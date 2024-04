"Let's Dance" 2024: In Show 8 stehen heute die Jury-Team-Tänze an

In Show 8 von "Let's Dance" 2024 müssen alle Kandidaten gleich zwei Mal aufs Tanzparkett. Wir haben alle Infos dazu, welche Tänze es in Ausgabe 8 zu sehen gibt.

Die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten verringert sich nach jedem der Sendetermine von "Let's Dance" 2024, jede Woche scheidet einer der Promis bei "Let's Dance" 2024 aus. Für die Verbliebenen bedeutet das jetzt doppelte Arbeit, denn in Show 8 müssen sie gleich zwei Tänze aufs Parkett zaubern. Zum einen müssen sie weiterhin einen Tanz mit den Profi-Tänzern und -Tänzerinnen von "Let's Dance" hinlegen. Die zweite Herausforderung heißt diese Woche Jury-Team-Tänze. Dabei haben die Juroren der Tanzshow Teams aus den diesjährigen Kandidaten zusammengestellt, mit denen sie nun gegeneinander antreten - dabei geht es für die Jurymitglieder um nicht weniger als ihre Tänzerehre.

Die Übertragung von "Let's Dance" 2024 startet am Freitag, dem 26. April 2024, in gewohnter Manier um 20.15 Uhr auf RTL.

Sie wollen wissen, was die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten in Show 8 aufs Parkett legen und wie sie die Team-Jury-Tänze absolvieren? Hier gibt es alle Informationen rund um die Tänze in Show 8 von " Let's Dance" am 26. April 2024.

Wer tanzt was? Das sind die Tänze in Show 8 von "Let's Dance" 2024

Insgesamt kämpfen noch sieben Kandidatinnen und Kandidaten um den Sieg bei "Let's Dance" 2024. Diese Tänze führen sie gemeinsam mit ihren Profipartnern und -partnerinnen in Show 8 auf:

Content-Creatorin Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin

Zu "Say My Name" von David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin legen Bendixen und Lusin einen Samba hin.

Sportjournalistin Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov

Wosnitza und Garbuzov tanzen einen Quickstep zu "I Want You To Want Me" von Letters To Chloe.

Sängerin Lulu mit Massimo Sinató

Lulu und Sinató präsentieren einen Contemporary zu "Crazy" von Natalie Jane.

Coach Detlef D! Soost mit Ekaterina Leonova

Zu "Friend Like Me" von Robbin Williams tanzt Detlef D! Soost und Partnerin einen Quickstep.

Schauspieler Mark Keller mit Kathrin Menzinger

Von Mark Keller und Kathrin Menzinger gibt es einen Samba zu "Copa Cabana (At The Copa)" von Barry Manilow.

Comedian Tony Bauer mit Anastasia Stan

Einen Paso Doble zu "The Good The Bad The Ugly" von Ennio Morricone wollen Tony Bauer und Anastasia Stan hinlegen.

Sänger Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev

Zu "Mad World" von Tears For Fears zeigen Kelly und Dzumaev einen Wiener Walzer.

Darüber hinaus gilt es aber noch eine zweite Herausforderung zu bestreiten in Show 8, denn auch die sogenannten Jury-Team-Tänze stehen an. Dafür wurden die Kandidatinnen und Kandidaten in die Teams der Jurymitglieder Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González eingeteilt. Die Juroren haben sich dann eine Choreographie für ihr Team überlegt und die Woche über mit ihnen geübt.

In Show 8 treten die Teams gegeneinander an und im Anschluss entscheiden die Zuschauer per Voting, welches Team am besten abgeschnitten hat. Für die Juroren geht es dabei zwar nominell um nichts, denn sie können ja nicht ausscheiden - gleichzeitig ist es für sie natürlich eine Frage der Tänzerehre, das eigene Team am besten vorzubereiten. Für die Kandidatinnen und Kandidaten werden die Punkte aus Einzel- und Teamtanz letztendlich verrechnet. Das sind die Teams in Folge 8 von "Let's Dance" 2024:

Team Motsi : Lulu & Massimo Sinató , Ann-Kathrin Bendixen & Valentin Lusin

: Lulu & , & Team Joachim : Tony Bauer & Anastasia Stan , Mark Keller & Kathrin Menzinger , Detlef Soost & Ekaterina Leonova

Tony Bauer & , & , & Ekaterina Leonova Team Jorge : Gabriel Kelly & Malika Dzumaev, Jana Wosnitza & Vadim Garbuzov

(reil)