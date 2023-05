Let's Dance 2023: Natalia Yegorova wollte schon immer Sängerin werden - jetzt ist sie raus

Natalia Yegorova war eine von 14 Kandidatinnen und Kandidaten bei Let's Dance 2023. Wir stellen Ihnen die Sängerin ausführlich vor.

In der 16. Staffel von " Let's Dance" 2023 glüht erneut das Parkett, wenn 14 prominente Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit ihren Profitänzer-Partnern das Tanzbein schwingen - in Natalias Fall war es Andrzej Cibis. Die Sendetermin von "Let's Dance" 2023 teilen sich dabei auf verschiedene Live-Shows und eine Kennenlern-Show auf, bei die Promis ihre zukünftigen Tanzpartner kennen lernen duften. Die Übertragung der Tanzshow übernimmt, wie immer, der Sender RTL.

Eine der 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei "Let's Dance" 2023 war Natalia Yegorova, ehemals Natalia Klitschko. In Show 3 musste sie "Let's Dance" 2023 verlassen.

Doch wer ist eigentlich Natalia Yegorova, was macht sie beruflich, wo kommt sie her und woher kennt man sie? Im Porträt stellen wir sie näher vor.

Wer ist "Let's Dance" Kandidatin Natalia Yegorova?

Bevor wir ins Detail gehen, die wichtigsten Informationen zu Natalia Yegorova in aller Kürze:

Name: Natalia Yegorova

Geburtsdatum: 26. Februar 1974

Geburtsort: Brovary (Vorort von Kiew , Ukraine )

(Vorort von , ) Beruf: Model, Singer/Songerwriterin, Botschafterin

Wohnort: Hamburg

Instagram : @natalia_yegorova

"Let's Dance" 2023: Natalia Yegorova verbindet viel mit Kiew und der Ukraine

Wie wir bereits aus dem kurzen Steckbrief wissen, ist Natalia Yegorova in einem kleinen Vorort von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, geboren. Auch der Vater ihrer Kinder kommt aus der Ukraine und ist inzwischen sogar der Bürgermeister von Kiew: 1997 heiratete Natalia Yegorova den ehemaligen Boxer Vitali Klitschko, mit dem sie drei Kinder hat. Im Jahr 2022 erfolgte die einvernehmliche Trennung.

Nach dem Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine begann Natalia Yegorova ihr ehrenamtliches Engagement auszuweiten und auf die Ukraine zu konzentrieren. So spendet sie beispielsweise Teile ihrer Einahmen an soziale Projekte in der Ukraine und setzt sich für Freiheit, Frieden und Demokratie ein.

Natalia Yegorova war bei "Let's Dance" 2023: Früher hieß sie Natalia Klitschko

Von 1997 bis 2022 war Natalia Yegorova mit Vitali Klitschko, ehemaliger Box-Profi und Bürgermeister von Kiew, verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor. Mit der einvernehmlichen Trennung im Jahr 2022 von Vitali Klitschko legte Natalia Yegorova auch dessen Nachnamen ab.

"Let's Dance" 2023: Natalia Yegorova ist Model, Sängerin - und Botschafterin

In ihrer Jugend wuchs in Natalia Yegorova der Wunsch heran, Sängerin zu werden, doch der Zusammenbruch der UdSSR machte ihr einen Strich durch die Rechnung - Yegorova entschied sich stattdessen, eine Model-Karriere einzuschlagen. Doch 2011 nahm der Jugendtraum langsam wieder Gestalt an, als Yegorova anfing, Gesangsunterricht zu nehmen. Nach nur drei Jahren sollte ihr Einsatz belohnt werden: Zunächst gab Natalia Yegorova ein Konzert in Hamburg, bevor sie beim WM-Kampf ihres Ex-Schwagers Wladimir Klitschko die ukrainische Nationalhymne sang.

Außerdem investiert Natalia Yegorova viel Zeit in ehrenamtliches Engagement: Bis 2021 war sie im Stiftungsbeirat der "Nature Heart Foundation" tätig, in 2023 ist sie die Botschafterin der "Tribute To Bambi"-Stiftung.