"Let's Dance" 2024: Biyon Kattilathu wollte schon immer an der Show teilnehmen

Biyon Kattilathu ist als Kandidat bei "Let's Dance" 2024 dabei. Wir stellen Ihnen den Autor, Motivationstrainer und Podcaster im Porträt näher vor.

Den Sendeterminen der Sendung entsprechend betreten seit dem 23. Februar 14 Prominente das Tanzparkett bei " Let's Dance" 2024, um ihre persönliche Tanzreise anzutreten. Autor und Entertainer Biyon Kattilathu ist als Nachrücker zur 17. Staffel der Show gestoßen. Er ersetzt Simon Brunner, da der Ninja Warrior aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen kann. Gemeinsam mit 13 weiteren prominenten Teilnehmern tritt er im Wettkampf für den Titel "Dancing Star" 2024 an und muss die Jury von "Let's Dance" 2024 von sich und seiner Performance überzeugen. In der Kennenlernenshow wird entschieden, welche Promis mit welchen Tanzprofis ihre Reise beginnen.

Doch wer ist Biyon Kattilathu? Hier stellen wir Ihnen den Autor und Entertainer im Steckbrief vor. Außerdem finden Sie hier Infos zu seinen Büchern und seinen Accounts auf YouTube und Instagram.

Biyon Kattilathu bei "Let's Dance" 2024: Das ist der Steckbrief des Autors

Kattilathu wurde als Sohn indischer Einwanderer in Hagen im Ruhrgebiet geboren. Seine Mutter zog im Alter von 17 Jahren nach Deutschland und war als Krankenschwester tätig. Sein Vater kam später nach und arbeitete in einem Krankenhauslabor.

In einem Interview mit RTL kündigt Kattilathu an, dass er bereit für den Tanzwettbewerb sei und die Herausforderung genieße. Außerdem sagt er, dass auch ein bisschen Talent mitbringe, da er ca. ein halbes Jahr lang Hip-Hop getanzt habe und hoffe, dass die indischen Bollywood-Gene vererbt sind und sie ihm auf dem Tanzparkett helfen werden.

Biyon Kattilathu trat erstmals 2007 öffentlich in Erscheinung, als er sich bei "Deutschland sucht den Superstar" bewarb. Obwohl er es unter die besten 40 schaffte, reichte es nicht für die Live-Shows. Die Castingshow markierte jedoch den Beginn seiner TV-Karriere. Seitdem war er unter anderem bei "Schlag den Raab" und "Wer wird Millionär?" zu sehen, wo er 32.000 Euro gewann. Vor seinem Erfolg bei "Wer wird Millionär?" versuchte er 14 Mal, auf den Stuhl von Günther Jauch zu gelangen. 2010 war es dann endlich soweit. Zusätzlich stellte er zwei Weltrekorde auf. 2016 umarmte er innerhalb einer Minute 111 Menschen und 2017 küsste er in einer Minute 129 Menschen auf die Wange. Die Einnahmen aus diesen Aktionen spendete er an ein Kinderhospiz.

Der Motivationstrainer teilt auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram und TikTok Inhalte zur Selbstfindung. Er hält Vorträge, Workshops und praktische Seminare für große Unternehmen und Marken.

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Biyon Kattilathu im Steckbrief:

Name: Biyon Kattilathu

Geburtstag : 28. April 1984

: 28. April 1984 Geburtsort: Hagen , in Nordrhein-Westfalen

, in Beruf: Autor, Motivationstrainer und Podcaster

Autor, Motivationstrainer und Podcaster Sternzeichen: Stier

"Let's Dance" 2024: Die Bücher von Biyon Kattilathu

In seinen Büchern thematisiert er die Suche nach dem Glück und versucht den Lesern Achtsamkeit und Selbstliebe beizubringen. Insgesamt hat er bereits acht Bücher und zwei Hörbücher veröffentlicht. Sein Hörbuch "Glücksgeschichten: 20 inspirierende Erzählungen, die mein Leben verändert haben" wurde 2018 veröffentlicht und erreichte Platz 5 auf der Spiegel-Bestsellerliste für Hörbücher. 2019 und 2020 folgten drei Bücher zu den Themen Glück- und Selbstfindung und zum Aufbau von Routinen. Sein letztes Buch erschient im Jahr 2022 und schaffte es auf den zweiten Platz der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie "Hardcover Sachbuch".

Auch auf YouTube und Instagram ist Kattilathu aktiv. Dort teilt er unter anderem Videos zu den Themen Glück, Selbstfindung, die Heilung des inneren Kindes und Selbstliebe.