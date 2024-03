Lulu bei "Let's Dance" 2024: Die Schwester von Sarah Connor will aus ihrem Schatten treten

Lulu (LVLV) ist Sängerin, die Schwester von Sarah Connor und 2024 Kandidatin bei "Let's Dance". Mit ihrer Teilnahme will sie endlich dem Schatten ihrer Schwester entfliehen.

Lulu heißt eigentlich Sophia-Luisa Lewe und ist Sängerin. Die musikalische Ader liegt dabei in der Familie. Ihre Schwester ist Sarah Connor und ebenfalls Sängerin. Jetzt probiert sich Lulu als Kandidatin bei "Let's Dance" 2024: "Ich war früher Springreiterin und liebe sportliche Herausforderungen", erzählt sie im Interview mit RTL.

In der Show muss sie neben dem Publikum auch die Jury von "Let's Dance" 2024 überzeugen. Wie auch in den letzten Jahren besteht diese aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González: "Obwohl ich Respekt vor dem Urteil der Jury und dem vielen Training habe, freue ich mich wahnsinnig darauf zu diesem Abenteuer antreten zu dürfen!" Die Moderation von "Let's Dance" 2024 übernehmen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Aber wer ist Lulu genau und was erwartet die 31-Jährige bei " Let's Dance 2024"? Alle Infos zur Sängerin lesen Sie hier.

"Let's Dance" 2024: Die Schwestern Lulu und Sarah Connor

Bei Lulu liegt die Musik in der Familie. Bereits mit neun Jahren hatte Lulu ihren ersten Auftritt in einem Musikvideo ihrer Schwester Sarah Connor. In "From Sarah with Love" spielte sie die jüngere Version ihrer großen Schwester. "Seit dem stand ich eigentlich immer im Schatten meiner Schwester", erzählt sie im Interview mit RTL. Unter Lulus Geschwistern sind außerdem noch weitere bekannte Gesichter. Anna-Maria Ferchichi ist ebenfalls eine Schwester von Lulu und die Frau an der Seite von Rapper Bushido. Auch im Reality-TV hat die Familie Fuß gefasst. Lulu war lange Teil der Reality-Show "Sarah und Marc – Crazy in Love" auf RTL2. Die Show begleitete Sarah Connor und ihr Ex Marc Terenzi damals bei ihren Hochzeitsvorbereitungen.

Der Vergleich zu ihrer großen Schwester ist für die 31-Jährige Lulu manchmal gar nicht so einfach: "Ich hoffe, dass ich es schaffe aus dem Schatten irgendwann herauszutreten." Ihr TV-Comeback mit der Teilnahme bei "Let's Dance" könnte ihr dabei helfen. "Ich glaube auch das "Let's Dance" für mich eine gute Chance ist, den Leuten da draußen zu zeigen, dass ich mehr bin als nur die kleine Schwester von Sarah Connor", erzählt Lulu im Interview.

Steckbrief von Lulu:

Geburtsdatum: 28. Februar 1992

28. Februar 1992 Geburtsort: Delmenhorst ( Niedersachsen )

( ) Sternzeichen: Fische

Fische Wohnort: Berlin

Beruf: Sängerin

Lulu bei "Let's Dance" 2024: Neue Musik unter dem Namen "LVLV"

Geboren wurde Lulu 1992 in Delmenhorst in Niedersachsen als eines von neun Kindern. Ihre Jugend verbrachte sie dann in der Nähe von Bremen bis sie sich für ihre Wahlheimat Berlin entschied. Ihre Gesangskarriere startete sie bereits mit 16 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt erhielt Lulu einen eigenen Plattenvertrag bei "X-Cell" und veröffentlichte noch im gleichen Jahr ihre Debüt-Single. Mit "Crush on you" landete sie auf Platz 16 der deutschen Charts. Ihre Schwester erreichte mit ihrer Debüt-Single im Jahr 2001 Platz 20. Im Juli 2023 brachte Lulu ihre neue Singel raus. Mit "Vergessen" leitet sie eine neue Ära in ihrer Gesangskarriere ein. In Zukunft singt Lulu deutsch und unter dem Künstlernamen "LVLV". (lob)