"Let's Dance": Wer ist rausgeflogen am 31. März 2023?

Bei "Let's Dance" 2023 kämpfen jede Woche Promis darum, der beste Promi-Tänzer der Nation zu sein. Wer ist am 31. März ausgeschieden? Und welche Teilnehmer sind weiter?

Nach dem überwältigenden Erfolg von Anna Ermakowa in den ersten Shows der diesjährigen " Let's Dance"-Staffel drohte es ein wenig eintönig zu werden. Zusammen mit ihrem Partner, dem Profi-Tänzer Valentin Lusin, schien sie sich den Sieg so gut wie sicher zu holen. Doch dann gab RTL bekannt, dass es einen Partnertausch bei "Let's Dance" 2023 geben würde. Damit sind seit der Show am 31. März die Karten neu gemischt. Nun muss auch die bisherige Favoritin es schaffen, die Jury von "Let's Dance" mit einem neuen Partner von sich zu überzeugen.

"Let's Dance": Wer ist ausgeschieden am 31. März 2023?

Aufgrund des Partnertauschs lies RTL diesmal Gnade vor Recht walten und es musste keiner der Kandidatinnen und Kandidaten von Let's Dance" 2023 die Show verlassen. Allerdings wurden die Jury-Wertungen und die Bewertungen durch die Zuschauer dennoch bekannt gegeben. Dabei zeigte sich, dass es im Normalfall für Sternekoch Ali Güngörmüs vorbei gewesen wäre.

Ali Güngormüs mit Christina Luft Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Mit seiner ersten Tanzpartnerin, Christina Luft, lief es für den Fernseh-Koch deutlich besser. In Folge 6 von "Lets's Dance" gab die Jury ihm und seiner neuen Tanzpartnerin, Patricija Ionel, für ihren Slow-Walzer gerade einmal 19 Punkte. Zum Vergleich: Favoritin Anna Ermakowa bekam 29 Punkte und konnte sich damit den Zuschauer-Bonus-Punkt für Folge 7 ertanzen.

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus?

Auch wenn in Folge 6 die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Let's Dance" 2023 verschont blieben, mussten bislang schon einige von ihnen die Show verlassen. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht darüber zusammengestellt, welcher Promi in welcher Folge die Show verlassen musste:

Alex Mariah Peter (Model) musste die Show in Folge 1 verlassen.

Abdelkarim (Comedian) musste die Show in Folge 2 verlassen.

Natalia Yegorova (Sängerin) musste die Show in Folge 3 verlassen.

Younes Zarou ( Influencer ) musste die Show in Folge 4 verlassen.

) musste die Show in Folge 4 verlassen. Sally Özcan (Influencerin) musste die Show in Folge 5 verlassen.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind weiter bei "Let's Dance" 2023 mit dabei?

Die folgenden Kandidaten sind auch nach der Partnertausch-Folge noch bei "Let's Dance" 2023 mit dabei und tanzen auch in Folge 7 wieder mit:

Show 6 von "Let's Dance" 2023: Ganze Folge als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 findet wie üblich bei RTL statt. Eine Wiederholung der Sendung ist online beim sendereigenen Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance"?

Die Sendetermine von Let's Dance" 2023 sind immer Freitagabend, zur Prime-Time um 20.15. Bis zur nächsten Folge haben die Kandidatinnen und Kandidaten diesmal aber besonders viel Zeit. Denn die ist erst in zwei Wochen am 14. April auf RTL zu sehen.