"Let's Dance" 2023: Wer ist rausgeflogen am 12. Mai?

Kurz vor dem Finale ist bei "Let's Dance" 2023 ein weiterer Kandidat ausgeschieden. Wer ist raus und wer ist ins Finale eingezogen?

Die diesjährige Staffel von " Let's Dance" ist an einem Punkt angelangt, an dem nur noch Höchstleistungen zum Weiterkommen reichen. Nachdem manche Teilnehmer wie Anna Ermakowa schon in den ersten Folgen großartig performten, müssen das nun alle anderen auch schaffen. Denn es sind quasi keine untalentierten Tänzer mehr im Rennen.

Kurz vor dem Finale hat es nun wieder einen Promi und damit auch seine Tanzpartnerin erwischt. Wer ist raus in Folge 11?

"Let's Dance": Wer ist ausgeschieden am 12. Mai 2023?

Es war keine leichte Entscheidung für die Jury von "Let's Dance" 2023, wen sie am 12. Mai gehen sehen wollte. Mehrere Kandidaten erreichten nicht ganz das Niveau, das von den Spitzenreitern vorgelegt wurde. Sowohl Timon Krause als auch Philipp Boy wackelten. Am Ende war es jedoch der 28-jährige Mentalist Timon Krause, der die Show verlassen musste.

Timon Krause und Ekaterina Leonova Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Hingegen konnte Anna Ermakowa auch im Halbfinale von sich überzeugen. Stoze 84 Punkte erhielt die Favoritin der diesjährigen Staffel von der Jury. Damit gelang ihr als bester Promi-Tänzerin des Abends auch souverän der Einzug ins Finale.

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus?

Insgesamt waren es anfangs 14 Kandidaten bei "Let's Dance" 2023. Von diesen sind bis zum Finale aber lediglich drei übrig geblieben. Die anderen mussten nach und nach die Show verlassen. Wer ist raus? Die ausgeschiedenen Teilnehmer haben wir Ihnen hier in einer Liste zusammengefasst:

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Let's Dance" weiter?

Von den vielen Kandidaten sind am Ende nur drei Stück übrig geblieben. Doch anders als so mancher in den ersten Folgen bereits ausgeschiedener Kandidat, verstehen die Finalisten etwas vom Tanzen. Das Finale wird zwar immer noch unter (Promi-)Amateuren ausgetragen, doch das Niveau kann sich sehen lassen.

Diese Kandidaten treten im großen "Let's Dance" 2023 Finale gegeneinander an:

Wie üblich wird auch die mittlerweile 16. Staffel von "Let's Dance" wöchentlich im TV gezeigt. Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 übernimmt dabei wie gewohnt der Free-TV-Sender RTL. Dieser bietet auch die Lösung für all diejenigen, die die aktuelle Folge verpasst haben. Denn beim sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ sind alle vergangenen Folgen der aktuellen Staffel auf Abruf verfügbar.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance"?

Die Sendetermine von Let's Dance" 2023 sind immer freitags zur Primetime um 20.15 Uhr. Die nächste Folge der seit Ende Februar gezeigten Staffel ist dann aber auch schon die letzte. Denn nachdem in den letzten elf Folgen immer je ein Promi die Show verlassen musste, kämpfen die verbliebenen drei nun im Finale um den Sieg. Dieses ist am 19. Mai wie immer auf RTL zu sehen.