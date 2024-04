Kandidaten bei "Let's Dance" 2024: Das sind die Teilnehmer in Staffel 17

2024 läuft Staffel 17 der Tanzshow "Let's Dance" auf RTL. Wer sind die Teilnehmer? Wir haben alle Kandidaten, die das Tanzbein schwingen, im Überblick.

Runde 17 für Cha-Cha-Cha, Rumba und Foxtrott - seit Februar 2024 läuft wieder "Let's Dance" im TV bei RTL. Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Prominente treten an, um sich auf der Tanzfläche zu beweisen. Dafür bekommen sie einen Profitänzer beziehungsweise eine Profitänzerin an die Seite gestellt, mit der sie gemeinsam Woche für Woche hart trainieren, um sich die verschiedenen Tanzstile anzueigenen. Klassiker wie Quickstepp und Wiener Walzer waren dabei bisher fast in jeder Staffel vertreten, hin und wieder fällt die Wahl aber auch auf ausgefallenere Tänze wie Bachata oder Merengue. Bewertet wird das Ganze von einer strengen Jury, bestehend aus Tänzerin Motsi Mabuse, Model Jorge González und Tänzer Joachim Llambi.

Wer schwebt 2024 bei " Let's Dance" übers Parkett? Wir haben alle Informationen rund um Teilnehmer und Teilnehmerinnen von "Let's Dance" in Staffel 17. Außerdem gibt es eine Änderung unter den Kandidaten.

Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2024: Die Teilnehmerinnen in Staffel 17

Ann-Kathrin Bendixen (23)

Die 23-Jährige ist Influencerin und Autorin mit Fachgebiet "Motorrad". Bekannt geworden ist sie unter anderem mit ihrem Instagram-Account "Affe auf Bike", auf dem sie ihre Follower und Followerinnen an ihrer Weltreise auf dem Motorrad teilhaben lässt.

Ann-Kathrin Bendixen Foto: RTL / Arya Shirazi

Jana Wosnitza (29)

Jana Wosnitza ist Sportjournalistin und -moderatorin. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Berichterstattung über die US-amerikanische Football Liga NFL. Mit entsprechendem Ehrgeiz tritt sich auch bei "Let's Dance" an: "Am meisten reizt mich die sportliche Herausforderung", sagte die 29-Jährige gegenüber RTL.

Jana Wosnitza Foto: RTL / Arya Shirazi

Sophia Thiel (28)

Die Puste sollte ihr auf dem Tanzparkett so schnell nicht ausgehen, schließlich wurde Sophia Thiel vor allem als Fitnessinfluencerin bekannt. Auf Instagram und YouTube zeigt sie sich ihren Fans in Plank, Squat und auf der Hantelbank und hat sich damit im Laufe der Jahre eine gewalte Fanbasis erarbeitet: Über 1,3 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram.

Sophia Thiel Foto: RTL / Arya Shirazi

Lulu (31)

Lulu (bürgerlich Sophia-Luisa Lewe) ist die kleine Schwester von Sarah Connor und tritt auch beruflich in ihre Fußstapfen; auf den Sozialen Medien präsentiert sie sich vor allem als Sängerin und hat bereits einige eigene Songs veröffentlicht. Ihrem Instagram-Account kann man allerdings auch entnehmen: Sophia-Luisa hat einen Master in Erziehungswissenschaften.

Lulu möchte mit ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" aus dem Schatten ihrer Schwester Sarah Connor treten. Foto: RTL / Arya Shirazi

Kandidaten bei "Let's Dance" 2024: Die Teilnehmer in Staffel 17

Detlef D! Soost (53)

Detlef Soost hat im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern einen gewaltigen Vorteil: Er hat bereits zuhauf Erfahrung als Tänzer auf der Bühne gesammelt. Allerdings in ganz anderen Sparten des Sports, denn Soost ist vor allem als HipHop-Tänzer und -Trainer aktiv. Einem breiteren TV-Publikum dürfte er vor allem durch die Castingshow "Popstars" bekannt sein, in der er angehende Stars und Sternchen auf der Bühne gecoached hat. Bei "Let's Dance" 2024 wird sich zeigen, ob er sein Rhythmusgefühl ohne Weiteres auf Walzer und Co. übertragen kann.

Detlef D! Soost Foto: RTL / Arya Shirazi

Tony Bauer (27)

Tony Bauer stand bisher vor allem für Comedy auf der Bühne, das Tanzbein hat er noch nicht geschwungen. Er geht besonders ehrgeizig an die Herausforderung ran, gegenüber RTL sagte er: "Ich bin nicht der Typ, der einfach dabei sein will. Wenn, dann will ich das Ding auch holen." Ab Februar wird sich zeigen, ob Bauers Kontrahenten bei seiner Performance das Lachen vergeht.

