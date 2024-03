Let's Dance 2024: Ein Fehler kann für Tony Bauer lebensgefährlich sein

Tony Bauer ist einer der neuen Promi-Tänzer der 17. Staffel von Let's Dance. Und das, obwohl die Teilnahme für den Comedian ein gesundheitliches Risiko ist.

RTL-Let's Dance ist zurück auf der Mattscheibe. Wie gewohnt versuchen dabei zwölf Promi-Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Profitanzpartnern die Jury von "Let's Dance" 2024 und die Zuschauer vor den Empfangsgeräten mit ihren Tanzeinlagen auf dem Parkett zu überzeugen. Einer der "Promi-Frischlinge" ist der Comedian Tony Bauer. Und das, obwohl die Teilnahme an der TV-Show für den 28-Jährigen mit besonderen Risiken verbunden ist.

Let's-Dance-Kandidat Tony Bauer lag als Kind ein Jahr im Koma

Wie der Comedian gegenüber der WAZ im Interview erzählte, blickt der gebürtige Duisburger auf eine bewegte Kindheit zurück. In jungen Jahren lag er dreimal über insgesamt mehrere Monate im Koma, auch eine Transplantation musste er als Kind über sich ergehen lassen. Der Grund: Tony Bauer leidet am sogenannten Kurzdarmsyndrom. Eine Erkrankung, durch die Teile des Dünndarms fehlen. Der Comedian ist daher die meiste Zeit an Schläuche angeschlossen, die er zur Nährstoffaufnahme in einem Rucksack mit sich herumträgt. Doch wie funktioniert so die Teilnahme an RTL-Let's Dance?

Tony Bauer: Riskiert er für Let's Dance seine Gesundheit?

Tony Bauer verriet nun bei Stern TV, wie er auf dem Parkett ausnahmsweise auch ohne Rucksack stehen kann. So dürfe er nämlich den lebenswichtigen Rucksack mit den Schläuchen für die Show oder die Proben nach Absprache mit den Ärzten abnehmen. Nach seinen Auftritten muss Tony Bauer den Rucksack sofort wieder anlegen, was auch den Let's-Dance-Zuschauern bei den bisherigen Sendungen nicht entgehen konnte.

Wichtig sei vor allem, dass er sich strengstens daran halte, die Abtrennung vom Katheter steril zu halten, ansonsten drohe eine lebensgefährliche Blutvergiftung: "Ich darf halt keinen Fehler machen. Alles muss keimfrei sein," erklärt der Comedian gegenüber Stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka.

Let's-Dance-Kandidat Tony Bauer: Mit positiver Ausstrahlung in die dritte Show

Dennoch hat sich der Comedian eine positive Ausstrahlung bewahrt, von der auch die Zuschauer und die Jury bisher einen Eindruck bekommen konnten. Aber vor allem macht Tony Bauer zusammen mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan eine ordentliche Figur auf dem Parkett, was ihm den Einzug in die dritte Freitagabendshow am 15. März 2024 bescherte. Nun will der Comedian mehr. Im Stern-TV-Interview zeigt er sich siegeshungrig: "Ich glaube wirklich, ich kann gewinnen."

