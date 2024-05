"Affe auf Bike" bei "Let's Dance" 2024: Influencerin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen im Porträt

Ann-Kathrin Bendixen war Kandidatin bei "Let's Dance" 2024. Die reiselustige Influencerin wurde unter ihrem Pseudonym "Affe auf Bike" bekannt. Normalerweise fährt sie mit ihrem Motorrad um die Welt, nun stellt sie sich einer neuen Herausfordung.

Am 23. Februar 2024 startete auf RTL Staffel 17 der beliebten Tanz-Show "Let's Dance". Als Kandidatin mit dabei war in diesem Jahr Ann-Kathrin Bendixen, die vielen Zuschauern vor allem unter ihrem Pseudonym "Affe auf Bike" bekannt sein dürfte. Doch nach Folge 8 musste sie die Sendung verlassen. Die 24-Jährige ist eine erfolgreiche Influencerin und Autorin. Seit August 2019 reist sie mit ihrem Motorrad um die Welt und teilt regelmäßig Eindrücke ihres abenteuerlichen Alltags auf Social Media.

Mittlerweile hat Ann-Kathrin Bendixen bereits ein Buch über ihr Leben auf Reisen veröffentlich und wurde zudem durch ihre Teilnahme an der Survival-Show "7 vs. Wild" einem breiteren Publikum bekannt. Über ihre Teilnahme bei " Let's Dance" 2024 äußerte sie sich im Vorfeld wie folgt: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung bei 'Let’s Dance', habe aber auch großen Respekt davor!"

Vor allem sei sie gespannt auf den "Bruch zwischen zwei Welten", wie sie es beschreibt: Ihrem Leben auf dem Motorrad und im Zelt und dem Fakt, als Neuling ohne Vorerfahrung auf der Tanzfläche zu stehen. Nachdem diese Erfahrung in Folge 8 aus der Show flog, kehrt sie in Folge 9 doch wieder zurück: Der Grund dafür ist, dass sie den aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Tony Bauer ersetzt.

Alle weiteren Infos zur "Let's Dance"-Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen lesen Sie hier.

Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance" 2024: Alter, Beruf und Pseudonym

Ann-Kathrin Bendixen wurde am 12. Januar 2000 in der Gemeinde Handewitt in Schleswig-Holstein geboren. Nach ihrem bestandenen Abitur begann im Jahr 2019 ihre Weltreise. Mit dabei hatte sie lediglich ein altes Motorrad, 400 Euro und einen kleinen Plüschaffen, der sie bis heute auf ihren Touren rund um den Globus begleitet. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung, sich ganz alleine auf eine Weltreise zu begeben, war eine schwere Krankheit, die Ann-Kathrin sogar in Lebensgefahr brachte.

Nach ihrer Genesung fasste sie den Entschluss, noch etwas erleben zu wollen und machte sich mit ihrem Motorrad auf den Weg. Via Social Media lässt sie die Öffentlichkeit an ihren Abenteuern teilhaben. Mittlerweile hat sich die 24-Jährige eine beachtliche Fanbase aufgebaut - alleine auf Instagram folgen der Content Creatorin über 476.000 Menschen.

Auf ihren öffentlichen Profilen nennt sich Ann-Kathrin "Affe auf Bike". Was hinter dem Pseudonym steckt? Eigenen Angaben zufolge wurde sie zu Schulzeiten gemobbt und unter anderem als "Affe" tituliert. Ihren kleinen Stoffaffen hat sie als eine Art Retourkutsche an ihre ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler immer mit dabei. Er diente ihr auch als Inspiration für den Namen "Affe auf Bike".

Name: Ann-Kathrin Bendixen

Beruf: Content Creatorin und Autorin

Content Creatorin und Autorin Geburtsdatum: 12. Januar 2000

12. Januar 2000 Geburtsort: Handewitt ( Schleswig-Holstein )

( ) Sternzeichen: Steinbock

"Let's Dance"-Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen: Autorin und Teilnehmerin bei "7 vs. Wild"

100.000 Kilometer legte Ann-Kathrin bereits auf ihrem Motorrad zurück. Während ihrer Reisen, die sie bereits durch Afrika, Asien, Nord- und Südamerika sowie große Teile Europas führten, übernachtet sie in einem Zelt. Unterwegs musste sie sich schon einigen Herausforderungen stellen, die sie an ihre persönliche Belastungsgrenze brachten. Mehrfach kämpfte sie dabei sogar "ums Überleben".

Die schönen Momente scheinen jedoch zu überwiegen - so adoptierte sie beispielsweise in Dänemark eine Katze, die heute in einem Van lebt, den Ann-Kathrin zusammen mit ihrem Partner ausgebaut hat. Dieses Projekt nahm sie über ein Jahr in Anspruch. Die Beziehung zu ihrem Freund, der sie gelegentlich bei ihren Abenteuern begleitet, hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus.

Ihr Buch "Bikergirl", in dem sie ihre Erlebnisse auf Reisen schildert, erschien 2021 und machte sie prompt zur Spiegel-Beststeller-Autorin. 2023 nahm sie an der 3. Staffel der Survival-Show "7 vs. Wild" teil, in deren Rahmen sie ein Team mit der Wildtierfotografin Hannah Assil bildete. Als eins von drei Teams bewältigte das Duo die 14 Tage in der kanadischen Wildnis ohne Probleme und gewann somit die Staffel.