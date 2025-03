„Let's Dance“ 2025: Jeanette Biedermann im Porträt – Ihre Karriere startete bei „GZSZ“

„Let‘s Dance“ ist die beliebteste Tanzshow im deutschen Fernsehen, in der Prominente ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Seit der Premiere im Jahr 2006 zieht die RTL-Sendung Millionen von Zuschauern in ihren Bann. Die Teilnehmer trainieren unter Anleitung professioneller Tänzer und treten in verschiedenen Tanzstilen gegeneinander an. Die Jury, bestehend aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, bewertet die Darbietungen, während das Publikum ebenfalls seine Lieblings-Kandidaten unterstützen kann. Dieses Jahr gibt es einschließlich der Kennenlern-Show 13 Sendetermine unter der bewährten Moderation von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. 2025 stellt sich Jeanette Biedermann dieser Herausforderung und tritt in der 18. Staffel von „Let‘s Dance“ an, um ihre tänzerischen Talente einem breiten Publikum zu präsentieren.

Von „GZSZ“ zu „Let's Dance“ 2025: Jeanette Biedermann wurde durch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt

Jeanette Biedermann ist eine deutsche Künstlerin, die sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin tätig ist. Sie wurde durch ihre durchgehende Rolle als Marie Balzer in der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Neben dem Schreiben eigener Lieder entwirft sie auch ihre Bühnenoutfits selbst. Bis heute hat sie mehr als 2,3 Millionen Tonträger verkauft. Nun probiert Jeanette Biedermann etwas Neues und nimmt 2025 an der Show „Let’s Dance“ teil. Vor Kurzem hat sie, unter anderem laut rtl.de, das Ende ihrer Ehe mit Jörg Weißelberg bestätigt.

„Let's Dance“ 2025: Jeanette Biedermann kann auf eine sehr vielseitige Karriere verweisen

Die folgenden Infos verdanken wir sowohl dem öffentlichen RTL-Porträt als auch der Medienseite des Senders. Jeanette Biedermann ist Popsängerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Fernsehmoderatorin. Geboren am 22. Februar 1980 in Bernau, sammelte sie erste Bühnenerfahrung als Akrobatin im Kinderzirkus „Lilliput“. Nach einer kurzen Ausbildung bei Star-Friseur Udo Walz wurde sie 1999 durch einen Schlagerwettbewerb bekannt. Ihre TV-Karriere begann bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Anna und die Liebe“. Parallel startete sie ihre Musikkarriere und veröffentlichte sechs Alben, von denen mehrere Gold- und Platinstatus erreichten.

1999 gewann sie einen Karaoke-Wettbewerb der Bild und erhielt einen Plattenvertrag. Ihr erstes Studioalbum „Enjoy!“ stürmte die Charts, gefolgt von sechs weiteren Alben, von denen viele in den Top 10 landeten, darunter Hits wie „Rock My Life“ und „How Is It Got To Be“.

Jeanette Biedermann gründete 2019 die Band „Ewig“ und veröffentlichte gemeinsam mit ihrem Mann Jörg Weißelberg Musik. Außerdem nahm sie an TV-Shows wie „Sing meinen Song“ und „The Masked Singer“ teil. Sie hat zahlreiche Musikpreise gewonnen, darunter mehrere Echo- und Bravo-Awards. Für ihre Synchronarbeit wurde sie zu den Filmfestspielen in Cannes eingeladen. Jeanette Biedermann zeigt über Serien und Filme hinaus Präsenz in TV-Projekten, war Jury-Mitglied bei „Star Search“ sowie „Stars auf dem Eis“ und nahm an „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ teil, wo sie ihren Song „Deine Geschichten“ präsentierte.

Jeanette Biedermann bei „Let's Dance“ 2025: Sie zeichnet sich auch durch ihr starkes soziales Engagement aus

Seit 2000 engagiert sich Jeanette Biedermann ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz und ist seit 2003 DRK-Botschafterin. Für ihren Einsatz erhielt sie 2011 die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland. Jeanette Biedermann moderiert seit 2022 gemeinsam mit Gregor Meyle die Eurovision-Show „Your Songs“. Mit ihrer Teilnahme an „Let‘s Dance“ 2025 geht ein langersehnter Wunsch in Erfüllung – Jeanette Biedermann zählt die Show zu ihren Lieblings-Formaten und freut sich darauf, ihr tänzerisches Können unter Beweis zu stellen.