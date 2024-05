"Let's Dance" 2024: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 17

Staffel 17 der beliebten Tanzshow "Let's Dance" 2024 läuft derzeit auf RTL. Die Sendetermine und alle Infos zu den neuen Folgen haben wir hier für Sie.

Seit 2006 wird die Live-Tanzshow "Let's Dance" Jahr für Jahr auf RTL ausgestrahlt. Das Konzept der Sendung ist recht simpel: Vierzehn tanzbegeisterte Promis bilden mit ausgebildeten Profitänzern und -Tänzerinnen Paare. Diese werden traditionell in der Kennenlernshow bekannt gegeben. Anschließend treten die Kandidaten mit ihren jeweiligen Tanzpartnern Woche für Woche gegen die prominente Konkurrenz an, indem sie die zuvor erlernten Tänze der Jury präsentieren. Für einen Tanz können die Paare maximal dreißig Punkte absahnen.

Am Ende jeder Liveshow entscheiden die Fernsehzuschauer durch ihre Anrufe mit, welche Teilnehmer in die nächste Runde einziehen dürfen. Die Ergebnisse der Zuschauerwertung werden dabei in der Regel nicht veröffentlicht. Für die Promis besteht die eigentliche Herausforderung darin, innerhalb kürzester Zeit neue Choreographien zu erlernen, um diese während den Liveshows möglichst fehlerfrei der Jury zu präsentieren.

Wann die 17. Staffel von " Let's Dance" begann, an welchen Tagen die Sendung im TV verfolgt werden kann und welche Promis diesmal mit dabei sind, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Start von "Let's Dance" 2024: Wann hat Staffel 17 begonnen?

Staffel 17 von "Let's Dance" 2024 startete im Februar - genauer genommen am Freitag, dem 23. Februar 2024. In dieser Folge fand die traditionelle Kennenlern-Sendung statt, in der sich entschied, welcher Promi mit welchem Profitänzer aufs Parkett gehen wird.

"Let's Dance": Sendetermine von Staffel 17

Traditionell läuft "Let's Dance" immer freitagsabends ab 20.15 Uhr auf RTL. Diese festen Sendezeiten gelten auch für Staffel 17 der Tanzshow. Außerdem wird die Sendung auch als Stream bei RTL+ verfügbar sein. Nach der Kennenlern-Folge gibt es 12 Live-Shows. Hier gibt es eine Übersicht zu den Sendeterminen:

Wo läuft "Let's Dance" 2024 live im TV und Stream?

Wie oben bereits erwähnt, findet die Übertragung der 17. Staffel von "Let's Dance" wie gewohnt im Free-TV auf RTL statt. Alternativ kann die Sendung im Livestream bei RTL+ verfolgt werden. Zudem sind ganze Folgen nach der Ausstrahlung im Fernsehen für gewöhnlich eine Zeit lang kostenlos in der RTL-Mediathek abrufbar. Für den Live-Stream benötigen Sie ein Abo bei RTL+. Die günstigste Variante kostet derzeit 6,99 Euro pro Monat.

Wer sitzt in der Jury bei "Let's Dance" 2024?

Im Vergleich zu den vorherigen Staffeln bleibt die Jury von "Let's Dance" auch in diesem Jahr unverändert. Die tänzerischen Darbietungen der Promis werden 2024 wieder von Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi bewertet.

Wer moderiert die 17. Staffel von "Let's Dance?"

Genau wie die Jury bleibt auch das Moderatoren-Duo aus Daniel Hartwich und Victoria Swarowski bestehen. Für Letztere ist es bereits das siebte Mal, dass sie "Let's Dance" moderiert. 2018 trat sie in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Sylvie Meis. 2016 wirbelte Swarowski noch selbst über das Parkett und konnte die Tanzshow an der Seite von Profitänzer Erich Klann gewinnen.

Das sind die Kandidaten bei "Let's Dance" 2024

Folgende Promis kämpfen als Kandidaten bei "Let's Dance" 2024 um den Sieg:

Ann-Kathrin Bendixen , Content Creatorin und Autorin

, Content Creatorin und Autorin Detlef Soost , Choreograph

, Choreograph Eva Padberg , Model

Gabriel Kelly , Sänger

, Sänger Jana Wosnitza , Sportjournalistin und NFL-Moderatorin

, Sportjournalistin und NFL-Moderatorin Lina Larissa Strahl , Schauspielerin und Singer-Songwriterin

Lulu , Popsängerin

, Popsängerin Maria Clara Groppler , Comedienne

Mark Keller , Schauspieler und Sänger

, Schauspieler und Sänger Sophia Thiel , Content Creatorin

Stefano Zarrella, Food-Creator

Tillmann Schulz, Unternehmer und " Die Höhle der Löwen "-Investor

Tony Bauer, Comedian

Biyon Kattilathu, Autor und Entertainer

Bei den Kandidaten hat sich eine Änderung ergeben. Simon Brunner kann aus persönlichen Gründen nicht an der Sendung teilnehmen. An seine Stelle tritt Biyon Kattilathu.