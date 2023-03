"Let's Dance" 2023: Kandidat Timon Krause hat mentale Fähigkeiten

Timon Krause ist einer der 14 prominenten Teilnehmer bei "Let's Dance" 2023. Alle Informationen über den jungen Mentalisten finden Sie hier.

Die 16. Staffel von "Let's Dance" 2023 läuft. Wieder wirbeln14 prominente Kandidaten über die Tanzfläche, wobei sie von den "Let's Dance" Profitänzern unterstützt werden - im Fall Timon Krause von Ekaterina Leonova. Wie gewohnt übernimmt der Sender RTL die Übertragung von "Let's Dance" 2023.

Timon Krause ist einer der 14 Teilnehmer bei "Let's Dance" 2023. Doch woher kennt man das junge Talent? Was macht Timon Krause so berühmt? Wir stellen ihn im Porträt näher vor.

Wer ist "Let's Dance" 2023 Kandidat Timon Krause?

Timon Krause wurde am 20. Juni 1994 in Moers geboren und wuchs in Isselburg bei Münster auf. Seine mentalen Fähigkeiten eignete er sich während seiner Zeit als Austauschschüler in Auckland, Neuseeland an. Nach seinem Abitur absolvierte Krause ein Philosophiestudium in Amsterdam, schlug dann jedoch eine ganz andere Richtung ein: Heute ist er ein erfolgreicher Mentalist.

Bereits mit 16 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen und wurde im selben Jahr als bester europäischer Mentalist ausgezeichnet. 2018 folgte sein zweites Buch mit dem Titel "Du bist Mentalist!", 2020 dann "Kennen wir uns? Eine Anleitung zur Menschenkenntnis".

Mit seinem Bühnenprogramm ging Timon auf Deutschland-Tour und auf Welttournee: Darin gibt er nicht nur seine Gabe zum Besten, sondern teilt auch auf komödiantische Art die Vor- und Nachteile des Lebens als Mentalist mit dem Publikum und gibt Tipps zum "Menschenlesen" im Alltag. Auch war er mit seinen mentalen Fähigkeiten in TV-Shows wie bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" und der US-amerikanischen Show "Penn & Teller: Fool Us" zu Gast. In Letzterer erhielt er als erster deutscher Mentalist den gleichnamigen Preis.

Was ist eigentlich ein Mentalist?

Obwohl Mentalisten oft eine gewisse Fähigkeit zur Vorhersage oder gar zur Telepathie nachgesagt wird, ist es in der Realität natürlich ganz anders: Ein Mentalist hat keine übersinnlichen Fähigkeiten, genausowenig wie ein Zauberer im Zirkus.

Es werden paranormale Phänomene vorgetäuscht, die auf Gedächtniskunst, manipulativer Beeinflussung des Gegenübers oder auf Zahlentricks basieren. Genau wie bei einer Zaubershow wird man schlicht und einfach hinters Licht geführt - ganz ohne Kaninchen im Hut. Mentalisten sind also Gedächtniskünstler und haben genau wie Zauberer einige Tricks auf Lager.

Die mentalen Fähigkeiten von Timon Krause: Alles echt oder nur Show?

Obwohl mentale Fähigkeiten nur eine Illusion für das Publikum sind, gehört zur Gedächtniskunst neben vielerlei Geschicklichkeit auch Empathie und Wissen über die menschlichen Psyche dazu. Besonders mit Letzterem hat sich Timo in Neuseeland vertraut gemacht - und kennt jetzt alle Tricks, um seine Fähigkeiten Übernatürlich wirken zu lassen. So schafft es Timon Krause auch, einer fremden Person private Informationen zu entlocken, die er eigentlich unmöglich wissen konnte. Verschafft ihm das am Ende vielleicht Vorteile gegenüber der Jury von " Let's Dance" 2023?

Mentalist Timon Kraus bei "Let's Dance" 2023: Hat er seinen Sieg im Gespür?

Nach Bekanntgabe seiner Teilnahme bei "Let's Dance" 2023 postet der Mentalist auf Instagram: "Ich habe richtig Bock auf die Show, weil ich richtig Bock habe, abzuzappeln."

Gleichzeitig räumt er ein, dass er zuletzt vor zehn Jahren einen Tanzkurs gemacht hat und sich nicht sicher ist, ob er noch weiß, wie man das Tanzbein schwingt. Auch ist er sich der anstrengenden Tanzeinlagen bewusst, doch gerade ist die Vorfreude größer als der Respekt vor dem Training.