien-Start

"Mimi" hat sich nach seiner aktiven Sportlerlaufbahn ein Standbein als Unternehmer geschaffen: 2020 eröffnete er in Stuttgart sein eigenes Fitnessstudio "Nice Athletic Club". Und auch nach seiner Handball-Karriere hat er schon einen Titel ergattert: Bei den "German Handball Awards" 2021 wurde er in der Kategorie "Handball Influencer des Jahres" ausgezeichnet.

Er kann also auch Medien. Mit seinem Humor begeistert der Ex-Weltmeister nicht nur seine Sportfreunde, sondern gewährt auch mehr als 230.000 Followern auf Instagram Einblicke in sein Privatleben. Oft mit im Bild ist seine Ehefrau, die YouTuberin Isabel "Bella" Kraus - und selbstverständlich die vier gemeinsamen Kinder.