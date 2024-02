Eva Padberg bei "Let's Dance" 2024: Vom Laufsteg auf das Tanzparkett

Model Eva Padberg nimmt an der aktuellen Staffel von "Let's Dance" teil. Wir stellen Ihnen das Model hier im Porträt näher vor und haben Infos zu ihren Anfängen bei Bravo Girl für Sie.

Vom Laufsteg aufs Tanzparkett: Gemeinsam mit den anderen Kandidaten bei "Let's Dance" 2024 stellt sich Model Eva Padberg in diesem Jahr der tänzerischen Herausforderungen von RTL. Vor der Sendung gab Padberg zu, zumindest kein Naturtalent zu sein: "Mein Tanzvermögen ist bisher sehr limitiert. Ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, würden mich als eher keine gute Tänzerin bezeichnen". Dem will sie vor allem mit eine guten Vorbereitung entgegenwirken: "Ich habe auch schon ein bisschen angefangen, mich darauf vorzubereiten. Und bin mir sicher, das wird das härteste Workout und das härteste Training, was ich bisher erfahren durfte." Vorbereitung hilft sicherlich auch bei ihrer Sorge "davor, dass man in der Live-Show einen Blackout hat und nichts mehr funktioniert." Zum Glück stehen den prominenten Kandidaten bei "Let's Dance" professionelle Tänzern und Tänzerinnen zur Seite, um in einem solchen Falle aushelfen zu können.

Mit dem Start der Sendetermine von Staffel 17 wird sich zeigen, ob sich Padbergs Training ausgezahlt hat. Besonders Tanzprofi Joachim Llambi, auch in diesem Jahr wieder Teil der Jury von "Let's Dance", ist schließlich nicht unbedingt für seine großzügigen Urteile bekannt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich vom Endergebnis dann in der Übertragung von "Let's Dance" 2024 im TV überzeugen. Als Moderatoren der Tanzshow treten erneut Daniel Hartwich und Vikotria Swarovski in Erscheinung.

Doch was gibt es zu wissen über Kandidatin Eva Padberg? Wie hat sie ihren Durchbruch als Model geschafft? Was ist über ihre Familie bekannt? Hier gibt es alle Informationen rund um Eva Padbergs Steckbrief, ihre Anfänge als Model bei der Zeitschrift Bravo Girl, ihren Instagram-Account und ihre Familie.

"Let's Dance" 2024: Eva Padberg im Steckbrief

Padbergs Karriere begann bereits in den 90ern, es gibt also einiges über ihr öffentliches Leben zu berichten. Aber zuerst die wichtigsten Fakten:

Name: Eva Padberg

Geburtstag : 27. Januar 1980

: 27. Januar 1980 Geburtsort: Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen Beruf: Model , Schauspielerin, Musikerin

, Schauspielerin, Musikerin Sternzeichen: Wassermann

Eva Padbergs Karriere als Modell: Anfänge im Magazin Bravo Girl

Padbergs Karriere begann 1995 im zarten Alter von 15 Jahren, als sie es damals unter die Finalisten des Castings "Bravo Girl & Boy Wahl" der Zeitschrift Bravo schaffte. Im Anschluss wurde sie von der Münchener Agentur Louisa Models unter Vertrag genommen. Danach ergatterte Padberg ihre ersten Jobs in den Modelmetropolen der Welt, bis sie 1999 nach New York umzog. Seitdem hat sie für verschiedene Magazine wie Vogue, Elle und Marie Claire gearbeitet, ist auf Fashion Weeks in Mailand, London, Paris und New York gelaufen und war das Gesicht mehrerer Werbekampagnen.

"Let's Dance"-Kandidatin Eva Padberg auf Instagram

Als Model ist Eva Padberg es gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Die Plattform Instagram bietet ihr die Möglichkeit, ihre Fotos weiter zu zirkulieren und Follower zu generieren. Unter dem Accountnamen "thepberg" teilt sie dort neben privateren Aufnahmen auch Bilder von Fotoshootings und ihren anderen Auftritten vor TV-Kameras - so auch ein kurzes Video zu ihrer Teilnahme an " Let's Dance" 2024:

Eva Padberg bei "Let's Dance" 2024 - Das teilt sie von ihrer Familie

Auf Instagram teilt Padberg auch Einblicke in ihr Privatleben. Sie postet dort Fotos zusammen mit ihrem Ehemann Niklas Worgt, mit dem sie seit 2006 verheiratet ist. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter, die vor knapp 5 Jahren geboren wurde.

Mit Niklas Worgt ist Padberg nicht nur privat sondern auch beruflich verbunden: Die beiden betreiben das gemeinsame Musikprojekt Dapayka & Padberg, das nach eigenen Angaben der Stilrichtung Minimal zuzuordnen ist. Darüber hinaus war Padberg auch immer wieder als Sängerin aktiv. Seit 2005 hat sie insgesamt 5 Alben veröffentlicht. Ihr bislang letztes Album erschien 2017 und trägt der Titel "Harbour". Zudem zählen laut ihrer Hompage 24 Singles zu ihrer Diskografie. Zumindest ein gewisses Rhythmusgefühl dürfte sie also mit zu "Let's Dance" bringen.