Tony Bauer Foto: RTL / Arya Shirazi

Mark Keller (58)

Keller ist Schauspieler und Sänger - die entsprechende Bühnenpräsenz bringt er also auf jeden Fall mit zu "Let's Dance". Seinen Durchbruch erlebte Keller bereits 1989 als er in der "Rudi Carell Sow" Dean Martin imitierte. Aktuell ist er vor allem in seiner Rolle als Dr. Alexander Kahnweiler in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" zu sehen.

Mark Keller Foto: RTL / Arya Shirazi

Stefano Zarrella (32)

Vielleicht ist es mit seinem Perfomance-Talent ja nicht weit, schließlich ist Stefano Zarrella der jüngere Bruder von Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella. Und dieser hat bereits 2017 sein Glück bei "Let's Dance" versucht, schied allerdings im Halbfinale aus. Abseits der Tanzfläche hat Stefano sich eine Ruf als Food-Influencer aufgebaut. Auf Instagram zeigt er regelmäßig seine Kreationen - zumindest die Stärkung nach der Tanzeinheit ist damit gesichert.

Stefano Zarrella Foto: RTL / Arya Shirazi

Gabriel Kelly (22)

Der Nachname Kelly kommt nicht von ungefähr: Gabriel ist der Sohn von Angelo Kelly, der vor allem als Sänger und Musiker der Kelly-Family bekannt wurde. Auch der Junior ist als Musiker tätig, geht stilistisch aber in eine ganz andere Richtung: Unter seinen bisherigen Veröffentlichungen sind Titel wie "Fick dich" oder "Kauf dies, kauf das". In den dazugehörigen kurzen Clips auf Instagram sieht man ihn auch ein wenig tanzen - ob das aber auch für Rumba und Cha-Cha-Cha reicht, wird sich bei "Let's Dance" 2024 zeigen.

Gabriel Kelly Foto: RTL / Arya Shirazi

Biyon Kattilathu (39)

Damit der Sender mit der gewohnten Teilnehmerzahl starten kann, springt kurzerhand Biyon Kattilathu für Simon Brunner ein. Der 39-Jährige ist Entertainer, Podcaster und Buchautor. Zu seinen Werken zählen unter anderem "P.S. Ich liebe mich", "Weil ich es wert bin" oder "Weil jeder Tag besonders ist". Im Interview mit RTL sagte er, "Ich freue mich mega bei 'Let's Dance' dabei zu sein und bin sehr dankbar, dass mir diese Chance gegeben wurde! Ein Traum wird Realität – so schön!". Ob ihm seine Einstellung auch auf dem Tanzparkett weiterbringen wird, zeigt sich bei den diesjährigen Sendeterminen von "Lets's Dance" 2024 .

Biyon Kattilathu Foto: RTL / Arya Shirazi

"Let's Dance" 2024: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Für einige der Kandidaten zerplatzt der Traum von "Let's Dance" 2024 früher als erhofft. Hier finden Sie eine Übersicht der bisher ausgeschiedenen Kandidaten:

Maria Clara Groppler (24)

Für Maria Clara Groppler war die Teilnahme an "Let's Dance" wohl ein Langzeitprojekt: Bereits 2021 postet sie eine Story auf Instagram mit dem Titel "Das ist meine Bewerbung für 'Let's Dance'". Die Bewegungen hier sehen noch etwas ungelenk aus, aber dafür gibt es ja bekanntlich die prominenten Trainer. Trotzdem kam Maria nicht weit. Bereits in der ersten Show musste sie "Let's Dance" wieder verlassen.

Tillman Schulz (33)

Tillman Schulz' natürliches Habitat ist eigentlich auf der anderen Seite des Jury-Pults. Schließlich richtet er als Teil des "Höhle der Löwen"-Ensembles regelmäßig über neue Erfindungen, die Startup-Gründer zu ihm und seinen Kollegen in die Sendung bringen. Die "Let's Dance" Jury sah aber wohl in Tillman kein lohnendes Investment, und so musste er nach Show 2 die Sendung bereits wieder verlassen.

Eva Padberg (44)

Eva Padberg wurde in erster Linie als Model bekannt. Gute Voraussetzungen für "Let's Dance", beim Catwalk über die Laufstege der Welt muss man schließlich auch Taktgefühl beweisen. Dieses hat aber nur bis Folge 3 ausgereicht, danach war für das Model Schluss in der Show.

Eva Padberg Foto: RTL / Arya Shirazi

Lina Larissa Strahl (25)

Strahl ist vor allem als Schauspielerin und Sängerin bekannt; ihre Karriere begann bereits früh: 2013 gewann sie den vom KIKA ausgetragenen Wettbewerb "Dein Song". Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie als Bibi in den "Bibi & Tina"-Filmen von Regisseur Detlev Buck bekannt. Tanzerfahrung vor der Kamera hat Strahl bereits gesammelt, denn 2019 war sie Kandidatin bei der Sat.1-Sendung "Dancing on Ice". Mit einem Cha-Cha-Cha endete ihre Reise durch die Show in Folge 4.