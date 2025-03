„Let’s Dance“ 2025: Diego Pooth legt seinen Golfschläger für die Tanzshow erstmal zur Seite

2025 präsentiert RTL die 18. Staffel der Tanzshow „Let's Dance“. In der Sendung messen sich 14 prominente Teilnehmer mit professionellen Tanzpartnern, um ihre Fähigkeiten in verschiedenen Tanzstilen unter Beweis zu stellen. Die „Let's Dance“-Jury, bestehend aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bewertet die Darbietungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Auch das Publikum hat die Möglichkeit, durch Abstimmungen Einfluss auf den Verlauf der Show zu nehmen und seine Favoriten zu unterstützen.

Moderiert wird die Sendung erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Zusammen begleiten sie die Zuschauer durch alle 13 Sendetermine von „Let's Dance“ 2025.

Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch San Diego Pooth. Der 21-Jährige ist der jüngste Kandidat in Staffel 18. Bereits vor der Kennenlern-Show warnt er bei RTL seine potenziellen Tanzpartnerinnen vor: „Bei ‚Let‘s Dance‘ werde ich definitiv meine Komfortzone verlassen müssen, um zu überzeugen. Das fehlende Talent werde ich mit hartem Training und viel Disziplin aufarbeiten. Auf meine Tanzpartnerin wartet leider sehr viel Arbeit, aber ich freue mich tierisch auf die Zeit!“. Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zum „Let's Dance“-Kandidaten Diego Pooth für Sie zusammengetragen.

Diego Pooth bei „Let's Dance“ 2025: Der Sohn von Verona Pooth spielt professionell Golf

Diego Pooth wurde am 10. September 2003 in Köln geboren und wuchs als Sohn von Verona und Franjo Pooth in der Öffentlichkeit auf. Trotz des prominenten Elternhauses verfolgt Diego seinen eigenen Karriereweg. Schon in seiner Kindheit entdeckte er seine Begeisterung für den Golfsport. Im Alter von sechs Jahren trat er dem Golfclub Meerbusch bei und hat sich seither stetig bis zum Golfprofi weiterentwickelt. Laut RTL sei Golf für ihn nicht nur ein Sport, sondern eine kontinuierliche Herausforderung, in der er immer wieder neue Motivation findet. Abgesehen vom Golfen betreibt er auch Kampfsport und geht regelmäßig zum Boxen.

2019 trat Diego Pooth erstmals in der VOX-Kochshow „Grill den Henssler“ auf, wo er im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit seiner Mutter Verona bei der Koch-Challenge mitwirkte. Auch 2020 war er mit Verona Pooth in der VOX-Show „Die Hitwisser“ zu sehen. Ein Jahr später hatte der gebürtige Kölner zusammen mit seiner Mutter in der „80er-Show“ bei Oliver Geissen einen Gastauftritt. Bei „Let's Dance“ 2025 steht Diego ohne Mama Verona vor der Kamera.

„Let's Dance“ 2025: Diego Pooth finanziert sein Studium als Model

Neben dem Sport setzt Diego Pooth auch auf Bildung. In Berlin studiert er Produktmanagement und hat ein starkes Interesse an der Branche der Nahrungsergänzungsmittel. Nach dem Studium möchte er ein Start-up gründen, das sich mit individuell zugeschnittener Nahrungsergänzung befasst. Hier hat er die Möglichkeit, sein Wissen praktisch anzuwenden. Gleichzeitig will er Menschen bei der optimalen Unterstützung ihres Körpers helfen.

Zudem hat Diego erste Schritte in der Modewelt gemacht. Er war unter anderem schon auf der Mailänder Fashion Week als Model zu sehen. Sein Hauptfokus liege aber nicht auf einer Model-Karriere. Vielmehr betrachtet Diego das Modeln als eine zusätzliche Möglichkeit, sein Studium zu finanzieren und neue Erfahrungen zu sammeln.

Steckbrief von Diego Pooth: Alter, Größe und Instagram

Mit 21 Jahren ist Diego Pooth der jüngste Teilnehmer bei „Let's Dance“ 2025. Mit über 58.000 Followern auf Instagram (Stand: Februar 2025) baut sich der 1,90 Meter große Student außerdem eine große Community auf. Hier haben wir alle wichtigen Details zu Diego Pooth zusammengefasst:

Name: San Diego Pooth

Geburtsort: Köln

Alter: 21 Jahre

Größe: 1,90 Meter

Beruf: Golfer, Model und Student

Instagram: san_diego_pooth