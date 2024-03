Stefano Zarrella bei "Let's Dance" 2024: Der Influencer und Food-Blogger im Porträt

Stefano Zarrella ist als Kandidat bei "Let's Dance" 2024 dabei. Der Influencer und Food-Blogger mit italienischen Wurzeln freut sich schon darauf, die Küche gegen das Tanzparkett zu tauschen.

Bereits am 23. Februar ging es los mit "Let's Dance" 2024. Die Jury-Mitglieder, Profitänzer und Promis der 17. Staffel stehen bereits fest. Als einer der vierzehn prominenten Teilnehmer ist diesmal Stefano Zarrella mit dabei. Der in Köln lebende Influencer ist der kleine Bruder von Musiker und Moderator Giovanni Zarrella und insbesondere für seine Kochvideos bekannt, die er regelmäßig mit seiner großen Fangemeinde auf Instagram teilt.

Seiner neuen Herausforderung bei " Let's Dance" 2024 blickt der 33-Jährige mit großer Euphorie entgegen: "Ich freue mich mega auf die bevorstehende Reise und bin ganz gespannt auf die anderen Kandidaten, auf die Jury und vor allem freue ich mich sehr, ein Teil der diesjährigen Staffel zu sein!"

Demnach hat er also kein Problem damit, die Küche vorübergehend gegen das Tanzparkett zu tauschen. Alle Infos zum "Let's Dance"-Teilnehmer Stefano Zarrella lesen Sie hier.

Stefano Zarrella bei "Let's Dance" 2024: Wohnort, Familie und Beruf

Geboren wurde Stefano Zarrella am 9. Dezember 1990 in Hechingen, Baden-Württemberg. Neben seinem Bruder Giovanni hat er auch noch eine Schwester namens Maria. Die italienischen Eltern der Geschwister, Clementina und Bruno, betrieben lange Zeit eine Trattoria in Deutschland, somit wurde Stefano die Leidenschaft zum Kochen praktisch in die Wiege gelegt. Er wuchs zweisprachig auf und legte 2011 sein Abitur am Gymnasium Hechingen ab.

Inzwischen hat er seinen Heimatort verlassen und lebt in der Rhein-Metropole Köln. Seit 2012 ist er auf Instagram zu finden. Nachdem er das Kochen ursprünglich nur als Hobby betrachtete, wurde während der Corona-Pandemie schließlich mehr daraus: Im Jahr 2020 begann Stefano, Kochvideos auf Instagram zu posten. Mit der Zeit hat er sich auf der Social-Media-Plattform eine beachtliche Fangemeine aufgebaut, mittlerweile folgen ihm dort nämlich rund 1,8 Millionen Menschen.

Die Kochvideos sind weiterhin ein wesentlicher Bestandteil seines Contents. Darin teilt er regelmäßig verschiedene Rezepte mit seinen Followern - viele davon entstammen seiner eigenen Familie. Zudem ist der 33-Jährige auch auf YouTube und TikTok aktiv und betreibt neben seiner Tätigkeit als Food-Blooger auch eine Marketing-Agentur für Influencer. Damit geht einher, dass er regelmäßig Events veranstaltet. Unter anderem war Stefano als Künstlermanger für den Sänger Pietro Lombardi tätig.

Name: Stefano Zarrella

Beruf: Influencer und Food-Blogger

und Food-Blogger Geburtsdatum: 9. Dezember 1990

9. Dezember 1990 Geburtsort: Hechingen ( Baden-Württemberg )

( ) Wohnort: Köln ( NRW )

( ) Sternzeichen: Schütze

"Let's Dance"-Kandidat Stefano Zarrella: Kochbuch-Autor und Synchronsprecher

Heute zählt er zu den angesagtesten Food-Creatorn Deutschlands. Im März des Jahres 2023 ging Stefano schließlich unter die Autoren und veröffentlichte sein erstes eigenes Kochbuch mit dem Titel "Unglaublich Lecker: 60 einfache Rezepte für jeden Tag". Damit feierte er einen großen Erfolg, an den er gerne anknüpfen möchte: Ein zweites Kochbuch steht bereits in den Startlöchern.

In der Vergangenheit übernahm er zudem einen Auftrag als Synchronsprecher. Im Trickfilm "Luca", der 2021 erschien, lieh er einer Figur namens "Ciccio" seine Stimme. Vor der Kamera agiert Stefano häufig nicht alleine, sondern in Gesellschaft anderer Promis, darunter seine Schwägerin Jana Ina Zarrella, Pietro Lombardi, Sophia Thiel oder Sally Özcan. Wenn es darum geht, ein Familienrezept zu präsentieren, tauchen nicht selten auch seine Eltern in den Kochvideos auf.

Zu seiner Familie gehört seit 2023 auch ein kleiner Dackel, der auf den Namen Rocky hört. Da Stefano in Köln lebt, wo "Let's Dance" 2024 gedreht wird, muss der Vierbeiner während der Staffel wohl nicht ganz auf sein Herrchen verzichten.