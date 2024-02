Lina Larissa Strahl bei "Let's Dance 2024": Die Schauspielerin und Sängerin im Porträt

Lina Larissa Strahl ist nicht nur Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin, sondern wagt sich jetzt auch auf das Parkett von "Let's Dance 2024".

14 Paare wirbeln in der 17. Staffel von "Lets Dance 2024" wieder über das Parkett. Am 23. Februar 2024 startet laut offiziellen Sendeterminen von "Let's Dance 2024" die aktuelle Staffel mit der Kennenlernshow. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren sowohl die Kennenlernshow als auch die zwölf darauf folgenden Live-Shows. Bewertet werden die Kandidaten und Kandidatinnen von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Auch Lina Larissa Strahl wagt sich in dieser Staffel vor die strengen Augen der Jury von "Let's Dance".

Obwohl sie bei "Dancing on Ice" bereits Erfahrungen gesammelt hat und auf dem Eis sogar den dritten Platz belegte, sagt Lina im Interview mit RTL: "Für mich ist ' Let's Dance' eine völlig neue Herausforderung." Wer ist Lina Larissa Strahl und was erwartet die junge Frau bei "Let's Dance 2024"? Wir stellen die Schauspielerin und Sängerin im Porträt näher vor.

Lina Larissa Strahl bei "Let's Dance 2024": Lieder und Konzerte der Sängerin

Lina Larissa Strahl wurde am 15. Dezember 1997 in Seelze bei Hannover geboren. Schon früh begann sie zu singen. Im Jahr 2013 nahm sie dann am KiKA-Gesangswettbewerb "Dein Song" teil und gewann diesen sogar. Von da an steckte sie viel Zeit in ihre Musik bis sie 2016 dann ihr erstes Album rausbrachte. In den beiden darauf folgenden Jahren wurde die junge Sängerin in der Kategorie "Künstlein Pop National" für den Echo nominiert. Ihr aktuelles Studioalbum heißt "24/1" mit dem sie im April 2023 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz tourte. Für das Jahr 2024 wurde bisher jedoch nur ein Open-Air Konzert angekündigt. Am 26. Mai 2024 tritt sie in Leipzig auf.

Jetzt ist Lina Larissa Strahl aber erstmal eine der Kandidaten und Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2024. "Diese Show ist für mich eine Chance, die mir ermöglicht, aus meiner Komfortzone herauszutreten und mich vielleicht auch auf eine ganz neue Weise künstlerisch zu entfalten", erzählt sie im Interview mit RTL. Mindestens genau so groß wie die Vorfreude sei jedoch auch der Respekt vor der neuen Herausforderung.

Steckbrief von Lina Larissa Strahl:

Geburtsdatum: 15. Dezember 1997

15. Dezember 1997 Geburtsort: Seelze bei Hannover

bei Wohnort: Hamburg

Sternzeichen: Schütze

Schütze Beruf: Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin

Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin Instagram : _lina_official_

_lina_official_ TikTok : linaofficial

"Let's Dance 2024": Filme von Lina Larissa Strahl

Neben ihrer Karriere als Singer und Songwriterin hat sich Lina Larissa Strahl auch einen Namen als Schauspielerin gemacht. Von 2013 bis 2017 spielte sie die Bibi Blocksberg in den "Bibi und Tina"- Filmen. Auch als Synchronsprecherin war sie in den letzten Jahren tätig. Ihre bekannteste Rolle dürfte dabei die Stimme der Hauptrolle in dem Disney-Film "Vaiana" sein. Auch für ihre Arbeit als Schauspielerin wurde Lina bereits ausgezeichnet. Im Jahr 2019 erhielt sie den Young ICON Award in der Kategorie "Schauspiel".

Filme von Lina Larissa Strahl im Überblick:

Bibi & Tina – Der Film" (2013)

& Tina – Der Film" (2013) Bibi & Tina: Voll verhext! (2014)

& Tina: Voll verhext! (2014) Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs (2016)

& Tina: Mädchen gegen Jungs (2016) Synchronsprecherin in Vaina (2016)

(2016) Bibi & Tina: Tohuwabohu Total (2017)

& Tina: Tohuwabohu Total (2017) Synchronsprecherin in Chaos im Netz (2018)

Synchronsprecherin in Booksmart (2019)

(2019) Synchronsprecherin in UglyDolls (2019)

(2019) Alle für Ella (2022)

