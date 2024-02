"Let's Dance" 2024: Das sind die Tanzpaare der 17. Staffel

Die Tanzpaare bei "Let's Dance" 2024 stehen fest. Alle Infos darüber, wer ab sofort mit wem tanzt und wie die Kennenlernshow verlief, gibt es hier.

Es ist soweit: Bei RTL wird ab sofort wieder getanzt. Am 23. Februar startete "Let's Dance" 2024 mit der traditionellen Kennenlernshow. Die 14 prominenten Teilnehmer der 17. Staffel performten gemeinsam mit den Profitänzern von "Let's Dance" 2024 ihre einstudierten Gruppentänze. Die ersten Punkte wurden von der Jury verteilt, zudem erfuhren die Promis, welcher Profi ihnen in den nächsten Wochen das Tanzen beibringen wird.

Welche Tanzpaare künftig über das " Let's Dance"-Parkett fegen, welche Tänze in der Kennenlernshow präsentiert wurden und wer sich die Wildcard sichern konnte, lesen Sie hier.

"Let's Dance" 2024: Die ersten Tänze der Promis - wer bekommt die Wildcard?

Eröffnet wurde die Kennenlernshow wie gewohnt von den Profitänzern, welche die neue Staffel mit einem spektakulären Opening einläuteten. Anschließend wagten sich die Promis erstmals aufs Tanzparkett und präsentierten der Jury von "Let's Dance" 2024 ihre einstudierten Gruppentänze. Den Anfang machten Maria Clara Groppler, Sophia Thiel und Tony mit einem Charleston. Einen positiven ersten Eindruck hinterließ dabei die Comedienne Maria Clara Groppler, die für ihre Performance mit 16 Punkten seitens der Jury belohnt wurde.

Einen Punkt mehr erhielt derweil Sängerin Lulu, die gemeinsam mit Jana Wosnitza und Lina Larissa Strahl einen Cha Cha Cha tanzte. Getoppt wurde ihre Punktzahl nur von Gabriel Kelly. Der 22-Jährige überzeugte beim Wiener Walzer, den er zusammen mit Mark Keller und Tillman Schulz einstudiert hatte und erhielt dafür 18 Punkte von Joachim Llambi und Co. Die niedrigste Wertung ging unterdessen an den "Die Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz - er bekam für seinen Auftritt insgesamt sieben Punkte.

Die Wildcard sicherte sich schließlich Gabriel Kelly, der damit in der nächsten Sendung vor dem Ausscheiden geschützt ist. Weitere Höhepunkte der Kennenlern-Show waren der Auftritt der Vorjahressieger Anna Ermakova und Valentin Lusin und natürlich die Verpartnerung von Promis und Profis. Die Moderatoren von "Let's Dance" 2024, Victoria Swarovksi und Daniel Hartwich, verkündeten zum Ende der Sendung hin die Paarungen.

Das sind die Tanzpaare bei "Let's Dance" 2024

Folgende Tanzpaare schwingen ab sofort bei "Let's Dance" 2024 das Tanzbein:

Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov

und Vadim Garbuzov Sophia Thiel und Alexandru Ionel

und Eva Padberg und Paul Lorenz

und Paul Lorenz Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke

und Zsolt Sándor Cseke Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin

und Mikael Tatarkin Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin

und Lulu und Massimo Sinató

Tony Bauer und Anastasia Stan

Detlef Soost und Ekaterina Leonova

Biyon Kattilathu und Marta Arndt

Mark Keller und Kathrin Menzinger

und Tillman Schulz und Patricija Ionel

und Patricija Ionel Gabriel Kelly und Malika Dzumaev

und Malika Dzumaev Stefano Zarrella und Mariia Maksina

"Let's Dance" 2024: Dann läuft die nächste Folge der Tanzshow

Die Sendetermine von "Let's Dance" 2024 fallen ausschließlich auf Freitagabende. Die nächste Folge läuft am 1. März 2024 ab 20.15 Uhr. Wie bereits erwähnt, übernimmt der Sender RTL die Übertragung von "Let's Dance" 2024. Folglich gibt es die einzelnen Folgen der Tanzshow im Free-TV zu sehen. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie in voller Länge kostenlos in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.