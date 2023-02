"Let's Dance" 2023: Wer tanzt mit wem? So lief die "Verpaarungs-Show"

Aufopferungsvolle Promis und eine gnädige Jury. Wie der Auftakt von "Let's Dance" 2023 war, wie die "Verpaarungen" liefen und wer das Direkt-Ticket löste.

Bei RTL wird wieder das Tanzbein geschwungen. Die beliebte Tanzshow "Let’s Dance" ist am Freitag, den 17. Februar, in die 16. Staffel gestartet. 14 Promi-Kadidatinnen und Kandidaten und 14 Tanz-Profis sind ab jetzt auf dem neu eingeweihten Parkett in Köln-Ossendorf zu sehen. Für ein Tanzpaar winkt am Ende der "Dancing Star"-Pokal.

Am Freitag gaben sie einen kleine Vorgeschmack, allerdings war die Nervosität groß, für die meisten Promis war es der erste Live-Auftritt im Fernsehen. Die Jury von "Let's Dance" 2023 gab sich dennoch gnädig, Welpenschutz wollte sie aber nur für die erste Folge gelten lassen. Wie der Staffelauftakt war, wie sich die Promis bei den ersten Tänzen schlugen, mit wem sie "verpaart" wurden und wer das Direkt-Ticket zog, erfahren Sie hier.

"Let's Dance" 2023: Wie schlugen sich die Promis bei den ersten Tänzen?

Den ersten Gruppentanz des Abends stemmten Julia Beautx, Sharon Battiste und Younes Zarou, und zwar einen Cha Cha Cha. Sichtlich aufgeregt waren alle drei, positiv auffiel dabei vor allem eine Prominente, die zuvor schon zur geheimen Favoritin erklärt wurde. "Bachelorette" und Schauspielerin Sharon. Von Motsi Mabuse gab's daher neben Zuspruch auch eine kleine Warnung: "Wenn du jetzt schon so anfängst, girl, dann musst du liefern!" Joachim Llambi setzte oben drauf: "Du hast die Latte schon ganz hoch gelegt. Du hast es sehr ordentlich gemacht [...] Das war schon für eine Kennenlernshow sehr, sehr ordentlich."

Viel Freude bereitete auch die Boygroup um Twitch-Ikone Jens „Knossi“ Knossalla, Philipp Boy und Ali Güngürmüş, die mit den Profis Isabel Edvardsson, Patricija Ionel und Mariia Maksina einen Tango auf "Just a Gigolo" von David Lee Roth tanzen musste. Allerdings nicht in erster Linie wegen der Tanzschritte, die hier und da auch mal durcheinandergingen, aber die "Energie", die stimmte. "Jungs, wenn ihr die Motivation bis zum Finale beibehaltet, haben wir hier eine Riesen-Zeit", so Jurorin Motsi Mabusi.

Harte Kritik bekam noch keiner der Prominenten bei den ersten Tanz-Einlagen. Welpenschutz sozusagen. Eine Abräumerin gab es trotzdem. Mit der letzten Performance des Abends sicherte sich Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova den Sieg. Zusammen mit Alex Mariah Peter und Natalia Yegorova tanzte sie einen Langsamen Walzer und staubte 23 Punkte für sich ab. Für Anna war die Ausbeute damit aber noch nicht vorbei.

Jorge, Motsi und Llambi: Wie war die Jury drauf beim "Let's Dance"-Auftakt?

Auch die Jury von " Let's Dance" 2023 lief beim Auftakt der 16. Staffel langsam aber sicher warm, mitunter wurde es hitzig. Besonders Joachim Llambi und der in ein exzentrisches Konstüm gehüllte Jorge González lieferten sich ein kleines Scharmützel. Der Auslöser? Jorges ausgefallener Sprachmix verwirrte und nervte (im Spaß) den pragmatischen Lambi. Insgesamt fand die Jury schnell in die gewohnte Rollenaufteilung zurück: Jorge ist für legendäre Sprüche und die Lacher im Saal zuständig, Bambi für strenge und differenzierte Urteile ohne Blatt vorm Mund, und Motsi Mabuse mit ihrem ansteckenden Lächeln und ihren warmen und kompetenten Worten sorgt für Zutrauen bei den Kandidatinnen und Kadidaten.

"Let's Dance"-Verpaarungen: Welche Tanzprofis zogen die Promis?

Nach den Tänzen folgten die mit Spannung erwarteten Zuteilungen. Wer tanzt mit wem? Nur einer war davon ausgeschlossen. Tanzprofi Christian Polanc gewann 2022 die "Let’s Dance-Profi-Challenge" und durfte sich seine Promi-Tanzpartnerin daher aussuchen. "Ich habe Lust auf More ist More und will mit Sharon tanzen!" Sharon gefiel das ebenfalls sehr und fiel ihm um den Hals. Die anderen Paarungen sahen wie folgt aus:

Philipp Boy und Patricija Ionel

und Patricija Ionel Ali Güngörmüş und Christina Luft

und Timon Krause und Ekaterina Leonova

und Ekaterina Leonova Jens "Knossi" Knossalla und Isabel Edvardsson

und Abdelkarim und Kathrin Menzinger

Michael „Mimi“ Kraus und Mariia Maksina

Younes Zarou und Malika Dzumaev

Sharon Battiste und Christian Polanc

und Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke

Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel

und Alexandru Ionel Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis

Sally Özcan und Massimo Sinató

und Anna Ermakova und Valentin Lusin

"Let's Dance" 2023: Wer löste das Direkt-Ticket?

Einer der 14 "Let's Dance"-Kandidaten durfte sich zudem das begehrte "Direktticket" sichern. Bedeutet: Wer Jury und Zuschauer beim ersten Tanz am meisten überzeugen konnte, ist nächste Woche sicher weiter. Die strahlende Siegerin: Anna Ermakowa. Ein Zuckerschlecken wird es bis zur nächsten Show aber ganz sicher für keinen der Promis. Juror Lambi schickte schon mal mal eine Warnung voraus: "Die ersten 1-2 Trainingswochen sind die härtesten". Was dabei herauskommt, können die Zuschauer am nächsten Freitag selbst sehen. Alle Infos zu Sendeterminen und Sendezeiten von "Let's Dance" 2023 erfahren Sie hier.