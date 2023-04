Let's Dance 2023: Wer ist gestern am 21. April rausgeflogen?

In Folge 8 der Tanzshow "Let's Dance" 2023" haben wieder zahlreiche Paare ihr Können unter Beweis gestellt. Wer flog am Ende raus? Das erfahren Sie hier.

Am gestrigen 21. April lief gemäß der üblichen Sendetermine von "Let's Dance" 2023 um 20.15 Uhr Folge 8 auf RTL. Nach den Jury-Tänzen in Folge 7 gab es nun eine Premiere zu verzeichnen: Statt des Discofox-Marathons mussten die Paare im Rahmen der "Hot Salsa Night" 7 Minuten lang die Hüften Kreisen lassen und so ihr Können unter Beweis stellen. Von den übrig gebliebenen Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 16 stoch eine Person besonders hervor: Sharon Battiste. Die 31-jährige Schauspielerin überzeugte beim Salsa gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc die Jury. Das Resultat waren 10 Punkte.

Doch nicht alle Paare konnten die Jury überzeugen. Sie möchten erfahren, wer in Folge 8 rausgeflogen ist? Wir zeigen Ihnen, wen es gestern am 21. April 2022 getroffen hat.

"Let's Dance" 2023: Wer ist ausgeschieden gestern am 21. April 2022?

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi wird leider keine zweite Chance bekommen. Zusammen mit Profitänzer Vadim Garbuzov konnten die beiden weder das Publikum, noch die Jury von " Let's Dance" 2023 um Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González überzeugen. Für ihren Slowfox erhielten die beiden lediglich 19 Punkte und reihten sich somit als Schlusslicht der gestrigen Sendung ein.

Chryssanthi Kavazi mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus in Staffel 16?

Insgesamt sind somit nach der achten Folge von "Let's Dance" 2023 bereits acht Kandidaten und Kandidatinnen rausgeflogen. Wir haben für Sie eine kurze Liste erstellt, welche Personen in welcher Folge ausgeschieden sind:

Welche Kandidaten sind weiterhin bei "Let's Dance" 2023 dabei?

Im Rahmen von Staffel 16 sind bei "Let's Dance" dieses Jahr zu Beginn insgesamt 14 Promis bei Deutschlands beliebtester Tanzshow angetreten. Folgende Teilnehmer sind auch nach Folge 8 noch dabei:

"Let's Dance" 2023: Übertragung und nächste Folge

"Let's Dance" läuft stets Freitags zur Primetime um 20.15 auf RTL. Wenn Sie die Sendung verpasst haben, oder sich diese nochmal ansehen möchten, können Sie dies auf RTL+ machen.

Die nächste Folge 9 wird gemäß dem üblichen Turnus am Freitag, dem 28. April ausgestrahlt werden. Es bleibt somit spannend, wer am Ende mit seinem Können auf dem Siegertreppchen stehen wird.

"Let's Dance" auf RTL - Eine Traditionsshow im deutschen Fernsehen

"Let's Dance" erfreut sich auch im Jahre 2023 weiterhin großer Beliebtheit bei den Zuschauern. Seit 2006 schwingen Promis im deutschen Fernsehen das Hüftbein, um die Gunst der Jury zu erobern. Einer davon ist das Urgestein Joachim Llambi, der seit der ersten Staffel das wilde Treiben auf dem Parkett begleitet. Die beiden anderen Jury-Mitglieder, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez sind seit 2011 beziehungsweise 2013 mit von der Partie. Moderiert wird die aktuelle Staffel von dem Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.