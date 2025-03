„Let's Dance“ 2025: Fabian Hambüchen im Porträt – Er ist Deutschlands erfolgreichster Turner

Die erfolgreiche Tanzshow „Let‘s Dance“ zieht bereits seit vielen Jahren eine hohe Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Nun läuft das Format in der 18. Staffel. Die 14 Kandidatinnen und Kandidaten bei „Let‘s Dance“ 2025 haben an ihrer Seite jeweils eine professionelle Tänzerin oder einen professionellen Tänzer. Das Moderatoren-Duo um Daniel Hartwich und Victoria Swarovski sowie die diesjährige Jury von „Let‘s Dance“ 2025, bestehend aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind zusammen mit dem Publikum gespannt auf die tänzerischen Darbietungen der Paare.

Einer der Kandidaten, der im Rahmen der Sendetermine von „Let‘s Dance“ 2025 in Erscheinung treten, ist der ehemalige Turner und Olympiasieger Fabian Hambüchen. Was der 37-Jährige nach seiner aktiven Sport-Karriere macht, wie er seine Leidenschaft für das Turnen entwickelte und was er über seine Teilnahme bei „Let‘s Dance“ denkt, all das erfahren Sie hier im Porträt zu Fabian Hambüchen.

Fabian Hambüchen bei „Let‘s Dance“ 2025: Der Olympiasieg als Krönung seiner Turn-Karriere

Fabian Hambüchen kann auf eine äußerst erfolgreiche Karriere als Turner zurückblicken. Wie auf seiner Webseite angegeben ist, kann er auf insgesamt 23 internationale Medaillen und 40 deutsche Meistertitel zurückblicken. Die Krönung seiner Karriere war jedoch der Olympiasieg bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro am Reck, wodurch er seinen Kindheitstraum erfüllte. Das macht den 37-Jährigen somit zum erfolgreichsten deutschen Turner aller Zeiten. Darüber hinaus wurde er während seiner Turn-Karriere zweimal zum Sportler des Jahres in Deutschland gewählt und gehört zu den 100 bekanntesten Gesichtern Deutschlands.

„Let‘s Dance“ 2025: Fabian Hambüchen kommt aus einer Sportler-Familie

Die Leidenschaft und den Ehrgeiz für seine Sportart, den Fabian Hambüchen während seiner Karriere an den Tag legte, kommt nicht von ungefähr. Wie im Steckbrief bei rtl.de zu lesen ist, wurde er 1987 in Bergisch Gladbach in eine Sportler-Familie geboren. Während sein Vater turnte, war seine Mutter Reiterin und Leichtathletin. So begann er bereits im zarten Alter von vier Jahren mit dem Turnen und wurde mit sechs Jahren Hessenmeister im Mehrkampf. Peu à peu entwickelte sich Hambüchen so zu einem Top-Talent im deutschen Turn-Sport. Im Rahmen seiner Königsdisziplin am Reck nahm der damals 16-Jährige im Jahre 2004 als jüngster männlicher deutscher Starter an den Olympischen Spielen in Griechenland teil. Während seiner aktiven Sportlerzeit erhielt er aufgrund seiner Körpergröße den Spitznamen „Turmfloh“. Auf lokaler Ebene turnte er von Anfang 2004 bis Februar 2012 für die KTV Straubenhardt in der 1. Bundesliga. Im Jahre 2017 beendete Hambüchen dann schließlich beim Bundesligafinale in Ludwigsburg seine Karriere.

Nach seiner aktiven Karriere als Sportler ist Fabian Hambüchen heute auf vielfältige Weise aktiv. So widmet er sich mittlerweile einer anderen Leidenschaft, dem CrossFit. Zudem arbeitet er als Journalist, Moderator und Keynote Speaker. Neben seinem beruflichen Erfolg ist Hambüchen auch seit 2022 mit seiner Ehefrau Viktoria verheiratet.

Kandidat Fabian Hambüchen: Auch bei „Let‘s Dance“ 2025 wird er seinen Ehrgeiz unter Beweis stellen

Auch wenn Fabian Hambüchen was das Tanzen angeht bisher noch nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten ist, so geht er hoch motiviert in die 18. Staffel der Tanzshow. Vor der Show sagte er gegenüber RTL: „Das wird sehr aufregend und ich habe größten Respekt vor der Leistung jedes Einzelnen. Ich werde alles geben und probieren so weit wie möglich zu kommen.”