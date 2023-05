Let's Dance 2023: Younes Zarou ist raus - er war mal auf dem Weg zum Profi-Fußballer

Younes Zarou war Kandidat bei "Let's Dance" 2023, jetzt ist er raus. Hier im Porträt stellen wir Ihnen den Influencer kurz vor und informieren Sie über Alter, TikTok und Vermögen von Younes Zarou.

Bei " Let's Dance" machen auch 2023 wieder jede Menge prominente Kandidaten mit. Einer davon war der mittlerweile ausgeschiedene Influencer Younes Zarou, der in der Tanzshow sein TV-Debüt gab. Die Übertragung von "Let's Dance" 2023 übernimmt auch in diesem Jahr RTL.

Wie gut sich Zarou dabei schlagen würde, war schwer einzuschätzen. Doch auch wenn er bislang noch kein herausragender Tänzer gewesen sein sollte, so bat ihm die Show die Chance, das zu ändern. Als Promi-Teilnehmer wurde er nämlich von einer der Profi-Tänzerinnen unterstützt - in seinem Fall war das Malika Dzumaev. Das mit dem Coaching ist auch gut so, denn bei jedem Sendetermin von "Let's Dance" muss einer der Kandidaten die Show verlassen. Damit sein TV-Debüt nicht zu schnell vorbei war, musste sich Younes Zarou also ins Zeug legen. Bis zur vierten Folge konnte der Influencer noch überzeugen, am 17. März 2023 war dann aber Schluss - er musste gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin die Show verlassen.

Doch wer ist der erfolgreiche Influencer eigentlich? Wie wurde er berühmt? Welche Rolle spielte die Video-Plattform TikTok dabei? All diese Fragen beantworten wir hier in unserem Porträt zu Younes Zarou.

"Let's Dance" 2023 Kandidat Younes Zarou: Der Influencer war einen Monat lang ununterbrochen live

Der gebürtige Frankfurter hat es geschafft, sich innerhalb kürzester Zeit eine riesige Fanbase im In- und Ausland aufzubauen. Besonders bei Kindern ist der selbst noch sehr junge Influencer sehr beliebt. Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Infos zu Younes Zarou in einem Steckbrief zusammengefasst:

Name Younes Zarou Geburtsort Frankfurt am Main Geburtsdatum 26. Januar 1998 Alter 25 Jahre Größe 1,78 m Augenfarbe Braun

Bevor Younes Zarou berühmt wurde, studierte er Wirtschaftsinformatik. Doch schon 2019 fing er damit an, in seiner Freizeit Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok hochzuladen. Er war damit einer von Millionen jungen Menschen, die sich auf der Plattform austobten. Im Gegensatz zu den meisten anderen schaffte es Younes Zarou, mit seinen Videos große Begeisterung auszulösen. Insbesondere seine "Making of"-Videos wurden große Erfolge. In diesen zeigte er seinen Zuschauern, wie seine Videos zustande kamen.

Doch um in der großen Masse der Content-Creator nicht unterzugehen, muss man heutzutage schon etwas mehr zu bieten haben. Das scheint auch Younes klar gewesen zu sein, als er 2020 eine große Live-Aktion startete: Einen ganzen Monat lang unterhielt er seine Follower live auf seinem TikTok Kanal. Seine Aktion sprach sich schnell herum und schon bald hatte er bis zu 200.000 Zuschauer, die ihn in seinem Leben begleiteten. Anschließend gingen seine Follower-Zahlen durch die Decke. Das spiegelt sich auch in den Zahlen rund um seine Videos wieder. Einige von ihnen haben mehr als 1 Million Aufrufe. Laut web.de erhält er deshalb bis zu 20.000 Euro pro Post. Er hat also schon in jungem Alter ein beachtliches Vermögen angehäuft und könnte sich womöglich schon bald zur Ruhe setzen. Aber keine Angst: Ein früher Ruhestand scheint derzeit nicht zum Plan von Younes Zarou zu gehören.

Younes Zarou bei "Let's Dance" 2023: Er wollte ursprünglich Profi-Fußballer werden

Hinter dem jungen und erfolgreichen Influencer steckt mehr als nur jemand, der gern lustige Videos dreht. Schon in seiner Jugend hatte der zielstrebige Younes große Pläne. Zunächst wollte er, wie so viele andere Jungen auch, Profi-Fußballer werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen spielte er jedoch auch in der Jugendmannschaft eines großen deutschen Klubs, nämlich bei Eintracht Frankfurt. Diesen Traum gab er jedoch irgendwann auf und nach der Schule entschied er sich für ein Studium der Wirtschaftsinformatik. Bekanntlich fand er aber recht schnell seine wahre Leidenschaft bei TikTok.

Selbst dort bietet der 25-jährige jedoch mehr als nur Unterhaltung. Er ruft seine Follower auch immer wieder dazu auf, soziale Proteste zu unterstützen. So etwa bei den "Black Lives Matter"-Protesten in den USA. Auch für die kürzlich in der Türkei und in Syrien aufgetretene Erdbeben-Katastrophe versucht er Aufmerksamkeit zu generieren und ruft zum Spenden auf.