"Let's Dance" 2023: Sharon Battiste war 2022 die "Bachelorette"

"Let's Dance" 2023: Sharon Battiste hatte drei Jahre lang eine Rolle in "Köln 50667" und war 2022 die "Bachelorette". Hier erfahren Sie alles über sie.

Wir kennen Sharon Battiste durch ihre Rolle als Clara Borkmann ("Bo") in der Seifenoper "Köln 50667" (RTL2) und als RTL-Bachelorette des Jahres 2022, und nun gehört sie auch zu den Kandidatinnen und Kandidaten der populären RTL-Tanzshow " Let's Dance". Die Übertragung der 16. Staffel von "Let's Dance" 2023 läuft seit dem 17. Februar 2023, die Sendetermine und die Sendezeit hat RTL ebenfalls bereits veröffentlicht. Welcher der diesjährigen Profitänzer ist ihr Trainer und Coach? Kein Geringerer als das Parkett-Ausnahmetalent Christian Polanc.

Wer ist die 31-jährige Sharon Battiste? Bleiben Sie bei uns, hier erfahren Sie es.

Vor "Let's Dance" 2023 haben wir Sharon Battiste in "Köln 50667" und als "Bachelorette" gesehen

Sharon Battiste wurde unter dem Sternzeichen "Skorpion" am 14. November 1991 in Flörsheim am Main geboren. Die Stadt liegt im südhessischen Main-Taunus-Kreis zwischen Frankfurt am Main und Mainz - oder auch Wiesbaden, das macht kaum einen Unterschied.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sie ist die Tochter einer Deutschen und eines in Großbritannien lebenden Jamaikaners. Sharon Battiste misst nach übereinstimmenden Quellenangaben 1,74 Meter und hat eine Ausbildung als Bürokauffrau absolviert. Ihre aktuellen Berufsangaben lauten Schauspielerin, Model und Content Creator.

Bevor sie sich in das richtig professionelle Show-Getümmel stürzte, betätigte Sharon Battiste sich im Garde- sowie Showtanz und war auch - ehrenamtlich - als Tanztrainerin tätig. Gute Voraussetzungen für die Teilnahme an einem höchst anspruchsvollen Show-Turnier wie "Let's Dance" 2023? Sieht fast so aus.

Ihre sonstigen Show-Erfahrungen dürften ihr ebenfalls zugute kommen. Von März 2018 bis Mitte 2021 gehörte die Kandidatin zum Hauptcast der Seifenoper "Köln 50667" und spielte dort die ehemalige Prostituiere Bo. Seitdem sie aus der Soap ausgestiegen ist, modelt sie hauptsächlich. Außerdem war Battiste 2022 die " Bachelorette" und durfte in der Dating-Show die Rosen verteilen. Insgesamt wollten sie 22 Männer kennenlernen, am Ende entschied sie sich für Jan Hoffmann, der auch heute noch an ihrer Seite ist. Über Instagram kündigte sie gemeinsam mit Hoffmann ihre Teilnahme bei "Let's Dance" 2023 an:

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Let's Dance" 2023: Sharon Battiste hat sich die Haare aus einem ernsten Grund abrasiert

Manche nennen es ihr Markenzeichen, doch Sharon Battiste selbst will sich nicht unbedingt auf ein kahles Haupt festlegen lassen - sie präsentiert der Öffentlichkeit ganz nach Belieben mal ihre Glatze und mal die unterschiedlichsten Perücken. Gut aussehen tut sie in beiden Fällen, meinen viele Medien.

Ihre abrasierten Haare haben jedenfalls einen ernsten Hintergrund: Sharon Battiste leidet an der Krankheit Alopecia Areata, die auch als "kreisrunder Haarausfall" bekannt ist. Da die Schauspielerin aufgrund dieser Krankheit viele ihrer natürlichen Haare verloren hat, entschied sie sich zu einer konsequenten Radikalkur und hat ihr Haupthaar einfach komplett abrasiert.

Im Interview mit RTL gibt sie sich ähnlich rigoros: "Die Rübe ist am Start, Leute. Mit dem Kopf durch die Wand und bis ins Finale. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung, denn aufgeben ist keine Option." Daumen halten: erlaubt.