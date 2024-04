"Let's Dance" am 5. April 2024: Wer ist raus nach Folge 5?

In Folge 5 von "Let's Dance" 2024 hat es sich für einen Kandidaten ausgetanzt. Alle Infos zur aktuellen Sendung erfahren Sie hier. Wer ist raus?

Das Tanzbein wird bei " Let's Dance" 2024 bereits seit einigen Wochen wieder geschwungen. 14 Prominente kämpfen um den Sieg. Da am Ende nur eine Medaille vergeben werden kann, muss jede Woche aussortiert werden - was auch in Folge 5 der Fall war. Wer musste die Show verlassen? Wer konnte glänzen und sowohl die Jury als auch das Publikum mit der Tanzleistung überzeugen? In diesem Artikel finden Sie die passenden Antworten.

"Let's Dance" 2024: Wer ist rausgeflogen am 5. April?

Die Tänze in Show 5 reichten von Quickstep, langsamen Walzer bis hin zum Tango. Die Kandidaten bei "Let's Dance" 2024 gaben gemeinsam mit den Profitänzern alles, um eine Runde weiterzukommen. In der diesjährigen Staffel sei alles offen, erzählte Juror Joachim Llambi. Folge 5 zeichnete sich durch Höhen und Tiefen aus. Für Gabriel Kelly war der Abend ein wahrlicher Erfolg. Gabriel Kelly und Mailka Dzumaev erhielten in Show 5 die ersten 30 Punkte der Staffel, was zeigt, dass die beiden in jenem Fall oben mitspielen. Eine Garantie gibt es allerdings nicht.

Die finale Entscheidung, wer die Show verlassen muss, war sehr knapp. Am Ende standen sich Stefano Zarrella, Biyon Kattilathu und Sophia Thiel gegenüber. Für die beiden letzteren hat es gerade noch so gereicht. Das bedeutet, dass Stefano Zarrella raus ist bei "Let's Dance" 2024 und somit nicht mehr die Chance hat, "Dancingstar" zu werden.

"Let's Dance" 2024: Wer ist raus?

Die Sendetermine von "Let's Dance" 2024 sind schon weit fortgestritten und immer wieder konnten Teilnehmer die Jury und das Publikum nicht von der jeweiligen Leistung überzeugen. Dieser Übersicht können Sie entnehmen, wer die Show bereits verlassen musste:

Maria Clara Gropper (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Tillman Schulz (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Eva Padberg (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Lina Larissa Strahl (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Stefano Zarella (raus in Folge 5)

Diese Kandidaten sind weiterhin bei "Let's Dance" 2024 dabei

Einige Teilnehmer von "Let's Dance" 2024 sind noch im Rennen und haben die Chance auf den Sieg. Wer diese sind, können Sie der Übersicht entnehmen:

Wann erscheint die nächste Folge von "Let's Dance" 2024?

Die nächste Episode der 17. Staffel von "Let's Dance" erscheint am 12. April 2024. Wie üblich wird die Sendung von dem Privatsender RTL übertragen und von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderiert. Los geht es immer zur Primetime um 20.15 Uhr. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? " Let's Dance " 2024

" " 2024 Wann? 12. April, 20.15 Uhr

12. April, 20.15 Uhr Wo? RTL

Gibt es eine Wiederholung von "Let's Dance" 2024?

Sie haben eine Show verpasst, wollen diese aber nachholen? Das geht über die RTL-Mediathek. Sämtliche Folgen der Show sind für 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung in voller Länge kostenlos in der Mediathek bei RTL+ abrufbar. Wenn Sie nach 30 Tagen noch Zugriff auf die Folgen von "Let's Dance" 2024 haben möchten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.